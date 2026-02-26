Violencia en Castelar: uno de los hermanos Maciel sigue detenido por tentativa de homicidio

Violencia en Castelar. Una brutal pelea de tránsito ocurrida en la localidad de Castelar terminó con un hombre gravemente herido y uno de los agresores imputado por homicidio simple en grado de tentativa. El hecho generó fuerte conmoción en el oeste del conurbano bonaerense por la violencia desplegada en plena vía pública.

El ataque que terminó con hundimiento de cráneo

Según consta en la investigación judicial, el conflicto se originó tras una discusión vehicular que rápidamente escaló a la agresión física. En ese contexto, Oscar Ricardo Maciel habría atacado a la víctima con una llave tipo “L”, asestándole un golpe en la cabeza que le provocó un hundimiento de cráneo y pérdida de conocimiento inmediata.

La víctima debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud de la zona y permaneció internada con lesiones de gravedad. El cuadro fue considerado de alto riesgo por los médicos debido al traumatismo craneoencefálico sufrido.

La imputación y la situación judicial

La fiscalía interviniente calificó el hecho como homicidio simple en grado de tentativa, una figura penal que contempla penas severas en caso de condena. Tras ser detenido, Oscar Ricardo Maciel quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la causa en los tribunales del departamento judicial de Morón.

La acusación se agravó a partir de los informes médicos y los elementos probatorios recolectados, entre ellos testimonios y registros fílmicos del episodio.

Qué pasó con su hermano Ceferino Maciel

Ceferino Maciel, hermano mayor de Oscar, también se encontraba en el lugar al momento del incidente. Sin embargo, su situación procesal es diferente. La Justicia lo imputó por amenazas y daños, pero no por la agresión que dejó a la víctima en estado crítico.

Tras prestar declaración, recuperó la libertad y continuará el proceso en esa condición, sujeto a las medidas que disponga el juzgado.

Un nuevo caso de violencia vial

El episodio volvió a poner en debate la escalada de violencia en conflictos de tránsito, una problemática que se repite con frecuencia en distintos puntos del conurbano. En este caso, una discusión que pudo resolverse con un intercambio verbal terminó con consecuencias penales graves y un hombre al borde de la muerte.

La causa continúa en etapa de instrucción y se esperan nuevas definiciones judiciales en las próximas semanas.

Hasta el parte médico más reciente disponible, Alejandro Darío Vargas permanece internado en una clínica de Ramos Mejía tras haber sido operado de urgencia por las graves lesiones sufridas en la discusión de tránsito en Castelar.

De acuerdo con los informes, Vargas fue trasladado al Sanatorio La Trinidad después de que le detectaran una fractura y hundimiento de cráneo en la zona occipital, una lesión que implicó riesgo para su sistema nervioso y requirió intervención quirúrgica.

La intervención fue considerada exitosa por los médicos, que al momento de la operación encontraron partes óseas comprometidas cerca del cerebro y procedieron a limpiar y proteger la zona afectada. Antes de la cirugía, la familia pudo verlo y hablar con él, ya que estaba consciente y estable, aunque conmocionado.

Posteriormente Vargas continuó en terapia intensiva bajo observación médica, con seguimiento de su evolución y la posibilidad de un nuevo parte médico en las próximas horas.

En resumen, su estado sigue siendo de internación y bajo tratamiento especializado, con pronóstico aún delicado pero estable tras la operación.