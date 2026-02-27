Ramal Tigre: Vuelve a funcionar el servicio con vías renovadas

El sistema ferroviario del norte del Gran Buenos Aires marca un hito en su modernización. Luego de un intenso periodo de trabajos estratégicos, el Ramal Tigre se prepara para retomar su actividad, brindando a los usuarios una infraestructura totalmente renovada. Desde el domingo 1° de marzo, las formaciones volverán a rodar por las vías, uniendo inicialmente la terminal bonaerense de Tigre con la estación Belgrano C, como paso previo a la normalización total del servicio.

Esta reactivación del Ramal Tigre es el resultado de un plan de obras fundamental que contempló la renovación de 29 kilómetros de vías, una tarea que no se realizaba de forma integral desde hace más de cuatro décadas. Estos trabajos, enmarcados en la Emergencia Ferroviaria nacional, buscan no solo mejorar el confort de los pasajeros, sino garantizar los más altos estándares de seguridad operacional en una de las trazas con mayor demanda de pasajeros del área metropolitana.

Cronograma de regreso y pruebas

El retorno del servicio se realizará de manera escalonada para asegurar que toda la nueva tecnología responda correctamente. El esquema del Ramal Tigre para los próximos días será el siguiente:

Del 1° al 7 de marzo: El servicio funcionará de forma limitada entre las estaciones Tigre y Belgrano C. Durante estos siete días, se llevarán a cabo pruebas de señalización con formaciones vacías y capacitaciones intensivas para los conductores y el personal de vía.

El servicio funcionará de forma limitada entre las estaciones Tigre y Belgrano C. Durante estos siete días, se llevarán a cabo pruebas de señalización con formaciones vacías y capacitaciones intensivas para los conductores y el personal de vía. A partir del 8 de marzo: El Ramal Tigre retomará su recorrido completo entre las cabeceras de Tigre y la terminal de Retiro. En esta misma fecha, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre también normalizarán sus recorridos totales.

Es importante destacar que, mientras el Ramal Tigre opera de forma limitada, los otros brazos de la línea Mitre (Suárez y Mitre) circularán únicamente hasta Belgrano R. Esta ventana de tiempo es crucial para finalizar el «vuelco» tecnológico en el ingreso a Retiro, donde se está reemplazando un sistema de señales que tenía más de 100 años de antigüedad por uno digital de última generación.

Menos tiempo de viaje: El gran beneficio para el Ramal Tigre

La renovación integral no solo aporta seguridad, sino que permitirá que los trenes alcancen mejores velocidades de circulación. Las proyecciones para el Ramal Tigre son sumamente alentadoras en cuanto a la reducción de los tiempos de viaje:

Para mitad de año: Se espera que el trayecto se reduzca en aproximadamente 10 minutos. Para finales de 2026: Una vez que la infraestructura esté asentada y el sistema de señales optimizado al 100%, el viaje entre Retiro y Tigre podría ser hasta 17 minutos más rápido de lo que es actualmente.

Estas mejoras son posibles gracias a la intervención en 16 pasos a nivel, la mejora de 12 puentes y alcantarillas, y el recambio de vías en 13 cuadros de estación. Además, se tendieron 120 kilómetros de cables de señalización nuevos, lo que reduce drásticamente las fallas técnicas que suelen causar demoras en el servicio.

¿Por qué se realizaron estas obras en el Ramal Tigre ahora?

La decisión de intervenir el Ramal Tigre durante los meses de verano respondió a una planificación operativa para afectar a la menor cantidad de pasajeros posible. Al realizar trabajos continuos en zonas de difícil acceso, se evitó extender los plazos de obra, que de haberse hecho solo de noche o los fines de semana, hubieran tardado tres veces más tiempo.

Con el avance del 88% en la obra de Retiro y la renovación de vías, la Línea Mitre se prepara para una nueva etapa. A partir del 8 de marzo, la conexión entre el norte del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires será más confiable, rápida y segura, devolviendo a los usuarios un servicio de calidad tras años de postergación en la inversión de infraestructura.