Castelar: brutal pelea de tránsito dejó a un hombre en terapia intensiva

Castelar: brutal pelea de tránsito. Un hombre fue brutalmente golpeado en la cabeza con una llave en “L” durante una violenta pelea de tránsito ocurrida este martes cerca de las 17 en Castelar Norte, partido de Morón, y quedó internado en terapia intensiva con hundimiento de cráneo. El ataque se produjo tras una discusión entre conductores en la esquina de bulevar Juan Manuel de Rosas y José María Gutiérrez, y toda la secuencia quedó registrada por cámaras las cámaras de u vecino de la zona. Por el hecho, uno de los agresores fue detenido e imputado por tentativa de homicidio.

Los dos hermanos violentos detenidos en Castelar VII y la policía que vende humo con fotitos con carteles atrás para atribuirse las detenciones como un triunfo. A la derecha de la foto se puede ver al agresor que dejó sobre el asfalto al otro conductor: Oscar Ricardo Maciel. A la izquierda, al hermano: Ceferino Maciel.

Una discusión de tránsito que escaló a la violencia extrema

Según la reconstrucción del hecho, el conflicto se originó tras un roce o una maniobra imprudente entre vehículos en la intersección del bulevar Juan Manuel de Rosas y José María Gutiérrez. La discusión verbal escaló rápidamente cuando el conductor de una camioneta descendió del vehículo portando un rifle, aparentemente con la intención de enfrentar a los otros involucrados.

En ese contexto, uno de los hermanos con los que discutía tomó una llave de cubo tipo “L”, una herramienta metálica utilizada para aflojar las tuercas de las ruedas, y lo golpeó con violencia en la cabeza. El impacto fue directo y provocó que la víctima se desplomara sobre el pavimento y quedara inconsciente, ante la mirada de vecinos y automovilistas que presenciaron la escena.

Una de las armas, que dejó contra el asfalto al conductor que bajó con el rifle de aire comprimido

El ataque quedó registrado por cámaras vecinales y testigos

Las imágenes captadas desde un edificio cercano muestran con claridad toda la secuencia, desde el inicio de la discusión hasta el momento en que el hombre cae al suelo. Testigos que se encontraban en el lugar intervinieron de inmediato e impidieron que los agresores escaparan, mientras aguardaban la llegada de la Policía Bonaerense. “Sé hombre, bancate los trapos y esperá a que venga la policía”, se escucha gritar a uno de los vecinos.

Minutos después, una ambulancia del SAME Morón trasladó a la víctima a un sanatorio de Ramos Mejía, donde permanece internada en terapia intensiva con un cuadro grave.

Un detenido por los vecinos

Personal policial detuvo a los dos hermanos involucrados y la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 de Morón. Uno de ellos, identificado como Oscar Ricardo Maciel, fue imputado por tentativa de homicidio, calificación que fue avalada por una Jueza de Garantías tras constatarse la gravedad de las lesiones.

El acusado se negó a declarar y permanece detenido en una dependencia policial, a la espera de su eventual traslado a una unidad penitenciaria.

La situación judicial del segundo implicado

En tanto, el otro hermano, Ceferino Maciel, fue imputado por amenazas agravadas por el uso de arma y daño. Fuentes judiciales confirmaron que la víctima presenta hundimiento de cráneo y permanece internada en estado delicado, mientras la investigación continúa con la recolección de testimonios y el análisis de las grabaciones que documentaron el violento episodio.

El rol de las fuerzas policiales

No estaban en el lugar. Hubo que llamarlas. A Oscar Ricardo Maciel le dieron una paliza antes que llegara la Policía. Ni el hermano lo pudo rescatar. Logró zafar y esperó junto a su vehículo. Luego fue detenido. La policía lo muestra como un logro que no tuvo. Lo lamento. Me gustaría contar lo contrario. Y saca fotos con lo que «capturó» en la escena, que en realidad lograron controlar los vecinos.

