PJ Morón: sin acuerdo, el peronismo define si hay unidad o internas a horas de vencimientos clave. El Partido Justicialista de Morón sigue sin cerrar un acuerdo de unidad. Dos listas ya están conformadas y, si no se replica el esquema provincial de reparto de cargos, el PJ local podría encaminarse a una interna partidaria. El miércoles a la medianoche se conocerá la definición.

La interna del Partido Justicialista en Morón atraviesa horas decisivas y la unidad continúa sin aparecer. A pocos días de plazos clave del calendario partidario, los distintos sectores del PJ local no lograron cerrar un acuerdo común, mientras se profundizan las diferencias internas y se enfrían las negociaciones para conformar una lista de consenso.

El armado del oficialismo local

Por un lado, el Movimiento Derecho al Futuro, espacio que en Morón responde al intendente Lucas Ghi y que a nivel bonaerense conduce el gobernador Axel Kicillof, definió una lista encabezada por Claudio Román (Nuevo Espacio Peronista), Vanina Moro (Movimiento Evita) y Néstor Achinelli.

En la nómina quedaron integrados funcionarios y dirigentes alineados con el Ejecutivo local, entre ellos Tomás Balestrini, Agustín Ramponelli, Julieta Laviuzza y Fernando Mutti. En tanto, Adrián Grana ocupa el primer lugar como congresal, un cargo considerado estratégico dentro de la estructura partidaria.

El sector referenciado en el kirchnerismo

En la vereda opuesta se conformó una lista integrada por sectores que aún se referencian en el kirchnerismo. El armado es encabezado por la ex concejal Paula Madasky, junto a Guillermo Menéndez (Municipales) y la concejal Nadia Diz.

También forman parte del espacio Marcelo Notario (Camioneros), Sergio Souto (UOM) y la histórica dirigente Marina Cassese, completando un armado sindical y político con peso territorial.

¿Unidad o internas?

Pese a la conformación de dos listas diferenciadas, aún restan 72 horas para intentar una fusión que permita arribar a la unidad. Para que eso ocurra, debería replicarse en Morón el esquema aplicado en la provincia de Buenos Aires, donde los cargos se repartieron en partes iguales entre el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora.

En concreto, el miércoles a las 00.00 se sabrá si el PJ de Morón logra una lista de unidad o si se encamina a una interna partidaria.

“Preferimos que se vote, estamos convencidos de que la mejor manera de resolver la interna del PJ en Morón es compitiendo. Pero sabemos que la provincia busca que haya unidad. La única forma para lograr un acuerdo sería repetir a nivel local el esquema provincial de mitad y mitad, ya que ninguna de las partes reconoce mayoría en la otra. De no replicarse el esquema provincial, que decidan los afiliados”, expresó un dirigente cercano al ex intendente Martín Sabbatella.

Fechas clave del proceso interno del PJ

16 de marzo: inicio del escrutinio definitivo.

8 de febrero: cierre de presentación de listas y candidatos.

12 de febrero: finaliza el plazo de exhibición de listas.

15 de febrero: vencimiento para impugnaciones.

19 de febrero: resolución de la Junta Electoral.

4 de marzo: aprobación final de boletas.

15 de marzo: elecciones internas, en caso de no haber unidad.