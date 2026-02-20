Cuántos países visitó Milei y cuántos kilómetros acumuló desde diciembre de 2023

Cuántos países visitó Milei: Estados Unidos, Europa, Israel y América Latina forman parte del mapa internacional del Presidente. Cuántos viajes realizó, a qué países fue y cuántos kilómetros acumuló desde el inicio de su gestión.

A nosotros nos sirve y mucho, que mires los videos de nuestro Canal de YouTube, les des un like y te suscribas. Acá te dejamos el video del día en que se difundió la terrible noticia. Contamos con vos. Gracias. Acá el video 🎥​​​💻​✔️​👇:

País Ciudad principal Kilómetros estimados (ida y vuelta) Cantidad de viajes Principales interlocutores Tipo de agenda Estados Unidos Washington, Nueva York, Miami 16.000 km por viaje 15 Funcionarios del gobierno estadounidense, referentes del Partido Republicano, empresarios e inversores. Encuentro público con Elon Musk Política, financiera y empresarial Israel Jerusalén, Tel Aviv 24.000 km 1 Benjamin Netanyahu Bilateral, geopolítica y religiosa Italia Roma 14.000 km 2 Giorgia Meloni Bilateral y empresarial Ciudad del Vaticano Vaticano 14.000 km 1 Francisco Diplomática e institucional España Madrid 14.000 km 1 Dirigentes políticos y participación en foros económicos Política y partidaria Suiza Davos 14.500 km 1 Líderes globales en el Foro Económico Mundial Multilateral económica Francia París 14.000 km 1 Emmanuel Macron Bilateral y estratégica Alemania Berlín 14.000 km 1 Autoridades federales y empresarios Económica e institucional República Checa Praga 14.000 km 1 Presidente y autoridades checas Bilateral Brasil Río de Janeiro, Brasilia 4.800 km 1 Participación en Cumbre del G20 Multilateral regional Paraguay Asunción 3.600 km 1 Presidente paraguayo Bilateral regional Chile Santiago 6.000 km 1 Actividad empresarial y foros económicos Económica El Salvador San Salvador 8.000 km 1 Asunción presidencial y reunión bilateral Diplomática

¿Le sirvió viajar? Qué logró Javier Milei con su agenda internacional

Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el presidente Javier Milei desplegó una intensa agenda internacional que lo llevó a recorrer más de una decena de países y acumular cientos de miles de kilómetros de vuelo. La pregunta que surge es inevitable: ¿esa actividad tuvo resultados concretos o fue principalmente una estrategia de posicionamiento político?

En el plano diplomático, Milei logró instalar su perfil ideológico en escenarios globales. Participó en el Foro Económico Mundial de Davos y mantuvo encuentros bilaterales con líderes como la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. También protagonizó un acercamiento institucional con el Papa Francisco, en un gesto que tuvo fuerte impacto simbólico tras sus críticas previas al Sumo Pontífice.

Estados Unidos fue el eje central de su política exterior. Allí sostuvo reuniones con empresarios, fondos de inversión y referentes del Partido Republicano, además de participar en conferencias económicas y foros conservadores. Ese vínculo apuntó a reforzar la confianza de los mercados y a consolidar una imagen de alineamiento estratégico con Washington.

Sin embargo, en términos estrictamente económicos, los resultados estructurales son más difíciles de cuantificar. Hasta el momento no se anunciaron tratados comerciales bilaterales ni acuerdos de inversión de gran escala derivados exclusivamente de sus giras. Sí hubo señales de respaldo político y financiero en momentos clave de negociación con organismos internacionales, aunque sin transformaciones inmediatas en el flujo de inversiones.

En el plano interno, los viajes reforzaron su perfil internacional y su narrativa de inserción global, pero también generaron cuestionamientos de sectores opositores por la frecuencia de las giras y los costos asociados.

En síntesis, la agenda internacional de Milei le permitió ganar visibilidad, construir alianzas ideológicas y enviar señales a los mercados. El impacto económico profundo, en cambio, dependerá de si esos contactos se traducen en inversiones y acuerdos concretos en el mediano plazo.

¿Cuánto nos salieron sus viajes?

Según informes de la Jefatura de Gabinete publicados ante Diputados, los primeros viajes al exterior, hasta alrededor de 26 países visitados, costaron aproximadamente $996 millones de pesos argentinos y US $1.599.747 en vuelos, hospedaje y otros gastos de la comitiva presidencial.

Un relevamiento más amplio de medios independientes que contabiliza giras oficiales durante los primeros dos años de gestión estima que el total gastado en viajes presidenciales al exterior ronda los US $4,1 millones a US $4,5 millones, calculado con valores promedio del dólar oficial y considerando cerca de 30 giras internacionales.

En algunos informes parciales también se menciona que las primeras 12 salidas al extranjero tuvieron un costo cercano a US $1,5 millones, según pedidos de acceso a la información pública.

Estos números incluyen pasajes, combustible, hospedaje y logística para el presidente y su comitiva, aunque no siempre desglosan viáticos, seguridad u otros gastos asociados adicionales. Las cifras completas de los últimos viajes aún no se han detallado de manera oficial.

En resumen, hasta fines de 2025 el gasto en viajes internacionales del presidente supera varios millones de dólares, con estimaciones que van desde alrededor de US $1,6 millones solo en vuelos y hoteles en los primeros años, hasta más de US $4 millones en el acumulado de todas sus giras internacionales.