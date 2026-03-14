Ituzaingó: un policía mató a un joven tras confundirlo con un asalto y quedó detenido

Un policía mató a un joven tras confundirlo con un asalto. Un dramático episodio ocurrido en plena vía pública en Ituzaingó terminó con la muerte de un joven de 20 años y la detención de un policía bonaerense que aseguró haber disparado porque creyó que estaba a punto de ser asaltado. El caso generó fuerte conmoción en el distrito y abrió una investigación judicial por homicidio agravado, mientras familiares de las víctimas reclaman justicia.

El hecho ocurrió la noche del jueves 12 de marzo de 2026, pasadas las 22, en la intersección de Martín Rodríguez y Perdomo, en el partido de Ituzaingó.

Según la reconstrucción inicial de la causa, el policía —que se desplazaba en moto junto a su pareja— creyó que dos jóvenes se le acercaban para robarle y efectuó disparos con su arma reglamentaria, lo que provocó que Juan Cruz Leal (20) muriera horas después y que Daniel Enrique Kuhne (20) resultara herido.

El hecho ocurrió en la zona de Martín Rodríguez al 3600, en el oeste del distrito, cuando el agente –que se encontraba fuera de servicio– circulaba en motocicleta junto a su esposa. Según declaró ante los investigadores, en determinado momento observó a dos jóvenes que se acercaban caminando hacia su moto y creyó que se trataba de un intento de robo.

De acuerdo con su versión, ante esa situación extrajo su arma reglamentaria y efectuó varios disparos. Los balazos impactaron en los dos jóvenes que estaban en la calle.

Quiénes eran las víctimas

Las personas baleadas fueron identificadas como Juan Cruz Leal y Daniel Enrique Kuhne, ambos de 20 años. Según reconstruyeron los investigadores y confirmaron allegados a las familias, los jóvenes se dirigían a jugar un partido de fútbol con amigos en un potrero cercano cuando se produjo el tiroteo.

Tras los disparos, vecinos alertaron al 911 y en pocos minutos arribaron al lugar patrulleros y ambulancias del servicio de emergencias. Los dos heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Güemes de Haedo.

Allí los médicos confirmaron el fallecimiento de Juan Cruz Leal, quien presentaba heridas de arma de fuego de gravedad. En tanto, Kuhne logró sobrevivir y fue dado de alta horas después tras recibir atención médica.

El policía quedó detenido

La causa quedó en manos de la UFI descentralizada de Ituzaingó, que dispuso la detención inmediata del policía mientras se investigan las circunstancias del episodio.

El fiscal interviniente calificó provisoriamente el hecho como “doble homicidio agravado: uno consumado y otro en grado de tentativa”, una figura penal que contempla penas muy severas.

Para avanzar con la reconstrucción del caso se ordenaron pericias balísticas, levantamiento de vainas servidas y análisis de la trayectoria de los disparos. Las tareas técnicas quedaron a cargo de peritos de Gendarmería Nacional, que fueron convocados para garantizar independencia en la investigación.

Los investigadores también buscan imágenes de cámaras de seguridad de la zona y tomaron declaraciones a vecinos que escucharon las detonaciones.

Conmoción en el barrio

El episodio generó profunda conmoción en el barrio, donde familiares y amigos de las víctimas aseguraron que los jóvenes no estaban armados ni intentaban cometer ningún delito.

“Salieron a jugar al fútbol como cualquier chico del barrio. No estaban robando”, sostuvo un allegado de la familia de Leal ante los investigadores.

En paralelo, vecinos de la zona indicaron que la calle donde ocurrió el hecho es habitualmente transitada por jóvenes que se dirigen a una cancha cercana, lo que forma parte de las líneas que analizan los investigadores.

Qué dijeron desde el Municipio

Tras conocerse el caso, el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió que la investigación avance con rapidez.

“El hecho es gravísimo y esperamos que la Justicia esclarezca lo sucedido. Desde el municipio estamos acompañando a la familia y a disposición de la investigación”, señalaron desde el entorno del jefe comunal.

Por su parte, el Jefe de Gabinete, Pablo Piana, manifestó que el episodio “genera una enorme preocupación en la comunidad” y remarcó la necesidad de que se determine si hubo uso indebido del arma reglamentaria.

“Es fundamental que la investigación sea profunda y transparente para que se conozca exactamente qué pasó”, sostuvo.

Investigación en curso

Mientras tanto, la causa continúa avanzando con pericias técnicas, análisis de testimonios y reconstrucción del momento del tiroteo.

La Justicia busca determinar si realmente existió una situación que justificara la reacción del policía o si se trató de un error fatal que terminó con la vida de un joven que simplemente se dirigía a jugar al fútbol.

El caso promete tener fuertes repercusiones judiciales y políticas en el distrito mientras se esperan los resultados de las pericias que podrían definir el futuro procesal del agente detenido.

Claves del caso