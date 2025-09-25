Noticias destacadasMorón

La Reserva Natural de El Palomar celebra su 2º aniversario con actividades

El Municipio de Morón organiza una gran jornada en la Reserva Natural de El Palomar con bicicleteada, talleres, espectáculos, feria y propuestas recreativas.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Reserva Natural

La Reserva Natural de El Palomar festeja su 2º aniversario con una celebración abierta a la comunidad. El espacio, inaugurado en 2023, se consolidó como un lugar de encuentro y de preservación ambiental en la zona oeste. Este domingo 28 de septiembre, la Reserva Natural de El Palomar será escenario de actividades culturales, deportivas y recreativas para todas las edades.

La jornada de celebración será el domingo 28 de septiembre, de 11 a 17 hs, en Derqui y Corvalán (El Palomar). Comenzará con una bicicleteada a las 11 hs, que partirá desde Itacumbú y Nelson Page y recorrerá distintos puntos de la zona hasta llegar a la Reserva.

Desde las 14 hs se desarrollará una variada propuesta cultural y recreativa: se abrirán los talleres Refugio Graficx, de realización de afiches; el de impresión botánica; y el de plantaciones a cargo del equipo de la Reserva. En paralelo, habrá clases de yoga y meditación, y se presentará la obra de teatro “A sembrar”, un espectáculo infantil de títeres que enseña sobre el cuidado del ambiente.

A las 14.30 hs, los guardaparques de la Reserva brindarán visitas guiadas para conocer y disfrutar la riqueza natural del predio.

El espacio fue inaugurado el 24 de septiembre de 2023 y logró consolidarse como un lugar de encuentro y un ámbito clave para la preservación de la biodiversidad local.

Cuenta con más de 100 hectáreas de extensión, senderos y un gran playón multideportivo. También ofrece un sector para jugar al tejo, cancha de beach vóley, pista de skate, un SUM multipropósito, mesas, bancos y sanitarios.

El espacio puede visitarse de miércoles a domingos y feriados, de 9 a 18.30 hs. Además, los sábados y domingos a las 15 hs se realizan visitas guiadas abiertas al público.

