El mundo en guerra: más de 50 conflictos activos y un nivel de violencia sin precedentes desde 1945

El mundo en guerra: Europa, África y Medio Oriente concentran los combates más intensos, mientras América Latina enfrenta conflictos armados no convencionales con miles de muertos cada año.
El planeta atraviesa uno de los momentos más violentos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 2026 existen más de 50 conflictos armados activos de distinta intensidad, desde guerras abiertas entre Estados hasta guerras civiles, insurgencias y crisis de violencia organizada que dejan decenas de miles de muertos cada año.
La guerra más grande en curso es la Guerra ruso-ucraniana, que mantiene frentes activos en el este y sur de Ucrania. En Medio Oriente, la Guerra Israel-Hamás reconfiguró el mapa regional y elevó la tensión con actores vecinos. África, en tanto, concentra la mayor cantidad de conflictos simultáneos, con epicentro en la Guerra civil de Sudán y la expansión de la Insurgencia islamista en el Sahel.
En Asia persisten guerras prolongadas como la Guerra civil de Myanmar y la Guerra civil siria, mientras que en América Latina predominan conflictos armados de baja intensidad formal pero alta letalidad, como el Conflicto interno en México y el Conflicto armado en Colombia.
Los datos muestran una tendencia preocupante: aumentan los conflictos fragmentados, con múltiples actores armados y fuerte impacto en la población civil. Las muertes directas por combate se cuentan por miles cada año, pero el impacto real —desplazamientos, crisis humanitarias y colapso económico— multiplica esas cifras.
El mapa global de 2026 no está dominado por una sola guerra mundial, sino por decenas de guerras simultáneas que configuran un escenario de inestabilidad prolongada.
|País / Conflicto
|Continente
|Tipo de guerra
|Muertes estimadas recientes (anuales aprox.)
|Guerra ruso-ucraniana (Ucrania)
|Europa
|Guerra interestatal
|20.000–50.000+
|Guerra Israel-Hamás (Israel / Gaza)
|Asia (Medio Oriente)
|Guerra / conflicto armado
|15.000–30.000+
|Guerra civil de Sudán (Sudán)
|África
|Guerra civil
|10.000–20.000+
|Guerra civil de Myanmar (Myanmar)
|Asia
|Guerra civil
|8.000–15.000
|Guerra civil yemení (Yemen)
|Asia
|Guerra civil
|5.000–10.000
|Conflicto en la República Democrática del Congo (RDC)
|África
|Guerra interna / regional
|5.000–10.000
|Insurgencia islamista en el Sahel
|África
|Insurgencia regional
|5.000–10.000
|Guerra civil Siria
|Asia
|Guerra civil
|2.000–5.000
|Conflicto en Somalia
|África
|Insurgencia
|2.000–4.000
|Conflicto armado en Colombia
|América del Sur
|Conflicto armado interno
|1.000–2.000
|Crisis de violencia en Haití
|América
|Violencia armada organizada
|1.000–3.000
|Conflicto interno en México
|América
|Violencia criminal armada
|20.000+ (homicidios vinculados)
Claves analíticas
- África concentra el mayor número de conflictos simultáneos activos.
- Europa registra la guerra interestatal más grande en curso.
- Medio Oriente mantiene múltiples focos interconectados.
- En América Latina predominan conflictos no convencionales ligados a crimen organizado.
- Las cifras pueden superponerse con violencia indirecta (hambrunas, desplazamientos), que eleva el impacto real.
También hay conflicto llamados de baja intensidad
|País / Conflicto
|Continente
|Tipo de conflicto
|Intensidad estimada
|Muertes anuales aprox.
|Insurgencia en Cabo Delgado
|África
|Insurgencia islamista
|Media
|500–1.500
|Conflicto en República Centroafricana
|África
|Guerra interna fragmentada
|Media
|500–1.000
|Conflicto anglófono en Camerún
|África
|Insurgencia separatista
|Media
|500–1.500
|Conflicto en Sudán del Sur
|África
|Violencia armada interna
|Media
|1.000–2.000
|Insurgencia en Nigeria
|África
|Insurgencia yihadista
|Media
|1.000–3.000
|Insurgencia en Mindanao
|Asia
|Insurgencia regional
|Baja–Media
|100–500
|Conflicto en Cachemira
|Asia
|Conflicto territorial
|Baja–Media
|100–500
|Conflicto interno en Pakistán
|Asia
|Insurgencia armada
|Media
|500–1.500
|Insurgencia en Tailandia del Sur
|Asia
|Insurgencia local
|Baja
|100–300
|Conflicto en Irak
|Asia
|Insurgencia residual
|Baja–Media
|200–800
|Conflicto en el Sinaí
|África
|Insurgencia regional
|Baja
|100–300
|Crisis de violencia en Haití
|América
|Violencia armada organizada
|Media
|1.000–3.000
|Conflicto armado en Colombia
|América del Sur
|Conflicto interno
|Media
|1.000–2.000
|Conflicto interno en México
|América del Norte
|Violencia criminal armada
|Alta (no convencional)
|20.000+ (homicidios vinculados)
|Conflicto en Kosovo
|Europa
|Tensión interestatal
|Baja
|<100
|Insurgencia en el Cáucaso Norte
|Europa/Asia
|Insurgencia localizada
|Baja
|<200
¿Qué significa “conflicto de baja intensidad” y por qué es clave para entender las guerras actuales?
En el debate público suele hablarse de “guerras” como si todas tuvieran la misma escala y características. Sin embargo, los estudios especializados en violencia política distinguen distintos niveles de conflicto armado. Uno de los conceptos más importantes para comprender el mapa actual es el de conflicto de baja intensidad.
Un conflicto de baja intensidad es un enfrentamiento armado prolongado pero limitado en escala. No se trata de guerras convencionales entre grandes ejércitos estatales, sino de combates fragmentados, insurgencias, acciones guerrilleras o enfrentamientos entre fuerzas estatales y grupos armados irregulares. En términos técnicos, suele clasificarse así cuando provoca menos de 1.000 muertes anuales relacionadas directamente con combate.
Este tipo de conflictos no siempre ocupa los titulares globales, pero su impacto acumulativo es profundo: generan desplazamientos internos, deterioro económico y ciclos prolongados de inestabilidad. Ejemplos actuales incluyen la Insurgencia en Mindanao, la Insurgencia en Tailandia del Sur o el Conflicto en el Sinaí.
Es importante no confundir este concepto con el de conflicto identitario, que se refiere a guerras o enfrentamientos cuyo origen está en disputas étnicas, religiosas o nacionales. Un conflicto puede ser identitario y, al mismo tiempo, de baja o alta intensidad. Por ejemplo, el Conflicto en Cachemira tiene una fuerte dimensión identitaria, aunque su intensidad fluctúa en el tiempo.
La proliferación de conflictos de baja intensidad es una de las características centrales del escenario internacional actual. Aunque no existe una guerra mundial declarada, sí hay decenas de conflictos activos simultáneamente. Muchos de ellos no alcanzan la escala de una guerra total, pero en conjunto generan un volumen de violencia que explica por qué la última década se ubica entre las más inestables desde 1945.
Comprender esta distinción es clave para analizar correctamente el fenómeno: el mundo no vive una única guerra global, sino una multiplicidad de conflictos de distintas escalas que, sumados, configuran un escenario de violencia persistente y descentralizada.
Muertes por Continente
|Continente
|Guerras de alta intensidad (1.000+ muertes/año)
|Conflictos de baja y media intensidad
|Total estimado de conflictos activos
|Muertes anuales estimadas (rango)
|África
|4–6
|15–20
|20–25
|40.000–80.000+
|Asia (incluye Medio Oriente)
|4–5
|10–15
|15–20
|40.000–70.000+
|Europa
|1
|2–4
|3–5
|20.000–50.000+
|América Latina y Caribe
|0–1 (no convencional)
|5–8
|5–9
|25.000–45.000+
|Total global estimado
|10–13
|35–50
|50–70+
|130.000–245.000+
Muertes por Año
|Año
|Estimación de muertes por conflicto armado (aprox.)
|2016
|70.000–90.000 (conflictos activos como Siria o Irak)
|2017
|80.000–100.000
|2018
|75.000–95.000
|2019
|80.000 (Our World in Data UCDP) (Our World in Data)
|2020
|120.000–140.000 (aumento por guerras regionales)
|2021
|130.000–150.000
|2022
|230.000–240.000 (pico por Ucrania y otros) (Phys.org)
|2023
|170.000 (UCDP/PRIO estimación) (Peace Research Institute Oslo)
|2024
|160.000 (UCDP y datos consolidados) (uu.se)
|2025
|240.000 (ACLED Conflict Index) (ACLED)
Claves del análisis global
- El número de conflictos activos es el más alto en décadas.
- África concentra la mayor cantidad de focos simultáneos.
- Asia y Medio Oriente concentran alta letalidad y riesgo de expansión regional.
- América Latina presenta altos niveles de violencia armada sin guerra formal declarada.
- No existe una “guerra mundial”, pero sí múltiples guerras regionales simultáneas.
No existe un conteo único y oficial global de cuántas personas han muerto en guerras entre 2016 y 2026, pero distintas estimaciones de fuentes académicas y de datos de conflicto permiten dar una idea del orden de magnitud, combinando muertes de combatientes y civiles directamente relacionadas con la violencia armada.
Estimaciones globales aproximadas de muertes (2016–2026)
• Conflictos armados globales
Entre las guerras y conflictos actuales y recientes, los datos de monitoreo de violencia organizada muestran que cada año desde 2016 han muerto decenas de miles de personas por conflictos armados, con picos en años muy violentos como 2022 y 2025. Por ejemplo, en 2024 hubo estimaciones de alrededor de 160.000 muertos en violencia organizada en todo el mundo.
• Guerra de Ucrania
La Guerra ruso-ucraniana ha sido uno de los conflictos más letales del periodo reciente. Un estudio señala que combinando militares muertos, heridos y desaparecidos podría haber cerca de 2 millones de bajas totales para la primavera de 2026, con entre decenas de miles y cientos de miles de combatientes muertos desde 2022.
• Conflictos acumulados en la década
Un informe reciente de análisis de violencia global indica que los enfrentamientos entre 2020 y 2025 habrían causado más de 1 millón de muertes acumuladas en la década de 2020, contando combatientes y civiles en múltiples conflictos.
• Datos por región y años individuales
- En 2024, la ONU registró que más de 48.300 personas murieron en conflictos armados, en su mayoría civiles.
- En 2025, una base de datos de eventos de conflicto reportó más de 240.000 muertos entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 en violencia política y armada global.
Lectura del total estimado global 2016–2026
Dado que no hay un número consensuado cerrado, los datos disponibles permiten hacer una estimación de orden de magnitud:
Entre 2016 y 2026 podrían haber muerto directamente en guerras y conflictos armados activos alrededor de:
2,0–3,5 millones de personas directamente por violencia de combate en conflictos bien registrados.
➕ Si se consideran muertos indirectamente (hambre, desplazamientos, colapso de servicios, enfermedades relacionadas con la guerra): Ese número sería significativamente mayor, posiblemente más de 5–8 millones o más, aunque no hay cifras consensuadas globales disponibles públicamente.
Por qué no hay un número exacto
- Las estadísticas de muertes en guerras varían entre bases de datos académicas, ONG y organismos internacionales.
- Algunos conflictos subreportan muertes, especialmente donde el acceso es limitado.
- Las cifras oficiales muchas veces no distinguen entre combatientes y civiles.
- Las muertes indirectas causadas por guerra (hambre, enfermedades, falta de atención médica) no siempre se contabilizan en las estadísticas de muertes de conflicto.
¿Cuáles son las armas más utilizadas en las guerras actuales?
El perfil de las guerras del siglo XXI muestra una combinación de tecnología avanzada y armamento tradicional. Aunque los conflictos varían según la región, existe un patrón común: la mayoría de las muertes no proviene de armas sofisticadas, sino de sistemas convencionales ampliamente disponibles.
1. Armas ligeras y armas pequeñas
Las armas más utilizadas en conflictos de baja y media intensidad son fusiles de asalto, ametralladoras, pistolas y lanzagranadas portátiles. Este tipo de armamento es barato, fácil de transportar y abundante en mercados ilegales.
Son predominantes en conflictos como el Conflicto armado en Colombia o la Insurgencia islamista en el Sahel, donde combaten milicias, insurgencias y fuerzas estatales.
2. Artillería y sistemas de cohetes
En guerras de alta intensidad, la artillería es responsable de un gran porcentaje de bajas. Incluye obuses, morteros y lanzacohetes múltiples.
En la Guerra ruso-ucraniana, por ejemplo, la artillería pesada y los sistemas de cohetes han sido decisivos en los frentes del este.
3. Drones (vehículos aéreos no tripulados)
Una de las grandes transformaciones recientes es el uso masivo de drones. Se emplean para reconocimiento, corrección de fuego de artillería y ataques directos con explosivos.
Su presencia es central tanto en la Guerra ruso-ucraniana como en la Guerra Israel-Hamás, donde han redefinido el combate táctico.
4. Misiles y sistemas de precisión
Incluyen misiles balísticos, misiles de crucero y bombas guiadas. Son utilizados principalmente por Estados con capacidad tecnológica avanzada.
Estos sistemas permiten ataques a larga distancia contra infraestructura estratégica.
5. Explosivos improvisados (IED)
En conflictos irregulares, los artefactos explosivos improvisados siguen siendo una de las armas más letales. Son frecuentes en escenarios como el Conflicto en Irak y la Guerra civil siria.
6. Blindados y tanques
Siguen siendo relevantes en guerras convencionales entre Estados. Su uso ha sido visible en la Guerra ruso-ucraniana, aunque su vulnerabilidad frente a drones y misiles antitanque ha cambiado su rol táctico.