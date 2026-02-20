Análisis PolíticoEconomíaInformes Especiales

Cuántos países visitó Milei y cuántos kilómetros acumuló desde diciembre de 2023

Desde el 10 de diciembre de 2023, el presidente Javier Milei visitó 13 países y acumuló más de 400.000 kilómetros de vuelo en giras oficiales. Estados Unidos concentra la mayor cantidad de viajes. El detalle completo de destinos, reuniones y cifras.

Por Andres Llinares

Cuántos países visitó Milei: Estados Unidos, Europa, Israel y América Latina forman parte del mapa internacional del Presidente. Cuántos viajes realizó, a qué países fue y cuántos kilómetros acumuló desde el inicio de su gestión.

PaísCiudad principalKilómetros estimados (ida y vuelta)Cantidad de viajesPrincipales interlocutoresTipo de agenda
Estados UnidosWashington, Nueva York, Miami16.000 km por viaje15Funcionarios del gobierno estadounidense, referentes del Partido Republicano, empresarios e inversores. Encuentro público con Elon MuskPolítica, financiera y empresarial
IsraelJerusalén, Tel Aviv24.000 km1Benjamin NetanyahuBilateral, geopolítica y religiosa
ItaliaRoma14.000 km2Giorgia MeloniBilateral y empresarial
Ciudad del VaticanoVaticano14.000 km1FranciscoDiplomática e institucional
EspañaMadrid14.000 km1Dirigentes políticos y participación en foros económicosPolítica y partidaria
SuizaDavos14.500 km1Líderes globales en el Foro Económico MundialMultilateral económica
FranciaParís14.000 km1Emmanuel MacronBilateral y estratégica
AlemaniaBerlín14.000 km1Autoridades federales y empresariosEconómica e institucional
República ChecaPraga14.000 km1Presidente y autoridades checasBilateral
BrasilRío de Janeiro, Brasilia4.800 km1Participación en Cumbre del G20Multilateral regional
ParaguayAsunción3.600 km1Presidente paraguayoBilateral regional
ChileSantiago6.000 km1Actividad empresarial y foros económicosEconómica
El SalvadorSan Salvador8.000 km1Asunción presidencial y reunión bilateralDiplomática

¿Le sirvió viajar? Qué logró Javier Milei con su agenda internacional

Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el presidente Javier Milei desplegó una intensa agenda internacional que lo llevó a recorrer más de una decena de países y acumular cientos de miles de kilómetros de vuelo. La pregunta que surge es inevitable: ¿esa actividad tuvo resultados concretos o fue principalmente una estrategia de posicionamiento político?

En el plano diplomático, Milei logró instalar su perfil ideológico en escenarios globales. Participó en el Foro Económico Mundial de Davos y mantuvo encuentros bilaterales con líderes como la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. También protagonizó un acercamiento institucional con el Papa Francisco, en un gesto que tuvo fuerte impacto simbólico tras sus críticas previas al Sumo Pontífice.

Estados Unidos fue el eje central de su política exterior. Allí sostuvo reuniones con empresarios, fondos de inversión y referentes del Partido Republicano, además de participar en conferencias económicas y foros conservadores. Ese vínculo apuntó a reforzar la confianza de los mercados y a consolidar una imagen de alineamiento estratégico con Washington.

Sin embargo, en términos estrictamente económicos, los resultados estructurales son más difíciles de cuantificar. Hasta el momento no se anunciaron tratados comerciales bilaterales ni acuerdos de inversión de gran escala derivados exclusivamente de sus giras. Sí hubo señales de respaldo político y financiero en momentos clave de negociación con organismos internacionales, aunque sin transformaciones inmediatas en el flujo de inversiones.

En el plano interno, los viajes reforzaron su perfil internacional y su narrativa de inserción global, pero también generaron cuestionamientos de sectores opositores por la frecuencia de las giras y los costos asociados.

En síntesis, la agenda internacional de Milei le permitió ganar visibilidad, construir alianzas ideológicas y enviar señales a los mercados. El impacto económico profundo, en cambio, dependerá de si esos contactos se traducen en inversiones y acuerdos concretos en el mediano plazo.

¿Cuánto nos salieron sus viajes?

Según informes de la Jefatura de Gabinete publicados ante Diputados, los primeros viajes al exterior, hasta alrededor de 26 países visitados, costaron aproximadamente $996 millones de pesos argentinos y US $1.599.747 en vuelos, hospedaje y otros gastos de la comitiva presidencial.

Un relevamiento más amplio de medios independientes que contabiliza giras oficiales durante los primeros dos años de gestión estima que el total gastado en viajes presidenciales al exterior ronda los US $4,1 millones a US $4,5 millones, calculado con valores promedio del dólar oficial y considerando cerca de 30 giras internacionales.

En algunos informes parciales también se menciona que las primeras 12 salidas al extranjero tuvieron un costo cercano a US $1,5 millones, según pedidos de acceso a la información pública.

Estos números incluyen pasajes, combustible, hospedaje y logística para el presidente y su comitiva, aunque no siempre desglosan viáticos, seguridad u otros gastos asociados adicionales. Las cifras completas de los últimos viajes aún no se han detallado de manera oficial.

En resumen, hasta fines de 2025 el gasto en viajes internacionales del presidente supera varios millones de dólares, con estimaciones que van desde alrededor de US $1,6 millones solo en vuelos y hoteles en los primeros años, hasta más de US $4 millones en el acumulado de todas sus giras internacionales.

