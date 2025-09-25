La Reserva Natural de El Palomar celebra su 2º aniversario con actividades

La Reserva Natural de El Palomar festeja su 2º aniversario con una celebración abierta a la comunidad. El espacio, inaugurado en 2023, se consolidó como un lugar de encuentro y de preservación ambiental en la zona oeste. Este domingo 28 de septiembre, la Reserva Natural de El Palomar será escenario de actividades culturales, deportivas y recreativas para todas las edades.

La jornada de celebración será el domingo 28 de septiembre, de 11 a 17 hs, en Derqui y Corvalán (El Palomar). Comenzará con una bicicleteada a las 11 hs, que partirá desde Itacumbú y Nelson Page y recorrerá distintos puntos de la zona hasta llegar a la Reserva.

Desde las 14 hs se desarrollará una variada propuesta cultural y recreativa: se abrirán los talleres Refugio Graficx, de realización de afiches; el de impresión botánica; y el de plantaciones a cargo del equipo de la Reserva. En paralelo, habrá clases de yoga y meditación, y se presentará la obra de teatro “A sembrar”, un espectáculo infantil de títeres que enseña sobre el cuidado del ambiente.

A las 14.30 hs, los guardaparques de la Reserva brindarán visitas guiadas para conocer y disfrutar la riqueza natural del predio.

El espacio fue inaugurado el 24 de septiembre de 2023 y logró consolidarse como un lugar de encuentro y un ámbito clave para la preservación de la biodiversidad local.

Cuenta con más de 100 hectáreas de extensión, senderos y un gran playón multideportivo. También ofrece un sector para jugar al tejo, cancha de beach vóley, pista de skate, un SUM multipropósito, mesas, bancos y sanitarios.

El espacio puede visitarse de miércoles a domingos y feriados, de 9 a 18.30 hs. Además, los sábados y domingos a las 15 hs se realizan visitas guiadas abiertas al público.