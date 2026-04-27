Vacunación antirrábica gratis en Morón: 18 centros para tu mascota

La salud pública y el bienestar animal se unen en una iniciativa sin precedentes en la zona oeste. La vacunación antirrábica gratis en Morón llega este año con un despliegue masivo que busca facilitar el acceso a una dosis que es, por ley, obligatoria y anual.

De esta forma, el Municipio logró coordinar la vacunación antirrábica gratis con el Círculo de Veterinarios local para que los vecinos no tengan que trasladarse exclusivamente al centro de Zoonosis, sino que puedan vacunar a sus mascotas en las veterinarias de sus propios barrios. La rabia es una enfermedad zoonótica mortal que solo se previene mediante la inmunización. Para el lector, el impacto práctico es directo: un ahorro significativo en la consulta privada y la seguridad de proteger a su familia y a sus animales en un operativo que dura apenas cuatro días.

Los profesionales nucleados en el distrito aplicarán las dosis provistas por Zoonosis Urbanas de la Provincia de Buenos Aires. La campaña está dirigida a perros y gatos mayores de tres meses de edad, un requisito indispensable para que el sistema inmunológico del animal responda correctamente a la vacuna.

Castelar: el mayor despliegue de la campaña

La localidad de Castelar encabeza la lista con la mayor cantidad de centros adheridos para la vacunación antirrábica gratis en Morón. Los vecinos cuentan con nueve puntos distribuidos estratégicamente para evitar aglomeraciones. Entre ellos se encuentran Veterinaria Mundo Pet (Santa Rosa 869), Veterinaria Fauna (Casacuberta 3864) y la reconocida Veterinaria Dra. Irene Ripoll (Tucumán 2007).

Asimismo, se suman a la red los consultorios de la Dra. Silvia Sutera (Arias 3150), Veterinaria Animalinos (Sarmiento 2607) y Veterinaria VNM (San Nicolás 845). Para completar el mapa de Castelar, las veterinarias Donmella (Alem 1823), Laura Pinto (Revoredo 1274) y Veterinaria Diana (Mitre 2297) también estarán recibiendo a las mascotas sin costo alguno durante las jornadas especiales.

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Puntos de vacunación en Haedo y Morón centro

En la ciudad de Haedo, tres veterinarias históricas se han sumado a la vacunación antirrábica gratis. Los propietarios pueden acercarse a Veterinaria Pedigree (Fasola 529), Veterinaria Libertad (Libertad 225) y Veterinaria San José Obrero (Av. Pte. Perón 2490). Este esquema descentralizado permite que el tránsito de animales sea fluido y seguro para todos.

Por su parte, Morón centro y alrededores contarán con cuatro centros clave para la vacunación antirrábica gratis en Morón. Estarán operativas las veterinarias de la Dra. Andrea Roma (Agüero 1373), San Agustín (Burgos 986), Veterinaria Vippa (Córdoba 674) y Morón Norte (Sarmiento 747). Se recomienda a los vecinos llevar a sus perros con collar, correa y bozal (si fuera necesario), y a los gatos en bolsos o cajas transportadoras para evitar incidentes en la vía pública.

El Palomar y el refuerzo anual en Zoonosis

La localidad de El Palomar también forma parte del cordón sanitario con la Veterinaria del Dr. Gustavo Loiacono (Marconi 1844) y el Centro Veterinario Dra. Mancini (Bergamini 1900). Es importante destacar que, además de esta campaña de vacunación antirrábica gratis de cuatro días, la vacunación antirrábica gratis en Morón es una política de estado que se mantiene vigente durante todo el año en la sede central de Zoonosis Municipal.

Ubicado en Curupaytí 1129, el centro de Zoonosis atiende de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y los sábados de 8:00 a 12:00 horas. Allí, la aplicación es espontánea y no requiere turno previo, funcionando como el principal respaldo para aquellos que no puedan asistir a las veterinarias privadas durante la semana del 27 de abril.

Castraciones gratuitas: cómo obtener el turno

La campaña por el Día del Animal es también una oportunidad para recordar la importancia del control poblacional. Además de la vacunación antirrábica gratis en Morón, el Municipio gestiona un programa intensivo de castraciones. Los turnos para estas intervenciones se otorgan los días viernes de manera presencial, entre las 10:30 y las 12:30 horas, en la sede de Curupaytí 1129.

Para quienes prefieran la modalidad digital, el sitio web municipal también habilita cupos de forma periódica. La castración, sumada a la vacunación, constituye el pilar básico de la tenencia responsable, reduciendo el riesgo de tumores, fugas de animales y la proliferación de perros y gatos en situación de calle, un problema que afecta directamente la convivencia urbana.

Recomendaciones finales para los propietarios

Para que el operativo de vacunación antirrábica gratis sea un éxito, es fundamental que los animales lleguen en condiciones óptimas. No se deben vacunar hembras gestantes o animales que estén cursando alguna enfermedad aguda. Los veterinarios adheridos realizarán una breve evaluación previa antes de aplicar la dosis para garantizar la seguridad del paciente.

El compromiso del Municipio y del Círculo de Veterinarios pone a Morón a la vanguardia de la prevención sanitaria. Proteger a nuestras mascotas es, en definitiva, protegernos a nosotros mismos. No pierdas la oportunidad de acceder a este beneficio gratuito cerca de tu casa.

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