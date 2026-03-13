Reabrieron el geriátrico de Mar del Plata donde murieron cuatro abuelas en un incendio

Mar del Plata, donde murieron cuatro abuelas. No pasaron ni tres meses de la tragedia y el lugar volvió a abrir sus puertas. El geriátrico Sagrada Familia de Mar del Plata, donde el 17 de diciembre de 2025 murieron cuatro abuelas en un incendio, fue reinaugurado este jueves en la misma dirección —Jujuy 1157— mientras la causa judicial sigue abierta y aún persisten interrogantes sobre las condiciones en que funcionaba el establecimiento cuando ocurrió el siniestro. La reapertura generó indignación entre familiares de las víctimas, que denuncian que todavía no hay respuestas ni responsables definidos por una tragedia que conmocionó a la ciudad.

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La residencia geriátrica Sagrada Familia, ubicada en la calle Jujuy 1157 de la ciudad de Mar del Plata, fue reinaugurada ayer por la tarde, a menos de tres meses del incendio que el 17 de diciembre de 2025 provocó la muerte de cuatro mujeres mayores alojadas en el lugar. La rápida reapertura del establecimiento generó indignación entre familiares de las víctimas, quienes denuncian que todavía no hubo respuestas claras sobre lo ocurrido ni avances visibles en la investigación judicial.

El siniestro de diciembre conmovió a la ciudad balnearia y volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad y control en residencias geriátricas. Aquella madrugada, un incendio se desató dentro del establecimiento y dejó atrapadas a varias residentes. Cuatro de ellas fallecieron a causa del humo y las llamas, en un hecho que rápidamente tomó estado público y motivó múltiples reclamos de familiares y organizaciones vinculadas al cuidado de adultos mayores.

Ayer, sin embargo, el geriátrico volvió a abrir sus puertas. La decisión de reinaugurar el lugar cuando aún no se cumplen tres meses de la tragedia generó un fuerte rechazo entre allegados de las víctimas, que consideran que no hubo tiempo suficiente para esclarecer responsabilidades ni garantizar que se hayan corregido las fallas que pudieron haber provocado el incendio.

Familiares de las mujeres fallecidas sostienen que la reapertura resulta “indignante” y piden mayor difusión del caso para evitar que el episodio quede en el olvido. “Todavía estamos esperando justicia y explicaciones. No puede ser que el lugar vuelva a funcionar como si nada hubiera pasado”, señalaron en mensajes que comenzaron a circular en redes sociales junto con imágenes del establecimiento nuevamente en actividad.

La noche del incendio en el Geriátrico Sagrada Familia en el que murieron cuatro abuelas

Entre los materiales difundidos se encuentra un video realizado por el hijo de una de las víctimas, quien decidió registrar y compartir su testimonio para visibilizar el reclamo. En la grabación, el familiar cuestiona la rapidez con la que el geriátrico retomó sus actividades y reclama que se investiguen las condiciones en las que funcionaba la institución al momento del incendio.

El caso continúa generando preguntas sobre los controles estatales, la habilitación de los establecimientos y las condiciones de seguridad en hogares para adultos mayores, un sector que en los últimos años ha sido señalado en distintas oportunidades por irregularidades, falta de inspecciones y deficiencias en los sistemas de prevención de incendios.

Mientras tanto, familiares y allegados de las víctimas reiteran su pedido de difusión y de justicia. Sostienen que la reapertura del geriátrico antes de que se cumplan tres meses de la tragedia representa una señal preocupante sobre el tratamiento institucional de un hecho que terminó con la vida de cuatro abuelas y que aún espera respuestas.

¿Cómo se produjo el incendio?

Según las primeras pericias judiciales y de Bomberos, el incendio del geriátrico Sagrada Familia se habría originado durante la madrugada del 17 de diciembre de 2025 dentro de una habitación del primer piso del edificio, ubicado en Jujuy al 1100, en el barrio La Perla de Mar del Plata. Las investigaciones preliminares indicaron que el foco ígneo comenzó en una habitación —identificada como la número 12— donde se encontraban varias residentes. Desde allí el fuego se expandió hacia habitaciones contiguas y el pasillo.

La hipótesis más fuerte que manejan los investigadores es que el incendio pudo haberse originado por un cigarrillo encendido que tomó contacto con algún material combustible dentro del cuarto.

Durante la mañana siguiente del incendio estuvo presente sólo Defensa Civil

Por qué el incendio fue tan letal

Aunque el fuego no fue de grandes dimensiones, la acumulación de humo dentro del edificio resultó determinante. En un geriátrico con personas de edad avanzada y movilidad reducida, la inhalación de humo puede provocar asfixia en pocos minutos. A esto se sumaron varios factores que están siendo investigados por la Justicia:

Detectores de humo que no funcionaban en el establecimiento.

en el establecimiento. Falta de habilitación provincial del geriátrico.

del geriátrico. Poca cantidad de personal durante la noche (solo dos cuidadoras para decenas de residentes).

Estas irregularidades motivaron que los dueños del geriátrico y las cuidadoras del turno nocturno fueran imputados por homicidio culposo, lesiones culposas e incendio culposo mientras avanza la investigación judicial.

El resultado de la tragedia

En el momento del incendio había 38 adultos mayores alojados en el lugar. Cuatro mujeres terminaron muriendo a causa del humo y las llamas, mientras que otras personas —incluidos policías que participaron del rescate— sufrieron intoxicación por inhalación de humo.

La causa judicial por el incendio

La investigación judicial por el incendio en el geriátrico Sagrada Familia de Mar del Plata está a cargo del fiscal Rodolfo Moure, titular de la Fiscalía de Delitos Culposos. El expediente se abrió inmediatamente después del siniestro ocurrido en la madrugada del 17 de diciembre de 2025, cuando un incendio dentro del establecimiento terminó con la vida de cuatro mujeres mayores y dejó varios intoxicados por inhalación de humo.

La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo, lesiones culposas e incendio culposo, figuras penales que se aplican cuando se investiga si una muerte o un daño grave se produjo por negligencia, imprudencia o incumplimiento de deberes de cuidado. En ese marco, la Justicia intenta determinar si existieron fallas en el funcionamiento del geriátrico que pudieron haber contribuido a la tragedia.

Hasta el momento hay cinco personas imputadas en el expediente. Entre ellas se encuentran tres propietarios del establecimiento —hermanos entre sí— y dos cuidadoras que se encontraban de turno durante la noche del incendio. Según consta en la investigación, los dueños del geriátrico tienen aproximadamente 38, 40 y 42 años y fueron imputados por los mismos delitos que figuran en la causa: homicidio culposo, lesiones culposas e incendio culposo.

Con la reapertura se mantuvo una custodia

Las imputaciones se definieron luego de los primeros allanamientos y peritajes realizados en el lugar. Durante esos procedimientos, los investigadores secuestraron documentación administrativa, registros de guardias y planos del edificio, elementos que forman parte de la reconstrucción de lo ocurrido durante la madrugada del siniestro.

En paralelo, la fiscalía analiza una serie de posibles irregularidades en el funcionamiento del geriátrico. Entre los aspectos bajo investigación aparecen la presunta falta de habilitación provincial para operar, además de problemas o fallas en los detectores de humo y otras condiciones de seguridad que podrían haber agravado las consecuencias del incendio.

Estas irregularidades son consideradas clave para determinar si hubo negligencia o responsabilidad penal en la muerte de las cuatro residentes. La investigación también busca establecer si el establecimiento cumplía con las normativas vigentes para residencias geriátricas y si contaba con protocolos adecuados para responder ante una emergencia.

En este contexto, los nombres completos de los propietarios imputados no fueron difundidos oficialmente. En las causas culposas es habitual que la identidad de los imputados no se publique de manera formal hasta que exista un procesamiento judicial o una eventual elevación a juicio, una práctica que busca resguardar garantías procesales mientras la investigación se encuentra en curso.

Actualmente el expediente continúa en etapa de investigación. Las pericias técnicas sobre el origen del fuego, el estado edilicio del geriátrico y las condiciones de seguridad del establecimiento serán determinantes para definir el rumbo de la causa y establecer si las imputaciones se mantienen, se agravan o derivan en un eventual juicio oral.