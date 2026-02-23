Bianco: “El Gobierno nacional le debe $14,7 billones a la Provincia»

En una conferencia de prensa el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, presentó un diagnóstico exhaustivo sobre la realidad económica y social que enfrenta el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Durante su exposición, el funcionario denunció una asfixia financiera sin precedentes por parte de la administración central, cuantificando una deuda directa de la Nación con el territorio provincial que asciende a la cifra de 14,7 billones de pesos.

Según explicó Bianco, esta deuda es el resultado directo de la paralización de obras públicas y la discontinuidad de programas sociales que contaban con financiamiento nacional. Ante este escenario, la Provincia ha decidido profundizar el reclamo legal, sosteniendo las siete denuncias ya presentadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para recuperar los fondos que corresponden a los ciudadanos bonaerenses.

El impacto del ajuste en los indicadores del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

El balance de gestión 2025 presentado por Bianco reveló datos alarmantes sobre el consumo y la actividad productiva. El ministro señaló que las políticas económicas nacionales han golpeado con dureza el poder adquisitivo de la población bonaerense. Entre los datos más destacados, se mencionó una caída del 10,1% en las ventas de supermercados y una estrepitosa baja del 37,4% en artículos para el hogar y electrónicos, rubros donde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires monitorea de cerca la actividad comercial.

La industria y la construcción, motores históricos del empleo, también muestran signos de retroceso. Bianco detalló que la construcción cayó un 15,2% y la industria manufacturera un 9,8%. «El Gobierno nacional prometió facilitar la creación de empresas, pero el resultado fue el cierre de más de 20 mil firmas», advirtió el ministro, remarcando que el ajuste nacional se ha concentrado principalmente en jubilaciones, subsidios y transferencias directas que afectan la operatividad diaria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Inversión pública y logros: El balance del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Frente a la parálisis nacional, el ministro Bianco destacó el rol activo que ha mantenido la gestión del gobernador Axel Kicillof. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha buscado compensar el retiro del Estado nacional mediante una fuerte inversión en obra pública, salud y educación. Desde el inicio de la gestión en 2019, se han alcanzado hitos significativos que Bianco repasó durante la conferencia:

Infraestructura Educativa: Se inauguraron 295 nuevos edificios escolares y se construyeron más de 3.000 aulas.

Se inauguraron y se construyeron más de 3.000 aulas. Salud Pública: Se pusieron en funcionamiento 201 centros de atención primaria de la salud (CAPS) y se construyeron 20 Casas de la Provincia.

Se pusieron en funcionamiento y se construyeron 20 Casas de la Provincia. Seguridad: Se entregaron 7.101 patrulleros y casi 2.500 motos para reforzar las tareas de prevención.

Se entregaron y casi 2.500 motos para reforzar las tareas de prevención. Vivienda: Durante el año 2025 se entregaron 1.333 viviendas, con otras 8.000 actualmente en ejecución bajo la órbita del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Desafíos para el 2026 y la postura del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

El ministro también hizo mención a la reciente aprobación del Presupuesto nacional, manifestando su preocupación por el desfinanciamiento en ciencia, tecnología y educación técnica. Bianco subrayó que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires continuará con una administración «responsable y transparente» para seguir pagando salarios en tiempo y forma, a pesar de lo que definió como un intento de «asfixia económica» por parte del presidente Javier Milei.

«Lo logramos con mucho esfuerzo porque llevamos adelante una administración responsable», concluyó Bianco, reafirmando que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no abandonará la inversión en seguridad, salud y educación, pilares fundamentales para el desarrollo de los 135 municipios que integran la provincia.