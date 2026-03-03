Morón: tras el cierre de Ganadera San Roque, avanzan audiencias laborales y crece la incertidumbre por 140 despidos

Cierre de Ganadera San Roque en Morón abrió un nuevo frente de conflicto laboral en el distrito. Luego de que la empresa enviara los telegramas de despido y cesara sus operaciones a fines de febrero, comenzaron las audiencias en el Ministerio de Trabajo para intentar encauzar una salida que atenúe el impacto social sobre unas 140 familias.

Audiencias en el Ministerio y negociación abierta

En los últimos días se realizó una primera audiencia entre representantes de la firma y delegados de los trabajadores, con la intervención de la autoridad laboral como mediadora. Según trascendió, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y volver a reunirse en busca de un entendimiento que contemple el pago de indemnizaciones y eventuales planes de cancelación en cuotas.

El eje de la discusión gira en torno a la modalidad del cierre y las condiciones económicas invocadas por la empresa, que atribuyó la decisión a la caída del consumo y a un escenario que, aseguran, volvió “inviable” la continuidad productiva.

Ganadera San Roque dos años atrás en pleno trabajo, hoy cerrada

Qué reclaman los trabajadores

Los empleados despedidos exigen el cumplimiento pleno de las indemnizaciones previstas por la Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto incluye:

Indemnización por antigüedad.

Preaviso o su compensación económica.

Integración del mes de despido.

Vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional.

En paralelo, varios trabajadores ya iniciaron consultas legales para evaluar presentaciones judiciales en caso de que no prospere un acuerdo administrativo.

Seguro de desempleo y asistencia estatal

Ante el escenario de desvinculación masiva de la Ganadera San Roque, los empleados pueden gestionar el seguro por desempleo ante la ANSES, prestación que otorga una suma mensual durante un período determinado mientras se busca reinsertarse en el mercado laboral.

Desde el ámbito sindical advierten que la situación se da en un contexto de cambios normativos en materia laboral, lo que agrega incertidumbre sobre los tiempos y modalidades de pago de las compensaciones.

Impacto local

El cierre de Ganadera San Roque no sólo golpea a los trabajadores directos, sino también a proveedores y comercios de la zona que dependían del movimiento económico generado por el frigorífico. En Morón, el caso reavivó el debate sobre el sostenimiento del empleo industrial en el conurbano bonaerense.

Las próximas audiencias serán clave para determinar si hay acuerdo entre las partes o si el conflicto escala al plano judicial. Mientras tanto, la incertidumbre domina a las familias afectadas, que esperan una definición concreta en los próximos días.

Ganadera San Roque, de quién es?

Ganadera San Roque S.A. es una sociedad anónima registrada en Morón, Provincia de Buenos Aires, dedicada a la matanza de ganado bovino y actividades relacionadas con carnes y materias primas agropecuarias.

La empresa cuenta con CUIT 33-70740905-9 y su contrato social fue registrado en octubre de 2000 con domicilio en Av. Hipólito Yrigoyen 1498, Morón, Provincia de Buenos Aires.

La empresa Ganadera San Roque S.A. abrió sus puertas formalmente a partir de la constitución de su contrato social el 2 de octubre de 2000 en una operación que jamás quedó clara.

Matadero Municipal Morón

Los primer frigorificos argentinos fundados por los municipios que en los años ‘ 80 y ‘ 90 pasaron manos privadas

Antes de que se instalara Ganadera San Roque S.A., en ese predio funcionó el Matadero Municipal de Morón. El matadero municipal operó durante varias décadas del siglo XX.

Era parte de la infraestructura pública destinada a la faena y abastecimiento local. Con el tiempo, muchos mataderos municipales del conurbano fueron cerrando por cambios en la normativa sanitaria y concentración de la actividad frigorífica. Tras su cierre, el predio pasó a explotación privada, donde posteriormente se constituyó la sociedad Ganadera San Roque (año 2000). En muchos municipios bonaerenses ocurrió el mismo proceso: cierre de mataderos municipales en los años 80 y 90, luego concesiones o ventas a privados.

El terreno donde hoy funciona Ganadera San Roque, en Avenida Hipólito Yrigoyen al 1400 en Morón, Buenos Aires, tiene una larga tradición ligada a la actividad frigorífica y de faena de ganado. Antes de la constitución de la sociedad Ganadera San Roque en el año 2000, en ese mismo predio —o en instalaciones muy cercanas— operaba el Matadero Municipal de Morón, un establecimiento impulsado por el Estado local durante buena parte del siglo XX para fomentar la ganadería y abastecer de carnes a la población regional.

Los mataderos municipales fueron parte de la infraestructura productiva del oeste del Gran Buenos Aires en décadas anteriores, y su presencia en el partido de Morón marcó un vínculo histórico con la industria cárnica local. Con el paso del tiempo, cambios en las normas sanitarias y la economía llevaron al cierre o transformación de esas plantas estatales y a la proliferación de unidades privadas. La constitución de Ganadera San Roque S.A. en 2000 representó esa transición: de un servicio público de faena municipal a una empresa frigorífica privada instalada en el mismo entorno industrial.

Este legado explica por qué hoy el sitio —aunque bajo una razón social distinta— sigue asociado a la producción de carnes y ha sido objeto de debates y reclamos de vecinos sobre su impacto ambiental y urbano en Morón.

Del saladero al frigorífico: cómo el frío revolucionó la economía argentina

La aparición del frío artificial cambió para siempre el destino de la carne argentina. Desde los tiempos de las vaquerías hasta la irrupción de los capitales británicos y norteamericanos, la industria frigorífica transformó la estructura productiva del país y lo convirtió en uno de los principales proveedores del mercado europeo.

En 1879, un barco llamado Le Frigorifique marcó un antes y un después en la historia económica argentina. Equipado con un sistema capaz de producir frío artificial, transportó a Europa varias toneladas de carne ovina congelada. Aunque parte de la carga se perdió por una falla técnica, el resto llegó en buen estado a Francia y fue consumido sin inconvenientes. El experimento, todavía rudimentario, abrió una nueva era.

Detrás de aquella hazaña estaba el ingeniero francés Charles Tellier, pionero en la producción artificial de frío. Su invento comenzaba a ofrecer una respuesta concreta a un problema que desveló a los ganaderos argentinos desde la época colonial: cómo conservar la carne sin que perdiera calidad.

De las vaquerías al saladero

En tiempos de las vaquerías, la carne vacuna se desperdiciaba en gran medida. El interés económico estaba puesto en el cuero y el sebo, mientras que los restos quedaban en el campo. Con la llegada de los saladeros, esa realidad empezó a cambiar: la carne se maceraba, secaba y salaba para enviarla en barricas a mercados de bajo poder adquisitivo, principalmente en Brasil y el Caribe.

Si bien el saladero permitió generar exportaciones y empleo —algunos establecimientos ocupaban a miles de trabajadores—, no resolvía el objetivo central: colocar carne de calidad en el exigente mercado europeo.

El premio que buscaba una solución

Hacia 1870, la Sociedad Rural de la provincia de Buenos Aires ofreció un importante premio a quien desarrollara un método eficaz para conservar carne en condiciones óptimas para el consumo europeo. La respuesta llegó de la mano de la refrigeración.

Los primeros ensayos fueron accidentados. En 1876, Le Frigorifique arribó a Buenos Aires con carne enfriada en Francia tres meses antes. Hubo banquetes a bordo y entusiasmo, aunque el sabor no convenció del todo. En el viaje de regreso, el cargamento —que incluyó novillos y capones— sufrió desperfectos técnicos y llegó en malas condiciones.

Al año siguiente, el buque El Paraguay, equipado con el sistema Carré-Julien de congelación a -30 °C, logró mejores resultados. La carne arribó en perfecto estado y tuvo buena aceptación comercial. El método de congelado profundo terminó imponiéndose sobre el enfriado inicial.

Nacen los frigoríficos

Durante la década de 1880 se instalaron los primeros frigoríficos en el país. Entre los pioneros estuvieron el establecimiento de Eugenio Terrason en San Nicolás y el Sansinena en Avellaneda, ambos de capital nacional. También se sumaron empresas británicas como The River Plate Fresh Meat Company en Campana y Las Palmas en Zárate.

Uno de los emblemas nacionales fue la Compañía Sansinena de Carnes Congeladas, fundada en 1885 en Avellaneda con capitales argentinos.

Con el tiempo, el mercado se concentró en manos británicas, que abastecían principalmente a Inglaterra. Hasta 1900, incluso se exportaba ganado en pie, pero cuando el Reino Unido cerró sus importaciones alegando casos de aftosa, la industria frigorífica local recibió un impulso decisivo.

La llegada del capital norteamericano

El cambio más profundo se produjo en el siglo XX. En 1907, la firma estadounidense Swift & Company adquirió el frigorífico The Plata Cold Storage en Berisso. Poco después, junto a Armour y Morris, compró el establecimiento La Blanca en Avellaneda.

Los norteamericanos introdujeron el sistema de enfriado (chilled beef) a 0 °C, que ofrecía carne de mejor calidad y a menor precio que la congelada tradicional. Esta técnica exigía mayor coordinación logística y animales más refinados, impulsando mejoras genéticas y sanitarias en el rodeo argentino.

El desembarco estadounidense alteró la distribución de beneficios. Británicos y norteamericanos acordaron cuotas de exportación y desplazaron gradualmente a los frigoríficos nacionales del negocio externo, que quedaron orientados al mercado interno.

El triunfo del frío

El sistema de congelación profunda terminó consolidándose por su practicidad: convertía la carne en un bloque que podía conservarse indefinidamente mientras se mantuviera la cadena de frío. Aunque el producto no igualaba en presentación al enfriado, sus ventajas logísticas lo hicieron dominante durante décadas.

Con el tiempo, la mejora tecnológica y la organización industrial permitirían el resurgimiento del sistema chilled, pero ya dentro de un complejo agroexportador consolidado.

Una transformación estructural

La industria frigorífica no fue solo una innovación técnica: transformó la economía argentina. Permitió aprovechar plenamente el potencial ganadero, generó empleo industrial, atrajo capitales extranjeros y posicionó al país como proveedor clave del mercado londinense, superando incluso a Estados Unidos en determinados momentos.