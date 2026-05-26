De docente y chofer de Uber, a diputado y dueño de una casa de USD 300 mil

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Santurio, fue denunciado por enriquecimiento ilícito e irregularidades vinculadas a la toma de un crédito hipotecario del Banco Nación por USD 239 mil en julio de 2025.

Obviamente la presentación fue realizada por la diputada Arrepentida de Milei, Marcela Pagano, quien lo acusó omisión maliciosa de datos en su declaración jurada. El caso volvió a poner sobre la mesa el acceso a créditos selectivos a funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza.

Los créditos millonarios del Banco Nación

Mientras el Gobierno nacional sostiene el ajuste económico, distintos funcionarios y legisladores quedaron bajo la lupa por créditos hipotecarios millonarios otorgados por el Banco Nación.

1) Pedro Inchauspe US$425 mil 2) Leandro Massaccesi US$350 mil 3) Felipe Núñez US$311 mil 4) Federico Furiase US$306 mil 5) Mariano Campero US$268 mil 6) Santiago Santurio US$252 mil 7) Emiliano Mongilardi US$251 mil 8) Alejandro Bongiovanni US$212 mil 9) Lorena Villaverde US$189 mil 10) Juan P. Carreira US$93 mil 11) Alejandro Carrancio US$145 mil 12) Maira Frías US$145 mil 13) Alfredo Gonzales US$62 mil

Los montos en dólares son aproximados y surgen de conversiones periodísticas realizadas al momento de difundirse los créditos, utilizando distintos tipos de cambio de referencia.

El caso abrió una fuerte discusión política sobre el acceso a préstamos millonarios por parte de dirigentes vinculados al oficialismo en medio del ajuste, la caída salarial y el recorte del gasto público impulsado por el presidente Javier Milei.

De la Universidad Austral al Congreso

Santurio asumió en diciembre de 2023. Antes, trabajaba como profesor de Filosofía en la Universidad Austral y daba clases de Catequesis en el colegio Santo Tomás de Aquino, ligado a la Universidad Católica Argentina. Manejaba para UBER y alquilaba viviendas en el oeste bonaerense.

Es una figura visible en los sectores “provida” o anti abortistas con posiciones contra el feminismo y el matrimonio igualitario.

En dos años de acuerdo con la denuncia presentada por Pagano, Santurio pasó de “inquilino docente complementando ingresos con Uber” a convertirse en propietario de una vivienda valuada en USD 300 mil dentro de un barrio cerrado del oeste del conurbano bonaerense.

La denuncia

Está claro que Marcela Pagano va a denunciar a todos los que pueda por lo que sea y que La Libertad Avanza esta empecinada en que lo haga. Pagano apuntó a la capacidad económica del legislador para acceder al préstamo hipotecario. El crédito requería demostrar un anticipo de USD 60 mil, aunque la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción reflejaba un patrimonio de aproximadamente 12 millones de pesos.

La denuncia también sostiene que la cuota mensual del crédito equivaldría al 48,2% de los ingresos netos del diputado, muy por encima del límite del 25% que el propio Banco Nación establece para este tipo de financiamiento.

Santurio obtuvo un plazo de cancelación de 30 años, pese a que su mandato legislativo finaliza en menos de tres años por lo que pondría en duda la estabilidad económica requerida para acceder a préstamos de semejante magnitud.

El crecimiento de las deudas

La denuncia también menciona a su esposa, María Celina Aguilar Bugeau, quien no figuraría inscripta ante ARCA, por lo que tampoco habría podido ser el respaldo económico del crédito hipotecario.

En el escrito judicial, Pagano describió el caso como un “salto patrimonial” vinculado directamente con el acceso al financiamiento estatal y el ejercicio de la función pública. “El salto patrimonial de inquilino docente complementando ingresos con Uber, a propietario en barrio cerrado de zona acomodada se concreta en exacta correlación temporal con el ejercicio del cargo de Diputado de la Nación”, sostiene la presentación. Si hay alguien que quiere ridiculizarlos, es Pagano.

Hasta junio de 2025 el legislador registraba deudas cercanas a los 7 millones de pesos, principalmente vinculadas a tarjetas de crédito. Tras la aprobación del préstamo hipotecario, ese pasivo habría escalado por encima de los 303 millones de pesos.

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