Luego de que Lucas Ghi hablara de coincidencias con Larreta, explotó Anticipos Facebook

Las declaraciones de Lucas Ghi sobre sus coincidencias con Horacio Rodríguez Larreta generaron una fuerte reacción en redes sociales. Luego de que Diario Anticipos publicara la nota sobre la entrevista del intendente en Gelatina, cientos de vecinos comenzaron a dejar mensajes cargados de críticas políticas, reclamos por la gestión y cuestionamientos personales.

La frase que disparó el debate fue: “Si me hacen un múltiple choice con Horacio Rodríguez Larreta, probablemente tengamos muchas coincidencias en relación con el Estado”.

A partir de allí, la publicación se llenó de comentarios donde muchos usuarios dejaron de discutir alianzas políticas para concentrarse directamente en problemas cotidianos de Morón, Haedo, Castelar y El Palomar.

Calles rotas, inseguridad y suciedad: el eje dominante de las críticas

Gonzalo Micheli manifestó: “No das seguridad, calles rotas, los de tránsito en vez de ordenar el tráfico solo hacen multas, barreras todo el día bajas. Nadie más va a Morón si es un desastre”.

En la misma línea, Juan Luque reclamó: “Lucas, ¿podés hacer algo en las calles de Haedo y Palomar? Están deterioradísimas, parece Croacia”.

También aparecieron pedidos puntuales por limpieza y mantenimiento urbano. Rosana Mammana escribió: “Manden barrenderos a calles de El Palomar: Bianco, Céspedes, Dinamarca, Bulnes, Leones, Prat, Derqui”.

Por su parte, María Ester Flores preguntó: “Che, ¿y se manda barrendero a las calles?”.

Otros vecinos también apuntaron al abandono urbano. Dulces Sueños Ramirez expresó: “Dedícate a la seguridad, arreglá las calles e invertí en el hospital”.

Mientras tanto, Juan Amoroso comentó: “Lucas no recorres tu barrio, fijáte la mugre que hay en las calles y los robos que estamos sufriendo”.

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Reclamos por alumbrado y servicios básicos

Fabiana Braga expresó: “Poneme las luces de la calle que reclamo desde febrero”.

Mientras tanto, Roberto Ruben Morales cuestionó: “Haedo con calles sucias, plazas descuidadas y falta de alumbrado. ¿Qué hacés con la plata?”.

A esos reclamos se sumó Gaudi Rosado, quien escribió: “Sueldo digno a los trabajadores municipales. Eso es lo que tenés que hacer”.

Los comentarios reflejaron un fuerte malestar vecinal relacionado con servicios municipales básicos, infraestructura y mantenimiento urbano.

La relación con Larreta generó ruido dentro del peronismo local

Sandra Inés Micheloni reaccionó con sorpresa: “¿Con Larreta?”.

Andrea Gonzalez comentó: “Qué se asombran si casi todo el gobierno de Morón es amarillo”.

En tanto, Jorge Randazzo sostuvo: “Es un infiltrado al peronismo, en Morón puso a toda gente del PRO”.

También hubo ironías políticas. Saporiti Antonio escribió: “Dale, metete con Larreta, te va a ir recontra bien”.

Y Matías González Brown comparó directamente las gestiones: “Larreta hizo cosas de infraestructura en la ciudad; Ghi, el saco comparativo te quedó muy grande”.

Por su parte, Leonor López opinó: “Ya perdieron el rumbo. Se quieren acercar a cualquier político que les dé algo de bola”.

También aparecieron cuestionamientos internos vinculados al peronismo local. Ernesto Nuñez escribió: “El mimado de Martincito. Falta Adriancito Grana que ahora se dice peronista”.

Lucas Ghi pareciera que ya no cuenta con la imagen de otros tiempos

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El caso de la funcionaria que vende droga

El escándalo de la funcionaria municipal detenida por venta de droga también se coló en el debate.

Raul Oscar David comentó: “Che Lucas, ¿qué onda con la directora de Género que vendía droga? ¿Mirabas para otro lado?”.

La referencia demuestra que el caso sigue teniendo impacto político y continúa apareciendo en discusiones públicas vinculadas a la gestión municipal.

Bronca, insultos y pedidos de renuncia

Mary Mara escribió: “Andate Lucas Ghi, sos un inoperante ventajero”.

Leonardo Abdalah lo definió directamente como: “Delincuente”.

Roberto Oscar Gomez comentó: “Otro charlatán”.

Mientras que Luisa Horcouripe resumió su crítica en una frase corta: “Ponete a trabajar”.

En tanto, Nestor Oscar Gabriel expresó: “Pensá en el vecino y no en las urnas, eso ya está perdido”.

Aunque fueron minoría, también hubo comentarios favorables.

Tano Palomar Moron afirmó: “Lucas Ghi es una gran persona y un caballero”.

Y Victor Semeria ironizó frente a las críticas políticas: “Y sí… trabajan”.

Un debate político que terminó exponiendo el malestar vecinal

Más allá de la discusión ideológica sobre acuerdos políticos o una eventual “gran primaria”, las respuestas dejaron expuesto un fenómeno mucho más profundo: gran parte de los vecinos aprovechó la publicación para expresar bronca acumulada por problemas cotidianos vinculados a seguridad, limpieza, infraestructura y servicios municipales.

Las declaraciones de Lucas Ghi sobre Horacio Rodríguez Larreta terminaron funcionando como disparador de un reclamo social mucho más amplio que excedió completamente la discusión política original.

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