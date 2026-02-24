“Axel puede ser presidente”: en Ituzaingó ya piensan el armado 2027

“Axel puede ser presidente” le dijo Pablo Piana, el Jefe de Gabinete de Ituzaingó, a este medio. Y aseguró que tanto Alberto Descalzo, Presidente del PJ Ituzaingó, como Pablo Descalzo, Intendente del distrito, ya participan activamente del Movimiento Derecho al Futuro e impulsan la proyección nacional de Axel Kicillof de cara a 2027. En una entrevista con Anticipos Diario, también expresó su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó con dureza el rumbo económico del presidente Javier Milei.

¿Pablo Piana, el armado del Consejo de Partido en Ituzaingó fue rápido y consensuado?

Sí, sí. La unidad viene plasmándose desde hace muchos años. La síntesis de esa unidad es, obviamente, el entendimiento, el reconocimiento y el acompañamiento a la conducción de Alberto Descalzo como jefe del peronismo y como articulador y jefe del Frente Nacional y Popular, que nuclea a 40 organizaciones acá. Están prácticamente todas las organizaciones nucleadas y bueno, Alberto viene conduciendo ese proceso desde hace muchos años.

¿Y esto se engarza con el proyecto de Axel Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro, porque ustedes están participando de ese espacio, correcto?

Nosotros estamos desde su creación. Obviamente Alberto y Pablo Descalzo integran la mesa de conducción del MDF a nivel provincia de Buenos Aires. Tenemos un trabajo y un acompañamiento muy marcado hacia la gestión de Axel, no solo en lo institucional, sino también en lo político. Y bueno, estamos trabajando, despacio, sin prisa pero sin pausa, en la construcción de una alternativa para 2027, donde Axel sea protagonista central.

En concreto, ¿estás poniendo a Axel como candidato a presidente?



Sí, nosotros estamos trabajando activamente, humildemente, pero sí activamente, en la construcción de esa alternativa, que tiene que ser superadora, mucho más amplia, y que debe ampliar lo que presentamos como alternativa a la sociedad en 2023. Entendemos que la figura central, o uno de los protagonistas más importantes, va a ser Axel Kicillof. Esto que nació en la provincia de Buenos Aires hace casi dos años ahora hay que trabajarlo a nivel nacional.

¿Cristina ya fue? ¿Ya terminó su etapa?



No, nosotros no decimos si Cristina fue o no fue. Por el contrario, creemos que el sentir mayoritario del peronismo es de bronca, de repudio y por eso exigimos de exigir su libertad como primera medida. Entendemos que Cristina es inocente, que está injustamente presa y que esto responde a lo que ella generó y enfrentó en sus dos gobiernos, y que hoy está pagando ese precio. Desde ahí, cualquier peronista está enojado, dolido y comprometido en la pelea para que Cristina sea libre.

También entendemos que la coyuntura y la realidad hacia adelante en la Argentina requieren de otros actores. Por eso, humildemente creemos que Axel puede ser uno de esos actores, junto con muchos otros gobernadores y compañeros a lo largo y ancho de la Nación.

¿Le hizo daño Javier Milei al país?

Sí, obviamente. Todas las medidas que está tomando, la desprotección, la destrucción de la industria, la destrucción del empleo, la entrega de la soberanía nacional y el modelo político, económico y social que está llevando adelante ya los hemos visto en otros momentos de la Argentina y sabemos cómo pueden terminar.

Hoy está siendo acompañado por sectores poderosos, mediáticos, grandes grupos económicos, Estados Unidos y parte de la opinión pública y de la población. Pero también entendemos que eso se va a empezar a complejizar este año y que puede traer mucha destrucción del aparato productivo, de los salarios y de la vida cotidiana de la gente.

Sabemos también que el peronismo tiene que discutir lo que debe discutir y generar un proyecto nuevo, que le plantee a la sociedad argentina cómo salir de esta situación, en el contexto de un gobierno que —según entendemos— va a dejar al país en una situación mucho peor que en 2023.

¿Quién es Pablo Piana?

Así se lo vio en las PASO 2021 que encabezó y ganó como primer candidato a concejal del PJ

Pablo Piana es el actual Jefe de Gabinete de Ituzaingó, uno de los principales articuladores políticos del oficialismo local y dirigente del espacio que lideran Alberto Descalzo y Pablo Descalzo en el distrito.

Con trayectoria dentro del peronismo de Ituzaingó, Piana se consolidó como una figura clave en la gestión municipal, con participación en la coordinación política y el armado territorial. En los últimos años, su rol cobró mayor visibilidad en el esquema de conducción local, especialmente en la articulación con espacios provinciales a través de su Presidencia del Concejo Deliberante.

Forma parte del entramado político alineado con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y respalda la proyección nacional del gobernador bonaerense Axel Kicillof de cara a 2027. En distintas declaraciones públicas defendió la figura de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó con dureza el rumbo económico del presidente Javier Milei.

Dentro del oficialismo de Ituzaingó, es considerado un dirigente de perfil orgánico, con fuerte inserción en la estructura partidaria y en la gestión diaria del Municipio.