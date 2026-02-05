Morón hacia la Policía Municipal: agentes con armas no letales y uniformes propios para este 2026. Así será la seguridad en el distrito que se gestionará de forma coordinada entre la Policía de la Provincia y los recursos municipales. Tras el refuerzo presupuestario y la consolidación del sistema de videovigilancia, el municipio proyecta la creación de una fuerza propia equipada con armas no letales para profesionalizar la prevención local. El proyecto lo analiza el intendente Lucas Ghi con el Secretario de Seguridad, Damián Cardoso.

Centro de Operaciones y Monitoreo (COM): Es uno de los más avanzados de la zona oeste. Supervisa las más de 900 cámaras de seguridad instaladas en la vía pública.

Sistema de lectores de patentes en los accesos al distrito para detectar vehículos con pedido de captura. Ojos en Alerta: Un programa que permite a los vecinos reportar incidentes directamente vía WhatsApp al centro de monitoreo.

Área Infraestructura Clave Enfoque Principal Salud 1 Hospital + 16 CAPS Prevención y atención hospitalaria Seguridad COM + 900+ Cámaras Prevención y respuesta rápida

El área de Seguridad en Morón ha tenido un crecimiento estratégico recientemente, impulsado por el Presupuesto 2026 que elevó la partida para esta secretaría del 7,8% al 10,8% del total de recursos municipales, aunque a causa del conflicto con los municipales no se aprobó.

Personal Municipal (Dependencia directa)

El municipio cuenta con personal propio que no es policial, pero realiza tareas de prevención y vigilancia:

Guardia Urbana: Es una fuerza de creación reciente (oficializada a mediados de 2025) que comenzó con una primera etapa de 50 agentes. Están capacitados para patrullaje preventivo en centros comerciales y corredores escolares.

Se estima que hay entre trabajando en turnos rotativos para vigilar las más de 900 cámaras del distrito. Seguridad Ciudadana: Choferes municipales que conducen los móviles de prevención (muchas veces acompañados por un policía de la provincia bajo el sistema de «policía adicional»).

Personal Policial (Fuerzas de la Provincia)

Aunque no son empleados directos del municipio, su despliegue en el territorio es coordinado por la Secretaría de Seguridad local:

Policía Bonaerense / UTOI: Hay bases importantes como la de Haedo, y recientemente se han sumado refuerzos de 40 a 300 efectivos según los operativos de saturación.

¿Cuál es la novedad?

Que el Secretario de Seguridad, el abogado Damián Cardoso (en la foto de portada), anunció que para este año 2026, el objetivo es avanzar hacia una Policía Municipal con uniformes y equipamiento específico incluyendo armas no letales. Esta es la noticia.

Componente Cantidad estimada Función Guardia Urbana 50+ agentes Prevención en colegios y comercios Operadores COM 150-200 aprox. Monitoreo de cámaras 24hs Móviles Seguridad 14 patrulleros locales Patrullaje disuasivo

El aumento del presupuesto para este año tiene como fin principal financiar la transición hacia la Policía Municipal, lo que aumentará significativamente la cantidad de empleados municipales dedicados exclusivamente a seguridad en los próximos meses.

El proyecto de la Nueva Policía Municipal de Morón es el paso siguiente a la actual Guardia Urbana y representa un cambio profundo en la estructura de seguridad del distrito para este 2026.

1. El Salto de «Guardia» a «Policía»

A diferencia de la Guardia Urbana (lanzada en julio de 2025), que tiene un rol puramente preventivo y de asistencia, la Policía Municipal que proyecta el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, busca ser una fuerza con mayor capacidad de intervención:

Capacitación Profesional: Los agentes pasarán por un instituto de formación específico para el manejo de conflictos de mayor escala.

2. ¿De dónde sale la gente?

La «masa crítica» de esta nueva fuerza saldría de:

Los actuales agentes de la Guardia Urbana (aproximadamente 50-70 agentes).

(choferes y preventores). Nuevas convocatorias para completar una fuerza que sea visible en todos los barrios.

3. Presupuesto y Tecnología

Para financiar este proyecto, el municipio aumentó la partida de Seguridad en un 30% para este 2026. Este dinero se destina a:

Nuevos Móviles: Incorporación de camionetas y motos blindadas.

Incorporación de camionetas y motos blindadas. Anillo Digital: Refuerzo de las cámaras que leen patentes para que la nueva policía pueda actuar rápido ante vehículos con pedido de captura.

Refuerzo de las cámaras que leen patentes para que la nueva policía pueda actuar rápido ante vehículos con pedido de captura. Postas Policiales: Mejora de las casillas en las plazas y accesos para que funcionen como centros de monitoreo descentralizados.

Característica Guardia Urbana (Actual) Policía Municipal (Proyecto 2026) Armamento Ninguno Armas no letales Poder de arresto Solo demora/aviso Capacidad de intervención directa Foco Escuelas y comercios Todo el territorio y zonas calientes Dependencia Municipal Municipal (con protocolos provinciales)

Este proceso está en marcha ahora mismo. Se espera que durante la primera mitad de 2026 se vea la transición total de los uniformes y el equipamiento en las calles de Morón, Castelar, Haedo, Villa Sarmiento y El Palomar.

Detalle de los puntos claves

1. Autonomía Operativa y Jerarquía

Actualmente, muchas guardias urbanas dependen de la coordinación con la policía provincial para intervenir en delitos. Una fuerza municipal propia tendría:

Cadena de mando local: Reportaría directamente al Intendente y al Secretario de Seguridad, agilizando la toma de decisiones sin burocracia externa.

Reportaría directamente al Intendente y al Secretario de Seguridad, agilizando la toma de decisiones sin burocracia externa. Capacidad de arresto: Dependiendo del marco legal, podrían actuar como primeros intervinientes con facultades plenas en la vía pública.

2. Equipamiento y «Armas No Letales»

El anuncio de Cardoso hace hincapié en el equipamiento específico, lo cual es el punto más controversial:

Dispositivos de control eléctrico (Taser): Permiten neutralizar amenazas a distancia sin riesgo de vida para terceros.

Permiten neutralizar amenazas a distancia sin riesgo de vida para terceros. Armas de aire comprimido (Byrna): Disparan proyectiles de polímero o químicos (gas pimienta) para incapacitar temporalmente.

Disparan proyectiles de polímero o químicos (gas pimienta) para incapacitar temporalmente. Infraestructura: Requeriría un centro de capacitación propio, polígonos de tiro virtual y una flota de patrulleros con blindaje y sistemas de comunicación encriptados.

3. Estructura y Profesionalización

Para que esta fuerza sea viable, la inversión no es solo en armas no letales, sino en personas:

Reclutamiento masivo: Se necesitaría duplicar o triplicar la dotación actual para cubrir cuadrículas las 24 horas.

Se necesitaría duplicar o triplicar la dotación actual para cubrir cuadrículas las 24 horas. Uniformes con identidad: El cambio de vestimenta busca generar un sentido de pertenencia en la tropa y «autoridad visual» ante el vecino.

El cambio de vestimenta busca generar un sentido de pertenencia en la tropa y «autoridad visual» ante el vecino. Especialización: Creación de unidades motorizadas, brigadas de control de tránsito y equipos de respuesta rápida ante emergencias.

4. El Desafío Legal y Político

Este paso suele generar debate por dos razones:

Financiamiento: Mantener una policía propia es costoso (sueldos, aportes, mantenimiento de equipos). Generalmente requiere una tasa de seguridad específica. Jurisdicción: Debe existir un convenio claro con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para evitar que las fuerzas se «pisen» o que la provincia retire sus propios recursos al ver que el municipio invierte los suyos.

Según los registros recientes sobre las declaraciones de Damián Cardoso a El Cóndor de Morón, el secretario de Seguridad fue muy específico al detallar que el proyecto no es solo una mejora de la actual Guardia Urbana, sino una transformación integral.

Hacia una fuerza de «seguridad ciudadana armada»: Cardoso señaló que el objetivo es que la nueva Policía Municipal sea una fuerza intermedia. Textualmente, mencionó que buscan que el personal tenga «mayor capacidad de intervención». Equipamiento No Letal: Confirmó que el equipamiento específico incluirá pistolas de baja letalidad (que disparan postas de goma o gas pimienta) y dispositivos electrónicos de control (Taser). Según Cardoso, esto es para que el agente tenga «una herramienta de defensa y neutralización antes de tener que recurrir a un arma de fuego o esperar a la Policía Bonaerense». Identidad propia: Explicó que habrá un cambio total de uniformes, pasando de los colores actuales de la guardia urbana a uno que transmita mayor autoridad, y que los nuevos patrulleros estarán equipados con tecnología de lectura de patentes (LPR) integrada. Capacitación: Aseguró que para este año se abrirá una escuela de formación municipal específica, donde los aspirantes deberán cumplir con requisitos de entrenamiento físico y psicológico similares a los de las fuerzas provinciales.

En resumen, la frase que definió su anuncio fue que el municipio busca «dejar de ser un actor de observación para ser un actor de prevención activa».

La policía bonaerense en Morón se distribuye en las 7 comisarías del partido (Morón 1ª a 4ª, Castelar 7ª, Haedo 2ª y El Palomar 6ª), además de los destacamentos. Aunque el número total de la Bonaerense varía por traslados, se estima que el distrito cuenta con una dotación que ronda los 1,000 a 1,200 efectivos totales sumando todas las divisiones.