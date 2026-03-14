Interna peronista en la Provincia: kirchnerismo y MDF se disputan el control del PJ en 16 distritos

En la foto se puede ver a Claudio Román y Paula Paula Majdanski cuando fueron juntos como Presidente y Vicepresidenta de la Lista de Unidad. Ahora no sólo van separados sino que se enfrentan.

Interna peronista en la Provincia. El peronismo bonaerense vuelve a mirarse hacia adentro. Este domingo se realizarán elecciones internas del Partido Justicialista en 16 distritos de la provincia de Buenos Aires, en un escenario marcado por la disputa entre el kirchnerismo tradicional y el espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la corriente que orbita alrededor del gobernador Axel Kicillof.

La pulseada no es menor. En juego está la conducción territorial del PJ de cara al armado electoral que desembocará en las elecciones ejecutivas de 2027, donde varios dirigentes ya empiezan a posicionarse para disputar intendencias o consolidar liderazgos locales. En ese tablero, las internas funcionan como una primera medición real de fuerzas dentro del oficialismo.

Aunque inicialmente se preveían votaciones en 17 municipios, finalmente el distrito de Navarro resolvió su disputa antes de llegar a las urnas. Allí continuará al frente del PJ local el exintendente Santiago Maggiotti, luego de que su rival, Romina Re, desistiera de competir tras la decisión del intendente Facundo Diz de bajar la lista que la respaldaba.

Mientras tanto, en el resto de la provincia el clima interno escaló en tensión durante las últimas semanas. Hubo denuncias cruzadas, acusaciones de acuerdos con intendentes opositores e incluso episodios de violencia, lo que obligó al PJ a reforzar el control del proceso electoral.

El episodio que terminó de tensar el clima ocurrió en San Miguel, donde el jefe de campaña de la lista Movimiento Derecho al Futuro, Gustavo Currá, denunció que fue golpeado y detenido por efectivos de la policía local durante una recorrida política. Desde su espacio interpretaron el hecho como una maniobra para intimidar a la militancia, mientras que desde el municipio negaron cualquier persecución política y aseguraron que se trató de un procedimiento policial regular.

En las últimas horas, los apoderados de las distintas listas retiraron las urnas en la histórica sede del partido en Sede del Partido Justicialista de la calle Matheu, donde además se dispuso que cada distrito tenga dos delegados —uno por cada sector— para garantizar la transparencia del comicio y evitar impugnaciones judiciales.

Primera sección: disputas calientes en San Miguel, Morón y Tres de Febrero

La Primera sección electoral, donde se concentra buena parte del conurbano oeste y norte, tendrá algunas de las contiendas más observadas. Uno de los focos está en San Miguel, distrito gobernado por el intendente opositor Jaime Méndez.

Allí competirán tres listas. Dos responden al universo político de Kicillof: una encabezada por Juanjo Castro, actual presidente del PJ local y alineado con el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, y otra liderada por Santiago Fidanza, funcionario del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad cercano a Andrés Larroque.

La tercera nómina responde al kirchnerismo duro y está encabezada por Héctor “Gallego” Fernández, dirigente cercano a Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

La campaña dejó episodios de fuerte tensión. Desde un sector denunciaron presunto reparto de mercadería a cambio de votos, mientras que desde el otro acusaron a sus rivales de mantener acuerdos políticos con el intendente Méndez. El punto más crítico ocurrió esta semana cuando Gustavo Currá, jefe de campaña de Fidanza, denunció haber sido golpeado y detenido por la policía local, lo que encendió aún más la interna.

En Morón, la disputa también refleja fracturas políticas acumuladas. La lista oficial está encabezada por Claudio Román, actual titular del PJ y respaldado por el intendente Lucas Ghi. Entre sus candidatos aparece el exdiputado Adrián Grana, dirigente que supo integrar Nuevo Encuentro antes de romper con Martín Sabbatella.

Justamente el espacio de Sabbatella impulsa la lista rival, encabezada por Paula Majdanski, lo que convierte la elección en un nuevo capítulo de la interna que enfrenta desde hace dos años al sabbatellismo con el sector que gobierna el municipio.

El enfrentamiento entre Lucas Ghi y Martín Sabbatella por el Partido Justicialista al cual ninguno de los dos pertenece no se ocultó en ningún momento siquiera. Por lo cual, es más una interna de las patas de Nuevo Encuentro que del PJ. Esto desfigura la identidad del PJ para sumar al Frente Renovador militantes de corte peronista.

En Tres de Febrero, en tanto, la disputa enfrenta a dos dirigentes con trayectoria. De un lado está el exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia, impulsado por el MDF, con la diputada provincial Ana Luz Balor como congresal. Del otro compite el actual presidente del PJ local y concejal camporista Juan Debandi.

Segunda sección: el peso de Tolosa Paz y La Cámpora

En la Segunda sección electoral, el foco está en San Nicolás, el distrito más grande de la región. Allí el MDF impulsa a Sebastián Vignoles, dirigente cercano a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.

La lista rival está encabezada por Cecilia Comerio, referente de La Cámpora y actual titular del puerto local, que busca consolidar la presencia del kirchnerismo en la conducción partidaria.

También habrá competencia en San Antonio de Areco, donde el concejal camporista Ramiro Ramallo encabeza una lista que incluye a Agustín López, funcionario del Ministerio de Salud provincial. Enfrente estará Martín Lobos, trabajador del Astillero Río Santiago y referente del sector alineado con Mariano Pinedo, funcionario del Ministerio de Desarrollo Agrario.

En Zárate, el actual presidente del PJ local, Leandro Matilla, buscará la reelección, pero deberá medirse con Ana María Almirón, dirigente vinculada al senador provincial Sergio Berni y a la diputada nacional Agustina Propato.

Tercera y Cuarta sección: internas en distritos gobernados por la oposición

En Magdalena, el único municipio de la Tercera sección gobernado por la UCR, competirán el actual titular del PJ Juan Carlos García, alineado con el MDF, y la concejala camporista Mirna Gurina.

Más al interior, en Lincoln, el histórico exintendente Jorge Fernández intentará sostener el control del partido frente a Nicolás Rosas, referente del MDF y dirigente del sindicato de trabajadores municipales.

En Junín, distrito gobernado por el PRO, la interna tendrá tres listas: Cristina Tejo por “Fuerza Peronismo”, Fernando Burgos por el MDF —con Lautaro Mazzutti, cercano a Kicillof, como congresal— y una tercera nómina del sindicalismo local encabezada por Claudio Camilo.

Quinta sección: Mar del Plata, el escenario más observado

La interna más resonante de la provincia se desarrolla en Mar del Plata, donde la disputa enfrenta a los espacios de la senadora provincial Fernanda Raverta y del exintendente Gustavo Pulti.

La lista del MDF propone como presidenta del PJ local a la dirigente sindical docente Adriana Donzelli, mientras que el kirchnerismo impulsa a Daniel Di Bártolo, también referente del gremio de docentes privados Sadop.

El conflicto entre ambos sectores viene escalando desde las elecciones del año pasado, y el propio Kicillof debió intervenir para intentar ordenar la interna, luego de que el dirigente Rodolfo “Manino” Iriart bajara su candidatura para evitar una mayor fragmentación.

También habrá votación en Balcarce, donde competirán Sergio Aranaga y Jorge Guzmán, y en Lobería, donde finalmente se habilitaron tres listas encabezadas por Eva Toledo, Natalia Beraza y José Orbaiceta.

Sexta y Séptima sección: internas que anticipan el armado 2027

En Tornquist, el exintendente Gustavo Trankels impulsa la lista de Juan Carlos Gisler, mientras que el intendente en uso de licencia Sergio Bordoni, recientemente designado director del Banco Provincia, respalda la candidatura de Alberto Musso.

En Coronel Suárez, distrito gobernado por Ricardo Moccero, competirán las listas de María Alesandra Santarossa y Damián Meier.

La Séptima sección también tendrá disputas relevantes. En Saladillo, el kirchnerismo impulsa al concejal Diego Yanson, cercano al dirigente camporista César Valicenti, con apoyo del diputado del Frente Renovador Ricardo Lissalde.

Enfrente estará Fabián Salguero, titular de la Casa de la Provincia en el distrito y cercano al exdiputado Walter Abarca.

Finalmente, en Roque Pérez, la interna enfrentará a Eliana Gasparini, hija del histórico exintendente Juan Carlos “Chinchu” Gasparini, con Homero Salas, quien fue el último candidato a intendente del MDF impulsado por el exjefe comunal Luis Horna.

El trasfondo: la pelea por el futuro del peronismo bonaerense

Más allá de cada disputa local, la elección interna funciona como un test político para medir el peso real de cada sector dentro del peronismo provincial. El kirchnerismo busca preservar su estructura territorial histórica, mientras que el espacio que responde a Kicillof intenta consolidar un armado propio que le permita disputar liderazgo en el PJ.

El resultado de estas internas no sólo definirá autoridades partidarias. También marcará quién controla la lapicera en cada distrito, una herramienta clave para la selección de candidatos a concejales, legisladores y eventualmente intendentes.

En otras palabras, las urnas de este domingo no sólo ordenarán el PJ bonaerense: también empiezan a dibujar el mapa político del peronismo rumbo a 2027.