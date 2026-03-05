Morón corre por la Memoria, la Verdad y la Justicia: una cita con la historia

En una jornada cargada de emoción y compromiso social, el Municipio organiza una nueva edición de “Morón corre por la Memoria, la Verdad y la Justicia”. Al cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura, la gestión local propone una actividad deportiva que trasciende lo atlético para transformarse en un acto de reafirmación democrática.

El evento se desarrollará en el emblemático Predio Quinta Seré, donde hoy funciona el Polideportivo Gorki Grana. La convocatoria para “Morón corre por la Memoria, la Verdad y la Justicia” iniciará a las 8 hs, permitiendo que vecinos y atletas de toda la región se unan en un circuito que recorre las calles históricas de Castelar.

Circuitos y modalidades de la carrera en Castelar

La prueba contará con dos distancias principales: un circuito competitivo de 10K y una modalidad participativa de 5K. Ambas opciones están diseñadas para que familias completas puedan ser parte de este homenaje. La participación es gratuita, lo que garantiza que el acceso a la cultura y el deporte sea igualitario.

Para quienes deseen participar, la inscripción ya se encuentra disponible de manera online haciendo Click Aquí. Es fundamental destacar que las primeras 1.900 personas registradas recibirán una remera conmemorativa del evento. El retiro del kit se realizará el mismo domingo 24 de marzo, entre las 6 y 7:30 hs.

Quinta Seré: un espacio de memoria y transformación

La elección del punto de partida no es azarosa, ya que la Quinta Seré funcionó como un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Hoy, reconvertido en polideportivo y Casa de la Memoria, el predio simboliza la victoria de la vida sobre la muerte y del deporte sobre la violencia.

Correr por estas calles permite a las nuevas generaciones conectar con la historia argentina de una forma activa y saludable. El municipio de Morón ha sido pionero en políticas de derechos humanos, transformando sitios de dolor en espacios públicos de recreación, donde la comunidad se apropia del territorio para construir un futuro mejor.

El significado del 24 de marzo: 50 años de lucha

Este año la fecha cobra una relevancia especial al cumplirse medio siglo del golpe de Estado de 1976. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es una jornada de reflexión obligatoria para todos los argentinos, donde se rinde homenaje a las víctimas y se reclama justicia.

La dictadura dejó heridas profundas en el tejido social, pero también despertó la lucha incansable de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Actividades como esta carrera refuerzan el mensaje de «Nunca Más«, asegurando que el olvido no gane terreno en una sociedad que decidió vivir en plena libertad y democracia.

Detalles del evento deportivo