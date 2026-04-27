Exigen convocar a paritarias. Dentro del Concejo Deliberante de Morón avanzó con un proyecto de resolución que exige convocar a paritarias de manera “urgente” al Departamento Ejecutivo, en medio de cuestionamientos por decisiones salariales adoptadas fuera de ese ámbito y finalizadas de manera abrupta el día viernes 24 de abril de 2026.

La iniciativa, firmada por concejales del bloque Unión por la Patria, instala con claridad el eje del conflicto: exigen convocar a paritarias como único mecanismo válido para discutir salarios municipales.

Las firmas fueron de los concejales: A) Diego Spina – Bloque Unión por la Patria; B) Marcelo A. Notario – Bloque Unión por la Patria; C) Florencia De Luca – Bloque Unión por la Patria – H.C.D. Morón; D) Mauro Spina – Bloque Unión por la Patria).

Hasta ahora el Partido Justicialista que preside Claudio Román no se pronunció, ni el bloque de concejales axelistas, que también preside Claudio Román, y se denomina Movimiento Derecho al Futuro.

Exigen convocar a paritarias: qué plantea el proyecto

El texto, presentado hoy, 27 de abril de 2026, expresa una “profunda preocupación” por la situación salarial de los trabajadores municipales y refuerza el planteo central: exigen convocar a paritarias como “único ámbito legítimo” para acordar aumentos y condiciones laborales.

En términos concretos, el proyecto establece: A) que exigen convocar a paritarias de manera inmediata con participación gremial; B) que la negociación colectiva debe ser el canal institucional obligatorio; C) que se deben garantizar los derechos laborales en línea con la normativa vigente.

Además, el documento solicita que la resolución sea comunicada al Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Ituzaingó y Hurlingham, a la Federación de Sindicatos y al propio Ejecutivo, reforzando la presión política en torno al reclamo de que exigen convocar a paritarias.

Exigen convocar a paritarias y cuestionan aumentos por decreto

El núcleo del conflicto está en la modalidad de definición salarial. Según los fundamentos del proyecto, el otorgamiento de aumentos por decreto —sin pasar por la mesa paritaria— es interpretado como una vulneración del principio de negociación colectiva.

El texto es explícito: exigen convocar a paritarias porque consideran que las decisiones unilaterales “ignoran a los representantes legítimos” de los trabajadores y configuran una práctica que “degrada la calidad institucional”. En ese marco, remarcan que el salario municipal “no puede ser utilizado como herramienta de propaganda”.

Exigen convocar a paritarias en base a la Ley 14.656

El proyecto se apoya en la Ley Provincial 14.656, que regula las relaciones laborales en el ámbito municipal bonaerense. Esa normativa establece la negociación colectiva como mecanismo central para fijar salarios y condiciones de trabajo. Por lo cual, el Municipio de Morón estaría yendo contra una Ley Provincial y le cabe un amparo que debería en un papelón.

Síntesis del conflicto salarial en Morón

El conflicto salarial en el Municipio de Morón se desata a partir de una decisión unilateral del Ejecutivo de otorgar un aumento sin acuerdo paritario, lo que provoca la ruptura de las negociaciones con el sindicato y un fuerte malestar entre los trabajadores.

El eje del conflicto no es solo político sino también económico: el incremento aplicado no mejora el salario real y, en algunos casos, lo reduce, generando una situación inédita donde trabajadores podrían cobrar menos pese al aumento.

La tensión se agrava por el esquema de bonos aplicado previamente. Un grupo de más de 3.000 trabajadores que venía percibiendo refuerzos salariales deja de cobrarlos, lo que impacta directamente en sus ingresos mensuales y profundiza la pérdida de poder adquisitivo.

Desde el sindicato, encabezado por Gustavo Sanz, se denuncia que el conflicto podría haberse evitado, ya que existían negociaciones en curso que fueron interrumpidas de manera abrupta. Además, se advierte que los salarios de base —alrededor de los 330 mil pesos— se encuentran en niveles críticos.

En ese contexto, el conflicto deja de ser solo una discusión técnica sobre números y pasa a convertirse en una crisis política e institucional, marcada por la ruptura del diálogo paritario y la pérdida de confianza entre las partes.

Desde el Concejo remarcan que exigen convocar a paritarias porque cualquier decisión fuera de ese esquema implica una ruptura del marco legal vigente. La lectura política es directa: no es solo una discusión salarial, sino un cuestionamiento institucional al funcionamiento del Ejecutivo.

Exigen convocar a paritarias: impacto político en Morón

El avance del proyecto no es menor en el contexto político de Morón, donde las tensiones internas vienen marcando la agenda del Concejo Deliberante.

El hecho de que exigen convocar a paritarias se suma a una serie de disputas que exceden lo laboral y se inscriben en la dinámica de poder local. El reclamo busca no solo recomponer salarios, sino también reordenar el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Exigen convocar a paritarias: qué puede pasar ahora

A partir de esta resolución, la atención se centra en la respuesta del Departamento Ejecutivo. Si atiende el reclamo y decide convocar, el conflicto podría encauzarse. Si no, el escenario podría escalar tanto en el plano político como sindical.

Por lo pronto, el mensaje es contundente: exigen convocar a paritarias y el debate salarial en Morón ya no es solo económico, sino institucional.