¿Armas letales, sí o no? Como respuesta a la principal demanda social, el intendente Lucas Ghi anunció el primero de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias, que lanzará la Policía Municipal. Pero choca con un límite central del sistema legal argentino, la imposibilidad actual de que una fuerza municipal utilice armas letales como las pistolas 9 mm.

Acá te dejamos las palabras del intendente Lucas Ghi en donde anunció por primera vez la creación de la Policía Municipal ✅​✅​✅​👇:

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Un anuncio con impacto político y territorial

El intendente Lucas Ghi oficializó el impulso para la creación de una Policía Municipal en Morón durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, en una decisión que busca reforzar la prevención del delito y ampliar la presencia en calles, barrios y espacios públicos.

La medida se inscribe en un contexto de creciente presión social por la inseguridad, donde los municipios del conurbano vienen asumiendo cada vez más funciones que, en términos formales, corresponden a la Provincia de Buenos Aires. En ese escenario, la iniciativa abre un debate de fondo: hasta dónde puede llegar un municipio en materia de seguridad y cuánto es el costo.

En la infografía podemos apreciar el costo por agente en materia de equipamiento (Infografía realizada por FX 5G para Diario Anticipos)

Qué existe hoy y qué se está creando

Actualmente, el esquema de seguridad en Morón está compuesto por la Policía Bonaerense, la Policía de Prevención Local —ambas bajo órbita provincial— y los dispositivos municipales de prevención, como patrullas, cámaras y centros de monitoreo.

La creación de la Policía Municipal introduce un cambio relevante, pero todavía en fase de construcción. No se trata de una fuerza operativa consolidada, sino de un proceso en desarrollo que incluye convocatoria, formación y definición de funciones.

Las camionetas que utiliza la Policía Local de San Miguel para patrullar. Llevan ¿armas letales, sí o no?

El punto crítico: el uso de armas

El eje más sensible —y menos explicado— es el del armamento. La discusión no es menor: define el alcance real de la nueva fuerza.

Hoy, en el marco legal vigente, una estructura municipal no tiene habilitación automática para portar armas de fuego letales. Esto marca una diferencia sustancial con las fuerzas provinciales.

Equipamiento previsto para la Policía Municipal

Dato Información 1) Patrulleros Móviles municipales para recorridas preventivas 2) Comunicación Radios y conexión con centros de monitoreo 3) Cámaras Integración con el sistema de videovigilancia 4) Presencia territorial Agentes en calles, plazas y corredores 5) Armamento letal (9 mm) No habilitado en el esquema actual 6) Armamento no letal Posible uso (según regulación futura)

Este cuadro sintetiza una realidad clave: la Policía Municipal, tal como puede implementarse hoy, está pensada como una fuerza de prevención y proximidad, no como una fuerza armada en sentido pleno.

El marco legal que sí permite armas en la Policía Bonaerense

Para entender la diferencia, hay que mirar el sistema vigente.

Marco legal del uso de armas en la Policía Bonaerense

El uso de armas de fuego como las pistolas 9 mm por parte de la Policía Bonaerense no es discrecional: está respaldado por un entramado de leyes provinciales y nacionales que definen su carácter de fuerza armada, regulan el uso de la fuerza y establecen protocolos estrictos de actuación y control.

Dato Información 1) Norma Ley N.º 13.482 Qué regula Organización de las policías de la Provincia Clave legal Define a la policía como institución civil armada Impacto Habilita el uso de armamento reglamentario (ej. 9 mm)

Dato Información 2) Norma Ley N.º 13.201 Qué regula Régimen del personal policial Clave legal Establece el “estado policial” Impacto Autoriza el uso de la fuerza en funciones

Dato Información 3) Norma Ley N.º 12.155 Qué regula Bases del funcionamiento policial Clave legal Uso de arma reglamentaria obligatoria Impacto El arma (como 9 mm) debe ser provista y autorizada

Dato Información 4) Norma Ley Nacional N.º 20.429 + Decreto 395/75 Qué regula Control de armas en Argentina Clave legal Clasificación y autorización de armas Impacto Permite a fuerzas de seguridad portar armas

Dato Información 5) Norma Reglamentos del Ministerio de Seguridad PBA Qué regula Uso operativo del arma Clave legal Protocolos de actuación Impacto Define cuándo y cómo se puede disparar

Dato Información 6) Quién puede usar 9 mm Policía Bonaerense 7) Por qué puede Está definida por ley como fuerza armada 8) Tipo de arma Reglamentaria (provista por el Estado) 9) Uso permitido Solo bajo protocolos y límites legales 10) Control Judicial y administrativo

Un límite legal que define el alcance real

La comparación es directa: mientras la Policía Bonaerense cuenta con respaldo legal explícito para operar armada, una eventual Policía Municipal carece hoy de ese andamiaje.

Esto implica que cualquier avance hacia el uso de armas letales requeriría una ley provincial específica o un rediseño integral del sistema de seguridad.

Un puesto se seguridad descentralizado de la Policía Municipal de San Miguel

El trasfondo político

Detrás del debate técnico aparece una discusión más profunda: el reparto del poder en materia de seguridad.

Los municipios reclaman mayor autonomía frente a una demanda social urgente, pero la Provincia mantiene el control sobre las fuerzas armadas. En ese equilibrio se juega el futuro de iniciativas como la de Morón.

Ahora bien, si Morón podrá o no usar armas letales, San Miguel, que no las tiene, a su vez, utiliza todos estos dispositivos:

El mapa de control y prevención en cifras

El sistema de seguridad combina tecnología, presencia territorial y participación vecinal, con un despliegue orientado a ampliar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta en todo el distrito.

Dato 1) Cámaras totales 1429 cámaras en total 2) En vía pública 1120 en calles, avenidas y accesos 3) En edificios municipales 159 en dependencias públicas 4) Lectores de patentes 129 LPR para control vehicular 5) Alarmas vecinales 1090 sistemas en barrios 6) Paradas seguras 52 puntos con botón de alerta 7) Veredas protegidas 98 zonas con refuerzo peatonal 8) Cámaras corporales 48 body cams para agentes 9) Ojos en Alerta Programa de reporte vecinal en tiempo real

El cuadro sintetiza el alcance del sistema y deja en evidencia un modelo que apuesta a la combinación de monitoreo intensivo, dispositivos de prevención y participación ciudadana como eje para reforzar la seguridad en el territorio.

Conclusión

En síntesis, la creación de la Policía Municipal en Morón abre un nuevo escenario en la gestión local de la seguridad, pero también expone sus límites: sin un marco legal que habilite el uso de armas letales, su rol quedará centrado en la prevención y la proximidad. La discusión de fondo, entonces, ya no es solo si crearla, sino qué tipo de fuerza puede —y puede legalmente— llegar a ser.