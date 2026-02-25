Tren Urquiza: Inversión millonaria para nuevos insumos para las barreras

El sistema ferroviario argentino atraviesa un momento de definiciones profundas, y el Tren Urquiza se encuentra nuevamente en el centro del debate por la distribución de los costos de su mantenimiento. Recientemente, Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) dio un paso decisivo en la modernización de la línea al realizar la apertura de sobres de una licitación clave. El objetivo de este proceso es la adquisición de equipamiento fundamental para el funcionamiento del sistema de seguridad, una inversión que recaerá íntegramente sobre los hombros del Estado nacional, aun cuando el Tren Urquiza sigue bajo gestión privada.

Esta licitación tiene como eje principal la compra de materiales para el accionamiento de las barreras automáticas. Se trata de un componente crítico para evitar accidentes y garantizar la fluidez del tránsito tanto ferroviario como vehicular en los numerosos pasos a nivel que recorren el trazado. Aunque el llamado original se realizó en octubre del año pasado, un primer intento fallido obligó a las autoridades a convocar una segunda vuelta, donde la empresa Copimex se presentó como la única oferente para proveer estos insumos esenciales.

¿Qué materiales se compraron para el Tren Urquiza?

Los pliegos de la licitación detallan una lista extensa de componentes técnicos que el Estado comprará para que la línea siga operativa y segura. Entre los elementos solicitados se encuentran mecanismos de barreras completos, brazos adaptadores, contrapesos, campanas electrónicas de advertencia, además de baterías y sus respectivos cargadores para asegurar que el sistema no falle ante cortes de energía.

Es importante aclarar que este proceso licitatorio contempla únicamente la provisión de los materiales. Es decir, el Estado paga por los «fierros», pero la instalación y el montaje técnico quedarán bajo otra etapa del proceso. Esta forma de inversión directa se suma a otras obras de gran envergadura que ya se están ejecutando en la línea, como la reconstrucción integral de la estación Lemos, que también es financiada con fondos públicos para mejorar la experiencia de viaje.

Inversiones estatales en líneas privadas

Línea Operador Inversión reciente Origen de fondos Tren Urquiza Metrovías Barreras y Estación Lemos Estado Nacional Belgrano Norte Ferrovías Señalamiento y Vías Estado Nacional Cargas (NCA/FEPSA) Varios Accesos portuarios Estado Nacional

El Tren Urquiza y la extensión de su contrato privado

Un punto que genera polémica en el sector es la relación contractual entre el Estado y la operadora Metrovías. El Tren Urquiza es, junto con el Belgrano Norte, uno de los dos únicos sobrevivientes del modelo de privatización de los años 90. Aunque los contratos originales vencieron en 2018, los últimos tres gobiernos han decidido prorrogar la concesión sucesivamente. La última de estas extensiones se firmó a fines de diciembre pasado, permitiendo que la empresa privada continúe al frente del Tren Urquiza hasta mediados de 2027.

La justificación oficial para que el Estado siga pagando las obras mientras un privado lo opera radica en la necesidad de «armonizar los procesos». El Gobierno busca unificar el esquema de todas las líneas ferroviarias antes de avanzar hacia un modelo de privatización total del sistema. En este sentido, las autoridades ya han solicitado asistencia técnica al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para diseñar un nuevo plan que defina quién se hará cargo del Tren Urquiza en el futuro cercano.

El modelo de privatización y el Tren Urquiza

El avance de estas licitaciones cobra una relevancia especial bajo la actual política de transporte. El modelo que proyecta el Gobierno para el sistema ferroviario nacional contempla que los operadores privados se encarguen de la gestión del servicio, pero delega en el Estado la responsabilidad de las grandes inversiones en infraestructura y material rodante.

Esto significa que, para que el Tren Urquiza sea «atractivo» para futuros inversores o nuevos concesionarios, el Estado debe entregar la infraestructura en condiciones óptimas. La reciente reactivación de compras de cochemotores diésel y la renovación de vías son señales de que se está preparando el terreno. Mientras tanto, los usuarios esperan que estas nuevas barreras automáticas y las mejoras en las estaciones se traduzcan en un servicio más confiable y seguro para los miles de pasajeros que utilizan la línea diariamente.