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La creación de la Policía Municipal en Morón y el límite de las armas letales

Por Andres Llinares

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¿Armas letales, sí o no? Puede la Policía Municipal portar armas letales o debe conformarse con armas no letales. Si es así, ¿alcanzará para aplacar el delito?
¿Armas letales, sí o no? Puede la Policía Municipal portar armas letales o debe conformarse con armas no letales. Si es así, ¿alcanzará para aplacar el delito?

¿Armas letales, sí o no? Como respuesta a la principal demanda social, el intendente Lucas Ghi anunció el primero de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias, que lanzará la Policía Municipal. Pero choca con un límite central del sistema legal argentino, la imposibilidad actual de que una fuerza municipal utilice armas letales como las pistolas 9 mm.

Acá te dejamos las palabras del intendente Lucas Ghi en donde anunció por primera vez la creación de la Policía Municipal ✅​✅​✅​👇:

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Un anuncio con impacto político y territorial

El intendente Lucas Ghi oficializó el impulso para la creación de una Policía Municipal en Morón durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, en una decisión que busca reforzar la prevención del delito y ampliar la presencia en calles, barrios y espacios públicos.

La medida se inscribe en un contexto de creciente presión social por la inseguridad, donde los municipios del conurbano vienen asumiendo cada vez más funciones que, en términos formales, corresponden a la Provincia de Buenos Aires. En ese escenario, la iniciativa abre un debate de fondo: hasta dónde puede llegar un municipio en materia de seguridad y cuánto es el costo.

En la infografía podemos apreciar el costo por agente en materia de equipamiento
En la infografía podemos apreciar el costo por agente en materia de equipamiento (Infografía realizada por FX 5G para Diario Anticipos)

Qué existe hoy y qué se está creando

Actualmente, el esquema de seguridad en Morón está compuesto por la Policía Bonaerense, la Policía de Prevención Local —ambas bajo órbita provincial— y los dispositivos municipales de prevención, como patrullas, cámaras y centros de monitoreo.

La creación de la Policía Municipal introduce un cambio relevante, pero todavía en fase de construcción. No se trata de una fuerza operativa consolidada, sino de un proceso en desarrollo que incluye convocatoria, formación y definición de funciones.

Las camionetas que utiliza la Policía Local de San Miguel para patrullar
Las camionetas que utiliza la Policía Local de San Miguel para patrullar. Llevan ¿armas letales, sí o no?

El punto crítico: el uso de armas

El eje más sensible —y menos explicado— es el del armamento. La discusión no es menor: define el alcance real de la nueva fuerza.

Hoy, en el marco legal vigente, una estructura municipal no tiene habilitación automática para portar armas de fuego letales. Esto marca una diferencia sustancial con las fuerzas provinciales.

Equipamiento previsto para la Policía Municipal

DatoInformación
1) PatrullerosMóviles municipales para recorridas preventivas
2) ComunicaciónRadios y conexión con centros de monitoreo
3) CámarasIntegración con el sistema de videovigilancia
4) Presencia territorialAgentes en calles, plazas y corredores
5) Armamento letal (9 mm)No habilitado en el esquema actual
6) Armamento no letalPosible uso (según regulación futura)

Este cuadro sintetiza una realidad clave: la Policía Municipal, tal como puede implementarse hoy, está pensada como una fuerza de prevención y proximidad, no como una fuerza armada en sentido pleno.

El marco legal que sí permite armas en la Policía Bonaerense

Para entender la diferencia, hay que mirar el sistema vigente.

Marco legal del uso de armas en la Policía Bonaerense

El uso de armas de fuego como las pistolas 9 mm por parte de la Policía Bonaerense no es discrecional: está respaldado por un entramado de leyes provinciales y nacionales que definen su carácter de fuerza armada, regulan el uso de la fuerza y establecen protocolos estrictos de actuación y control.

DatoInformación
1) NormaLey N.º 13.482
Qué regulaOrganización de las policías de la Provincia
Clave legalDefine a la policía como institución civil armada
ImpactoHabilita el uso de armamento reglamentario (ej. 9 mm)
DatoInformación
2) NormaLey N.º 13.201
Qué regulaRégimen del personal policial
Clave legalEstablece el “estado policial”
ImpactoAutoriza el uso de la fuerza en funciones
DatoInformación
3) NormaLey N.º 12.155
Qué regulaBases del funcionamiento policial
Clave legalUso de arma reglamentaria obligatoria
ImpactoEl arma (como 9 mm) debe ser provista y autorizada
DatoInformación
4) NormaLey Nacional N.º 20.429 + Decreto 395/75
Qué regulaControl de armas en Argentina
Clave legalClasificación y autorización de armas
ImpactoPermite a fuerzas de seguridad portar armas
DatoInformación
5) NormaReglamentos del Ministerio de Seguridad PBA
Qué regulaUso operativo del arma
Clave legalProtocolos de actuación
ImpactoDefine cuándo y cómo se puede disparar
DatoInformación
6) Quién puede usar 9 mmPolicía Bonaerense
7) Por qué puedeEstá definida por ley como fuerza armada
8) Tipo de armaReglamentaria (provista por el Estado)
9) Uso permitidoSolo bajo protocolos y límites legales
10) ControlJudicial y administrativo

Un límite legal que define el alcance real

La comparación es directa: mientras la Policía Bonaerense cuenta con respaldo legal explícito para operar armada, una eventual Policía Municipal carece hoy de ese andamiaje.

Esto implica que cualquier avance hacia el uso de armas letales requeriría una ley provincial específica o un rediseño integral del sistema de seguridad.

Un puesto se seguridad descentralizado de la Policía Municipal de San Miguel
Un puesto se seguridad descentralizado de la Policía Municipal de San Miguel

El trasfondo político

Detrás del debate técnico aparece una discusión más profunda: el reparto del poder en materia de seguridad.

Los municipios reclaman mayor autonomía frente a una demanda social urgente, pero la Provincia mantiene el control sobre las fuerzas armadas. En ese equilibrio se juega el futuro de iniciativas como la de Morón.

Ahora bien, si Morón podrá o no usar armas letales, San Miguel, que no las tiene, a su vez, utiliza todos estos dispositivos:

El mapa de control y prevención en cifras

El sistema de seguridad combina tecnología, presencia territorial y participación vecinal, con un despliegue orientado a ampliar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta en todo el distrito.

Dato
1) Cámaras totales1429 cámaras en total
2) En vía pública1120 en calles, avenidas y accesos
3) En edificios municipales159 en dependencias públicas
4) Lectores de patentes129 LPR para control vehicular
5) Alarmas vecinales1090 sistemas en barrios
6) Paradas seguras52 puntos con botón de alerta
7) Veredas protegidas98 zonas con refuerzo peatonal
8) Cámaras corporales48 body cams para agentes
9) Ojos en AlertaPrograma de reporte vecinal en tiempo real

El cuadro sintetiza el alcance del sistema y deja en evidencia un modelo que apuesta a la combinación de monitoreo intensivo, dispositivos de prevención y participación ciudadana como eje para reforzar la seguridad en el territorio.

Conclusión

En síntesis, la creación de la Policía Municipal en Morón abre un nuevo escenario en la gestión local de la seguridad, pero también expone sus límites: sin un marco legal que habilite el uso de armas letales, su rol quedará centrado en la prevención y la proximidad. La discusión de fondo, entonces, ya no es solo si crearla, sino qué tipo de fuerza puede —y puede legalmente— llegar a ser.

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