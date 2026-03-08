Club Morón volvió al Torneo Federal con un triunfazo ante Sportivo Pilar y desató una fiesta en casa

Club Morón volvió al Torneo Federal de Básquet y tuvo una noche cargada de tensión, cambios de dominio y un final que desató la fiesta en el gimnasio del oeste del conurbano. En un partido que durante largos pasajes pareció inclinarse para la visita, el equipo dirigido por Andrés Moggio reaccionó en el último cuarto y derrotó 73 a 68 a Sportivo Pilar. La gran figura fue Alex Rolón, autor de 22 puntos y protagonista central de la remontada que marcó el regreso triunfal del Gallito a la competencia federal.

El inicio del encuentro tuvo a la visita como protagonista. El conjunto pilarense, conducido por Alejandro Fiorido, salió decidido a imponer condiciones desde el salto inicial. Con buena circulación ofensiva, intensidad defensiva y presencia cerca del aro, Sportivo Pilar tomó rápidamente el control del juego y logró colocarse 9-2 arriba en los primeros minutos.

Club Morón tardó en encontrar su ritmo. Recién a partir de una defensa más agresiva y algunas transiciones rápidas logró acomodarse en el partido. Sin embargo, el dominio inicial ya estaba marcado y el primer cuarto terminó con ventaja visitante por 17-12.

Agustín Babaso, base del Club Morón, peleó todas las pelotas y no quitaron ninguna

Durante el segundo período, Pilar profundizó su dominio. El equipo visitante elevó la intensidad física, controló los rebotes y supo aprovechar varios desajustes defensivos del local. Con un juego ordenado y eficaz cerca del aro, logró ampliar la diferencia hasta superar los quince puntos, dejando a Club Morón frente a un escenario complejo.

El descanso largo encontró a Sportivo Pilar con el partido bajo control y la sensación de que el triunfo estaba encaminado. La visita había logrado imponer su ritmo y neutralizar buena parte de las variantes ofensivas del equipo local.

Gastón, otro gande del equipo entrando en bandeja y marcando

Pero el desarrollo cambió tras el entretiempo.

El conjunto de Moggio regresó al parquet con otra actitud. La defensa comenzó a presionar más arriba, las ayudas defensivas llegaron a tiempo y Club Morón empezó a encontrar mejores opciones ofensivas. A partir de recuperaciones y transiciones rápidas, el Gallito empezó a achicar la distancia.

Pese a esa reacción, Sportivo Pilar logró mantenerse al frente en el marcador durante gran parte del tercer cuarto. Con orden y paciencia, el equipo de Fiorido administró la ventaja y cerró ese parcial ganando 58 a 49, todavía con una diferencia que parecía tranquilizadora.

El puertorriqueño entró y marcó, salta entre 90 y 1,20 centímetros, gran rendimiento

Sin embargo, el último cuarto cambió definitivamente la historia.

Club Morón intensificó aún más su presión defensiva y logró desordenar el funcionamiento ofensivo de la visita. Cada recuperación se transformó en una oportunidad de contraataque y el clima en las tribunas comenzó a empujar al equipo local.

Allí apareció la figura de Rolón. El escolta se convirtió en la principal referencia ofensiva del equipo, sumando puntos clave en el momento más caliente del partido. A su lado, Agustín Bavasso y Eduardo Vallejos aportaron conversiones determinantes para sostener la remontada.

La diferencia se redujo punto a punto hasta que llegó el quiebre del partido: Club Morón logró pasar al frente por primera vez en toda la noche en los minutos finales. Con la ventaja ya de su lado y el envión anímico de la tribuna, el equipo local supo administrar las últimas posesiones y cerró el encuentro 73 a 68.

Un jump y adentro, así se aceleró el partido a partir del segundo tiempo

Rolón terminó como máximo anotador con 22 puntos y fue la gran figura de una noche que quedará marcada como el regreso triunfal de Club Morón al Torneo Federal.

Para Sportivo Pilar, en cambio, quedó la sensación amarga de haber tenido el partido bajo control durante buena parte del encuentro y de no haber podido sostener la ventaja en el tramo decisivo.

Y la foto grupal, hinchas, niños, niñas y jugadores

El calendario ya marca los próximos desafíos para ambos. Morón volverá a presentarse como local el 11 de marzo frente a Presidente Derqui, mientras que Sportivo Pilar buscará recuperarse cuando visite a River Plate el 16 de marzo. Una nueva oportunidad para confirmar o revertir las sensaciones que dejó un debut tan intenso como cambiante.