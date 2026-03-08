Andrés Moggio: “Club Morón busca aprender del Federal, competir y crecer como equipo”

«Club Morón busca aprender del Federal», así arrancó la entrevista que nadie le hizo a Andrés Moggio. El entrenador de la Primera del Club Morón metió en la Liga Nacional al equipo en 2025 luego de 40 años de ausencia. Y en esta entrevista, analizó el presente del equipo tras el mejor debut con un triunfo 73-68 frente a Sportivo Pilar en el inicio del Torneo Federal de Básquet que se jugó en cancha de Morón el último viernes 6 de 2026 a las 20:30.

La jornada fue festiva, sobre todo para las más jóvenes que nunca vieron tan alto en la competencia el equipo de sus amores. Y en una charla en la que repasó la preparación previa, el desarrollo del partido y los objetivos del club para la temporada 2026, Andrés Moggio destacó el crecimiento de un plantel joven que busca ganar experiencia en una competencia exigente.

En la foto, se puede ver también a Gabriel Benítez, asistente de la Primera División, y el técnico Andrés Moggio.

A nosotros nos sirve y mucho, que mires los videos de nuestro Canal de YouTube, les des un like y te suscribas. Contamos con vos. Gracias. Acá el minuto final en el que Morón gana y la fiesta en el estadio ​✅​✅​✅​👇​:

El entrenador de Club Morón, Andrés Moggio, analizó el presente del equipo tras el debut con triunfo 73-68 ante Sportivo Pilar en el inicio del Torneo Federal de Básquet. En una charla en la que repasó la preparación previa, el desarrollo del partido y los objetivos del club para la temporada 2026, el técnico destacó el crecimiento de un plantel joven que busca ganar experiencia en una competencia exigente.

—El equipo debutó con una victoria importante ante Sportivo Pilar. ¿Qué análisis hacés del partido?

—Pilar es un gran equipo con experiencia y jerarquía en el torno esperábamos un partido muy difícil y lo fue.

Nos dominaron todo el primer tiempo y en el segundo logramos de a poco meternos en partido.

—¿Qué cambió para que Club Morón pudiera dar vuelta el partido?

—Principalmente la defensa. No estábamos respetando el plan defensivo. Cuando ajustamos eso nos fuimos metiendo en partido.

—Alex Rolón fue una de las figuras del partido.

—Sí, Alex apareció en momentos claves. También fue muy importante el aporte de Eduardo Vallejos sobre todo en momentos donde nuestro ataque no era fluido.

Un jump y adentro, así se aceleró el partido a partir del segundo tiempo

—Antes del torneo disputaron varios amistosos. ¿Qué conclusiones te dejaron esos partidos?

—Jugamos tres amistosos, contra CEPA, Claridad y GEVP. La conclusión que saco es que en los tres pudimos competir de igual a igual, siempre respetando nuestra filosofía y nuestra identidad de juego. Además pudimos darle muchos minutos a los chicos jóvenes del club, que para nosotros es algo muy importante.

—El equipo comparte la zona C con rivales de mucho peso. ¿Cómo ves el grupo?

Creo que la zona C es una de las más duras y competitivas del torneo. Somos debutantes y sabemos que va a ser un aprendizaje permanente. Compartimos grupo con equipos que llevan varios años en la competencia y que son protagonistas. En esta zona participan, entre otros, River Plate, Unión Vecinal de Munro, GEI, Sportivo Pilar, Presidente Derqui, Claridad y Casa de Padua.

—¿A qué equipos ves como candidatos en la conferencia?

—En la Conferencia Metropolitana veo como candidatos a River, Derqui, Pilar, Independiente y Caza y Pesca. Son equipos con experiencia y planteles importantes.

Club Morón volvió al Torneo Federal con un triunfazo ante Sportivo Pilar y desató una fiesta en casa

—¿Cuál es el objetivo de Club Morón en este Federal 2026?

—El objetivo principal es aprender del torneo, generar experiencia y darle roce a los jugadores formativos del club. Queremos competir en cada partido y seguir creciendo como equipo.

—¿Cómo fue la preparación previa al inicio del campeonato?

—En la pretemporada pusimos mucho foco en la parte física y en afianzar nuestra idea de juego. Queríamos que el equipo llegara con una identidad clara y con energía para competir.

—¿Cómo llegan al desarrollo del torneo?

—Llegamos con mucho entusiasmo. Nos estamos preparando de la mejor manera posible para competir al máximo de nuestro potencial. La idea es disfrutar el Federal, aprender de esta experiencia y que todo eso nos sirva para llegar más fuertes a la Liga Metropolitana.

Moggio también subrayó el valor que tiene para el club disputar el Torneo Federal con un plantel que apuesta al desarrollo interno.

—Para nosotros es muy importante poder competir con nuestros recursos y con jugadores del club frente a instituciones que tienen mucha trayectoria en la categoría. Ese es el camino que elegimos y estamos muy contentos de recorrerlo.