Avanza la construcción de la nueva UPAM en Ituzaingó: ¿De qué se trata?

En un contexto de importantes desafíos para el sistema sanitario a nivel nacional, la gestión local ha decidido redoblar sus esfuerzos en infraestructura. El avance de la construcción de la nueva UPAM en Ituzaingó representa un hito para los vecinos y vecinas, ya que supone la recuperación de un espacio con un fuerte valor afectivo y funcional: el edificio de Brandsen 3859, donde antiguamente funcionaba el querido «hospitalito» de la ciudad.

Esta nueva Unidad de Pronta Atención Municipal está diseñada para descentralizar la atención de urgencias, ofreciendo una respuesta rápida y eficaz sin necesidad de trasladarse a los grandes hospitales regionales en casos de mediana complejidad.

La obra, que se encuentra en una etapa avanzada de ejecución, es parte de un plan integral de salud que busca garantizar el acceso a la atención médica gratuita y de calidad. El intendente Pablo Descalzo destacó que la recuperación de este espacio es «una alegría enorme para toda la comunidad», haciendo hincapié en que este lugar acompañó y vio crecer a miles de habitantes del distrito durante décadas.

Equipamiento de vanguardia para urgencias de mediana complejidad

La nueva UPAM en Ituzaingó no solo destaca por su ubicación estratégica, sino por el nivel de equipamiento que albergará una vez finalizada. El objetivo del municipio es que el centro pueda resolver situaciones que requieran atención inmediata, liberando así la carga de otros centros de salud de mayor envergadura.

Entre los servicios que brindará este nuevo nodo sanitario se encuentran:

Guardia Médica 24 horas: Atención permanente para adultos y niños durante todo el año.

Atención permanente para adultos y niños durante todo el año. Shock Room: Una sala equipada con tecnología de soporte vital para estabilizar pacientes en estado crítico antes de un posible traslado.

Una sala equipada con tecnología de soporte vital para estabilizar pacientes en estado crítico antes de un posible traslado. Sala de Observación: Espacio destinado a pacientes que requieren monitoreo por períodos cortos de tiempo.

Espacio destinado a pacientes que requieren monitoreo por períodos cortos de tiempo. Diagnóstico y Laboratorio: El centro contará con servicios propios de radiología y laboratorio de análisis clínicos para agilizar los diagnósticos.

El centro contará con servicios propios de radiología y laboratorio de análisis clínicos para agilizar los diagnósticos. Farmacia y Enfermería: Suministro de medicación de emergencia y atención de enfermería profesional constante.

Fortalecimiento del sistema de salud frente a la crisis

La decisión de avanzar con la UPAM en Ituzaingó se da en un marco político y económico complejo. Según las autoridades locales, el fortalecimiento del sistema de salud municipal es una respuesta necesaria ante el desfinanciamiento de la salud pública a nivel federal. Al consolidar una red propia, el municipio asegura que la comunidad no quede desamparada ante la falta de recursos externos.

«Estamos fortaleciendo nuestro sistema de salud local para atender las demandas de nuestros vecinos», remarcó Descalzo. Con la apertura de este espacio, que se estima para noviembre de este año, la red sanitaria de Ituzaingó quedará conformada por una estructura sólida que incluye los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el Centro de Diagnóstico municipal y ahora esta unidad de guardia permanente. Esto permitirá un esquema de atención por niveles: la prevención en los CAPS y la urgencia de mediana intensidad en la UPAM.

Recuperación histórica y proyección comunitaria

Más allá de lo técnico, la construcción en el predio del viejo «hospitalito» tiene un trasfondo social profundo. Durante años, ese edificio fue el punto de referencia para los nacimientos, las curaciones y el cuidado de los vecinos. Recuperarlo bajo el formato de una Unidad de Pronta Atención moderna significa devolverle al barrio su corazón sanitario, adaptado a las necesidades demográficas actuales del partido.

Detalles técnicos de la obra UPAM Ituzaingó

Característica Detalle Ubicación Brandsen 3859, Ituzaingó Fecha de apertura estimada Noviembre de 2026 Horario de atención 24 horas, 365 días del año Población objetivo Adultos y Pediatría Servicios destacados Shock Room, Radiología, Laboratorio y Farmacia

La finalización de la UPAM en Ituzaingó marcará un antes y un después en la calidad de vida de los ituzainguenses. Garantizar que la salud sea un derecho accesible, cercano y eficiente es la meta que el municipio se ha propuesto cumplir antes de que termine el