Lucas Ghi abrió las sesiones y lanzó su hoja de ruta 2026: Policía Municipal, más presupuesto en seguridad y defensa de un “Estado Cercano”

Lucas Ghi abrió las sesiones y lanzó su hoja de ruta 2026. En un discurso que rozó la hora y media y que hizo vibrar cada pared del recinto colmado del Honorable Concejo Deliberante de Morón, el intendente Lucas Ghi no solo inauguró el período de sesiones ordinarias 2026: arremetió. Con tono combativo y sin medias tintas, plantó bandera frente a quienes cuestionan el rumbo de su gestión y trazó una hoja de ruta marcada a fuego por tres ejes innegociables —seguridad, desarrollo productivo y obras públicas—, bajo la defensa cerrada de un modelo de “Estado Moderno, Ecuánime y Cercano” que, según afirmó, no está dispuesto a retroceder ni un centímetro.

La jornada estuvo marcada por definiciones políticas explícitas, pedidos concretos al cuerpo legislativo y un anuncio que dominó la escena: la creación de la Policía Municipal, cuyos agentes —según confirmó el propio jefe comunal— portarán armas convencionales y no letales, que los concejales oficialistas aplaudieron.

El intendente Lucas Ghi ingresa al recinto y el Gabinete lo aplaude de pie

Un mensaje político con destinatario nacional

Desde el inicio, Ghi buscó diferenciar el tono de su exposición del clima político nacional. Sin mencionar directamente la asamblea legislativa del presidente Javier Milei, celebrada la noche anterior, dejó clara su postura.

“Si quieren escuchar un discurso de odio sepan que no es el lugar ni la persona. Creo, más que nunca, que el mensaje que tenemos que dar quienes tenemos la responsabilidad de gobernar tiene que ser con convicción, pero sin faltar el respeto”, afirmó.

La frase no fue aislada. A lo largo de su intervención, el intendente contrapuso su modelo de gestión a lo que definió como un paradigma “abandónico e impiadoso” por parte del modelo de gestión del Gobierno Nacional que lidera Javier Mieli, reivindicando en cambio un Estado “moderno, cercano, ecuánime y de progreso social”.

“Poder es servir, y el que no lo entiende así, que se dedique a otra cosa”, sentenció que una dureza insospechada en Lucas Ghi pero que derivó en uno de los pasajes más aplaudidos por el oficialismo.

En primer plano, Martín Marinucci (Ministro de Transporte Bonaerense) junto a Adrián Grana (Subsecretario Bonaerense=, detrás, mirando la cámara el máximo referente de La Libertad Avanza, Ariel Diwan

Pedido al Concejo: debate sí, bloqueo no

En un gesto institucional, Ghi pidió a los concejales que debatan, modifiquen e incluso mejoren el presupuesto municipal, pero que no priven al Ejecutivo de esa herramienta clave para gobernar.

Convocó a todas las bancadas a “despojarse de prejuicios” y a privilegiar consensos que beneficien a los vecinos, aunque el clima político quedó expuesto: durante buena parte de la alocución no hubo aplausos desde la oposición ni de algunos sectores que supieron integrar el frente oficialista.

En el recinto estuvieron presentes autoridades provinciales como el ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci, el subsecretario Adrián Grana; el Defensor del Pueblo Enrique Pochat; el decano de la UTN Haedo Carlos Salvador; y referentes de distintos espacios políticos, incluido el empresario de la construcción y principal referente de La Libertad Avanza, Ariel Diwan.

Desde una banca de concejal, aplaude el hermano de Lucas Ghi, José María

Seguridad: el anuncio que cambió el eje

El capítulo más contundente del discurso estuvo dedicado a la seguridad, definida por el intendente como la principal preocupación vecinal.

Ghi realizó un balance de lo actuado en 2025:

Recuperación de 25 móviles de Seguridad Ciudadana.

Incorporación de 40 patrulleros.

Instalación de alarmas vecinales y domiciliarias.

Funcionamiento de 940 cámaras de seguridad.

Puesta en marcha de siete nuevos centros de monitoreo descentralizados.

“Sabemos que falta mucho, pero estamos en el camino correcto”, reconoció aunque es una frase de manual.

Luego llegó el anuncio central: en 2026 se creará la Policía Municipal de Morón. El nuevo cuerpo contará con carrera profesional, formación específica y equipamiento propio. Además, el Ejecutivo enviará al Concejo los proyectos necesarios para dotar de marco normativo y presupuestario a la iniciativa.

En paralelo, anticipó un incremento del 30% en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y la creación de tres áreas especiales en zonas limítrofes estratégicas: el entorno del Hospital Posadas (límite con Tres de Febrero), Castelar Sur (frontera con Merlo) y Morón Sur (límite con La Matanza).

También reivindicó las postas policiales implementadas durante la gestión del ex intendente Ramiro Tagliaferro, señalando que su administración optó por “complementarlas y mejorarlas” en lugar de desmantelarlas.

En el plano económico, el intendente destacó la inversión de 20 millones de dólares que realizará IRSA (Inversiones y Representaciones SA) en el ex predio de Showcenter de Haedo.

A su vez, solicitó apoyo político para que el Gobierno nacional transfiera al Parque Industrial La Cantábrica las 10 hectáreas necesarias para su ampliación definitiva. “Acompañen la voz del distrito en crecimiento”, pidió a los concejales. Según explicó, la consolidación del parque industrial no solo implica radicación empresarial, sino encadenamientos productivos que impactan en proveedores, logística, mantenimiento y servicios.

El gabinete municipal sentado frente al estrado y encabezado por la poderosa Jefa de Gabinete, Estefanía Franco

Obras públicas y urbanismo

En infraestructura, destacó:

Las obras en la estación Morón de la Línea Sarmiento.

La finalización de 540 viviendas del plan Procrear en El Palomar, destinadas a personal de Fuerzas Armadas y de Seguridad (120 estarán listas en el primer semestre).

La finalización del CAPS Papa Francisco.

La recuperación del predio de Arenil, donde se construirá un nuevo centro de salud.

La renovación integral de la calle 25 de Mayo.

Las intervenciones incluyen reorganización del tránsito, mejoras en iluminación y presencia de seguridad en zonas adyacentes.

Marinuccci y Grana se ponen de pie a la hora de cantar el Himno Nacional

Educación, inclusión y memoria

En materia educativa, anunció que tres jardines pasarán a jornada completa y ratificó la continuidad de programas como FinEs y MESA Bonaerense. También reafirmó el compromiso con políticas de niñez, juventudes, discapacidad y adultos mayores, además de la agenda de memoria y Derechos Humanos en espacios como la Mansión Seré.

El cierre

“Los invito a no bajar los brazos. Los invito a seguir soñando. La tarea no es fácil, pero si la hacemos entre todos, será posible”, concluyó.

La apertura de sesiones dejó un mensaje claro: en un escenario nacional de fuerte disputa ideológica y ajuste fiscal, la gestión de Morón buscará profundizar un modelo de fuerte presencia estatal, con la seguridad como eje prioritario y el desarrollo productivo como motor estratégico. El debate ahora se trasladará al Concejo Deliberante, donde la creación de la Policía Municipal y el presupuesto 2026 pondrán a prueba los consensos políticos del distrito.

Una toma desde atrás de lo que fue el recinto mientras Lucas Ghi abría las sesiones ordinarias

Una mirada en la sesión

(por Andrés Llinares).- Lucas Ghi pidió ayuda, aunque la política hoy se ha convertido en algo tan mezquino en propios y ajenos que es imposible saber si la encontrará. También aunque con otra palabras, pidió «unidad» de las fuerzas políticas para sacar adelante Morón. También sospecho que no será posible. Ya se ha degradado todo. Incluso, de los 25 concejales, 6 faltaron a la sesión. Es complicada la tarea hacia adelante. En algunos casos Lucas Ghi se mostró enojado, en otros cansado. Y fiel a su estilo, saludó a todo el que se lo cruzó menos a los concejales y a la prensa de la que se distanció en septiembre de 2025 y nunca más se acercó. Le toca gobernar con un Presidente excesivamente duro y un Gobernador que, si bien lo tiene de su lado, sufre los problemas de coparticipación en el distrito más grande del país: la Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo es cuando el esfuerza debería ser estrictamente local y no se da. Pero la responsabilidad no es personal sino colectiva. Cada uno hace lo necesario para que las cosas se den mal. Cada uno hace que tiene que hacer para ser escuchado. Así y todo, la construcción de poder pasar por quién tiene mayores posibilidades y ese es el desafío de Lucas Ghi.