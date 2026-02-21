La unidad que no fue: PJ bonaerense con 11 internas

La unidad que no fue terminó marcando el pulso del cierre de listas en el Partido Justicialista bonaerense. Aunque la conducción provincial logró una síntesis en la cima del poder partidario, en el territorio la disputa quedó expuesta: habrá internas en 11 municipios y otros seis distritos siguen bajo revisión de la Junta Electoral.

La lista provincial fue oficializada con Axel Kicillof como presidente del PJ bonaerense, en un delicado equilibrio con el sector de Máximo Kirchner. La negociación incluyó reuniones de último momento, cambios en los lugares expectables y concesiones cruzadas. Sin embargo, el acuerdo en la cúspide no logró bajar la tensión en varios municipios estratégicos.

El órgano partidario encabezado por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, consiguió reducir significativamente el número de distritos con más de una lista. En el cierre original eran 32; tras negociaciones intensas, quedaron 12 y luego 11 internas confirmadas entre las que figura Morón.

Morón a internas del PJ

La lista del Peronismo Kirchnerista de Morón, que el 15 de marzo competirá en internas para la renovación de la conducción del Partido Justicialista, realizó hoy su reunión organizativa para acercar su propuesta a los 17 mil afiliados empadronados y habilitados para votar.

La reunión que tuvo hoy la lista completa que lidera Paula Majdanski en La Bartolina de Morón

Todos los candidatos y candidatas, encabezados por Paula Majdanski, Guillermo Menéndez y Nadia Diz, junto a Martín Sabbatella, (los cuatro en la foto de portada) coincidieron en enfrentar a Javier Milei como el principal enemigo del pueblo trabajador y «a quienes, con actitudes mezquinas, terminan siendo cómplices del modelo liberal». Sí, así de fuertes fueron las declaraciones a este medio. Y agregaron que a Cristina Fernández de Kirchner la quieren presa para poder avanzar sobre las conquistas laborales del último siglo.

Las agrupaciones políticas, sindicales y sociales que integran la lista se distribuyeron tareas para promover una amplia participación democrática de afiliados y afiliadas, con el objetivo de alcanzar una contundente victoria. De este modo quedó formalmente lanzada la campaña electoral rumbo a los comicios del 15 de marzo.

En Morón se da un caso singular. Es el único municipio gobernado por el Movimiento al Futuro donde habrá competencia interna. Se enfrentarán Claudio Román, alineado con el intendente Lucas Ghi, y Paula Natalia Majdanski, respaldada por Martín Sabbatella. La particularidad es que gran parte de la militancia responde a Nuevo Encuentro y no está afiliada formalmente al PJ, por lo que el padrón partidario será determinante. Dirigentes locales anticipan una elección ajustada.

La lista que encabeza Paula Majdanski tendrá enfrente al Movimiento Derecho al Futuro, espacio que en Morón responde al intendente Lucas Ghi y que a nivel bonaerense conduce el gobernador Axel Kicillof y definió una lista encabezada por Claudio Román (Nuevo Espacio Peronista), Vanina Moro (Movimiento Evita) y Néstor Achinelli.

Claudio Román en el centro del escenario hablando a los militantes del futuro de la gestión y el rol del Partido Justicialista en 2022 cuando asumió la conducción del partido, a un lado Paula Majdanski y al otro, Martín Sabbatella a quien toca el hombro y Lucas Ghi, intendente de Morón en ese entonces de Nuevo Encuentro.

Las internas de mayor peso político

Tres de las disputas más relevantes se concentran en la Primera Sección Electoral, donde el control partidario tiene impacto directo en el armado legislativo. Y de esas tres una es Morón.

En Tres de Febrero competirán Alejandro Federico Collia, por el Movimiento Derecho al Futuro, y Juan Debandi, dirigente de La Cámpora y actual presidente del PJ local. La discusión fue áspera: parte del kicillofismo buscaba evitar la competencia para no mostrar fractura, mientras otro sector impulsó “contar fuerzas”. Se impuso esta última postura.

San Miguel será el único distrito con tres listas. Compiten Juan José Castro, Héctor Fernández y Santiago Fidanza. El primero responde al kicillofismo; el segundo está alineado con el sector referenciado en Cristina Fernández de Kirchner; y Fidanza mantiene vínculo directo con Andrés Larroque. Allí la disputa combina diferencias estratégicas y posicionamientos de cara al futuro armado electoral.

En Mar del Plata la pelea será entre sectores alineados con el gobernador y el espacio referenciado en Fernanda Raverta. Lo que inicialmente parecía una triple competencia terminó polarizado tras gestiones directas desde la conducción provincial para unificar listas afines.

Internas en el interior bonaerense

En la Segunda sección habrá competencia en San Antonio de Areco y Zárate. En la Cuarta sección, Lincoln definirá autoridades mediante interna. En la Quinta sección, además de General Pueyrredón (Mar del Plata), habrá disputa en Balcarce y Lobería. Finalmente, en la Sexta sección competirán listas en Coronel Suárez y Tornquist.

En varios de estos distritos, la pelea no responde tanto a diferencias ideológicas sino al control del aparato partidario, la futura confección de listas legislativas y la conducción territorial.

Los seis municipios en revisión

La Junta Electoral postergó definiciones en San Andrés de Giles, San Pedro, San Nicolás, Magdalena, Junín y el Partido de La Costa. En algunos casos se revisan avales; en otros, impugnaciones cruzadas entre sectores enfrentados.

Magdalena podría convertirse en la única interna de la Tercera sección electoral. En Junín hay tres listas bajo análisis. En el Partido de La Costa, gobernado por el peronismo, la falta de acuerdo refleja tensiones acumuladas entre el oficialismo municipal y sectores que reclaman mayor participación.

Internas confirmadas del PJ bonaerense (15 de marzo de 2026)