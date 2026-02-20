El mundo en guerra: más de 50 conflictos activos y un nivel de violencia sin precedentes desde 1945

El mundo en guerra: Europa, África y Medio Oriente concentran los combates más intensos, mientras América Latina enfrenta conflictos armados no convencionales con miles de muertos cada año.

El planeta atraviesa uno de los momentos más violentos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 2026 existen más de 50 conflictos armados activos de distinta intensidad, desde guerras abiertas entre Estados hasta guerras civiles, insurgencias y crisis de violencia organizada que dejan decenas de miles de muertos cada año.

La guerra más grande en curso es la Guerra ruso-ucraniana, que mantiene frentes activos en el este y sur de Ucrania. En Medio Oriente, la Guerra Israel-Hamás reconfiguró el mapa regional y elevó la tensión con actores vecinos. África, en tanto, concentra la mayor cantidad de conflictos simultáneos, con epicentro en la Guerra civil de Sudán y la expansión de la Insurgencia islamista en el Sahel.

En Asia persisten guerras prolongadas como la Guerra civil de Myanmar y la Guerra civil siria, mientras que en América Latina predominan conflictos armados de baja intensidad formal pero alta letalidad, como el Conflicto interno en México y el Conflicto armado en Colombia.

Los datos muestran una tendencia preocupante: aumentan los conflictos fragmentados, con múltiples actores armados y fuerte impacto en la población civil. Las muertes directas por combate se cuentan por miles cada año, pero el impacto real —desplazamientos, crisis humanitarias y colapso económico— multiplica esas cifras.

El mapa global de 2026 no está dominado por una sola guerra mundial, sino por decenas de guerras simultáneas que configuran un escenario de inestabilidad prolongada.

País / Conflicto Continente Tipo de guerra Muertes estimadas recientes (anuales aprox.) Guerra ruso-ucraniana (Ucrania) Europa Guerra interestatal 20.000–50.000+ Guerra Israel-Hamás (Israel / Gaza) Asia (Medio Oriente) Guerra / conflicto armado 15.000–30.000+ Guerra civil de Sudán (Sudán) África Guerra civil 10.000–20.000+ Guerra civil de Myanmar (Myanmar) Asia Guerra civil 8.000–15.000 Guerra civil yemení (Yemen) Asia Guerra civil 5.000–10.000 Conflicto en la República Democrática del Congo (RDC) África Guerra interna / regional 5.000–10.000 Insurgencia islamista en el Sahel África Insurgencia regional 5.000–10.000 Guerra civil Siria Asia Guerra civil 2.000–5.000 Conflicto en Somalia África Insurgencia 2.000–4.000 Conflicto armado en Colombia América del Sur Conflicto armado interno 1.000–2.000 Crisis de violencia en Haití América Violencia armada organizada 1.000–3.000 Conflicto interno en México América Violencia criminal armada 20.000+ (homicidios vinculados)

Claves analíticas

África concentra el mayor número de conflictos simultáneos activos.

Europa registra la guerra interestatal más grande en curso.

Medio Oriente mantiene múltiples focos interconectados.

En América Latina predominan conflictos no convencionales ligados a crimen organizado.

Las cifras pueden superponerse con violencia indirecta (hambrunas, desplazamientos), que eleva el impacto real.

También hay conflicto llamados de baja intensidad

País / Conflicto Continente Tipo de conflicto Intensidad estimada Muertes anuales aprox. Insurgencia en Cabo Delgado África Insurgencia islamista Media 500–1.500 Conflicto en República Centroafricana África Guerra interna fragmentada Media 500–1.000 Conflicto anglófono en Camerún África Insurgencia separatista Media 500–1.500 Conflicto en Sudán del Sur África Violencia armada interna Media 1.000–2.000 Insurgencia en Nigeria África Insurgencia yihadista Media 1.000–3.000 Insurgencia en Mindanao Asia Insurgencia regional Baja–Media 100–500 Conflicto en Cachemira Asia Conflicto territorial Baja–Media 100–500 Conflicto interno en Pakistán Asia Insurgencia armada Media 500–1.500 Insurgencia en Tailandia del Sur Asia Insurgencia local Baja 100–300 Conflicto en Irak Asia Insurgencia residual Baja–Media 200–800 Conflicto en el Sinaí África Insurgencia regional Baja 100–300 Crisis de violencia en Haití América Violencia armada organizada Media 1.000–3.000 Conflicto armado en Colombia América del Sur Conflicto interno Media 1.000–2.000 Conflicto interno en México América del Norte Violencia criminal armada Alta (no convencional) 20.000+ (homicidios vinculados) Conflicto en Kosovo Europa Tensión interestatal Baja <100 Insurgencia en el Cáucaso Norte Europa/Asia Insurgencia localizada Baja <200

¿Qué significa “conflicto de baja intensidad” y por qué es clave para entender las guerras actuales?

En el debate público suele hablarse de “guerras” como si todas tuvieran la misma escala y características. Sin embargo, los estudios especializados en violencia política distinguen distintos niveles de conflicto armado. Uno de los conceptos más importantes para comprender el mapa actual es el de conflicto de baja intensidad.

Un conflicto de baja intensidad es un enfrentamiento armado prolongado pero limitado en escala. No se trata de guerras convencionales entre grandes ejércitos estatales, sino de combates fragmentados, insurgencias, acciones guerrilleras o enfrentamientos entre fuerzas estatales y grupos armados irregulares. En términos técnicos, suele clasificarse así cuando provoca menos de 1.000 muertes anuales relacionadas directamente con combate.

Este tipo de conflictos no siempre ocupa los titulares globales, pero su impacto acumulativo es profundo: generan desplazamientos internos, deterioro económico y ciclos prolongados de inestabilidad. Ejemplos actuales incluyen la Insurgencia en Mindanao, la Insurgencia en Tailandia del Sur o el Conflicto en el Sinaí.

Es importante no confundir este concepto con el de conflicto identitario, que se refiere a guerras o enfrentamientos cuyo origen está en disputas étnicas, religiosas o nacionales. Un conflicto puede ser identitario y, al mismo tiempo, de baja o alta intensidad. Por ejemplo, el Conflicto en Cachemira tiene una fuerte dimensión identitaria, aunque su intensidad fluctúa en el tiempo.

La proliferación de conflictos de baja intensidad es una de las características centrales del escenario internacional actual. Aunque no existe una guerra mundial declarada, sí hay decenas de conflictos activos simultáneamente. Muchos de ellos no alcanzan la escala de una guerra total, pero en conjunto generan un volumen de violencia que explica por qué la última década se ubica entre las más inestables desde 1945.

Comprender esta distinción es clave para analizar correctamente el fenómeno: el mundo no vive una única guerra global, sino una multiplicidad de conflictos de distintas escalas que, sumados, configuran un escenario de violencia persistente y descentralizada.

Muertes por Continente

Continente Guerras de alta intensidad (1.000+ muertes/año) Conflictos de baja y media intensidad Total estimado de conflictos activos Muertes anuales estimadas (rango) África 4–6 15–20 20–25 40.000–80.000+ Asia (incluye Medio Oriente) 4–5 10–15 15–20 40.000–70.000+ Europa 1 2–4 3–5 20.000–50.000+ América Latina y Caribe 0–1 (no convencional) 5–8 5–9 25.000–45.000+ Total global estimado 10–13 35–50 50–70+ 130.000–245.000+

Muertes por Año

Año Estimación de muertes por conflicto armado (aprox.) 2016 70.000–90.000 (conflictos activos como Siria o Irak) 2017 80.000–100.000 2018 75.000–95.000 2019 80.000 (Our World in Data UCDP) (Our World in Data) 2020 120.000–140.000 (aumento por guerras regionales) 2021 130.000–150.000 2022 230.000–240.000 (pico por Ucrania y otros) (Phys.org) 2023 170.000 (UCDP/PRIO estimación) (Peace Research Institute Oslo) 2024 160.000 (UCDP y datos consolidados) (uu.se) 2025 240.000 (ACLED Conflict Index) (ACLED)

Claves del análisis global

El número de conflictos activos es el más alto en décadas.

África concentra la mayor cantidad de focos simultáneos.

Asia y Medio Oriente concentran alta letalidad y riesgo de expansión regional.

América Latina presenta altos niveles de violencia armada sin guerra formal declarada.

No existe una “guerra mundial”, pero sí múltiples guerras regionales simultáneas.

No existe un conteo único y oficial global de cuántas personas han muerto en guerras entre 2016 y 2026, pero distintas estimaciones de fuentes académicas y de datos de conflicto permiten dar una idea del orden de magnitud, combinando muertes de combatientes y civiles directamente relacionadas con la violencia armada.

Estimaciones globales aproximadas de muertes (2016–2026)

• Conflictos armados globales

Entre las guerras y conflictos actuales y recientes, los datos de monitoreo de violencia organizada muestran que cada año desde 2016 han muerto decenas de miles de personas por conflictos armados, con picos en años muy violentos como 2022 y 2025. Por ejemplo, en 2024 hubo estimaciones de alrededor de 160.000 muertos en violencia organizada en todo el mundo.

• Guerra de Ucrania

La Guerra ruso-ucraniana ha sido uno de los conflictos más letales del periodo reciente. Un estudio señala que combinando militares muertos, heridos y desaparecidos podría haber cerca de 2 millones de bajas totales para la primavera de 2026, con entre decenas de miles y cientos de miles de combatientes muertos desde 2022.

• Conflictos acumulados en la década

Un informe reciente de análisis de violencia global indica que los enfrentamientos entre 2020 y 2025 habrían causado más de 1 millón de muertes acumuladas en la década de 2020, contando combatientes y civiles en múltiples conflictos.

• Datos por región y años individuales

En 2024, la ONU registró que más de 48.300 personas murieron en conflictos armados , en su mayoría civiles.

registró que más de , en su mayoría civiles. En 2025, una base de datos de eventos de conflicto reportó más de 240.000 muertos entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 en violencia política y armada global.

Lectura del total estimado global 2016–2026

Dado que no hay un número consensuado cerrado, los datos disponibles permiten hacer una estimación de orden de magnitud:

Entre 2016 y 2026 podrían haber muerto directamente en guerras y conflictos armados activos alrededor de:

2,0–3,5 millones de personas directamente por violencia de combate en conflictos bien registrados.

➕ Si se consideran muertos indirectamente (hambre, desplazamientos, colapso de servicios, enfermedades relacionadas con la guerra): Ese número sería significativamente mayor, posiblemente más de 5–8 millones o más, aunque no hay cifras consensuadas globales disponibles públicamente.

Por qué no hay un número exacto

Las estadísticas de muertes en guerras varían entre bases de datos académicas, ONG y organismos internacionales.

Algunos conflictos subreportan muertes, especialmente donde el acceso es limitado.

Las cifras oficiales muchas veces no distinguen entre combatientes y civiles.

Las muertes indirectas causadas por guerra (hambre, enfermedades, falta de atención médica) no siempre se contabilizan en las estadísticas de muertes de conflicto.

¿Cuáles son las armas más utilizadas en las guerras actuales?

El perfil de las guerras del siglo XXI muestra una combinación de tecnología avanzada y armamento tradicional. Aunque los conflictos varían según la región, existe un patrón común: la mayoría de las muertes no proviene de armas sofisticadas, sino de sistemas convencionales ampliamente disponibles.

1. Armas ligeras y armas pequeñas

Las armas más utilizadas en conflictos de baja y media intensidad son fusiles de asalto, ametralladoras, pistolas y lanzagranadas portátiles. Este tipo de armamento es barato, fácil de transportar y abundante en mercados ilegales.

Son predominantes en conflictos como el Conflicto armado en Colombia o la Insurgencia islamista en el Sahel, donde combaten milicias, insurgencias y fuerzas estatales.

2. Artillería y sistemas de cohetes

En guerras de alta intensidad, la artillería es responsable de un gran porcentaje de bajas. Incluye obuses, morteros y lanzacohetes múltiples.

En la Guerra ruso-ucraniana, por ejemplo, la artillería pesada y los sistemas de cohetes han sido decisivos en los frentes del este.

3. Drones (vehículos aéreos no tripulados)

Una de las grandes transformaciones recientes es el uso masivo de drones. Se emplean para reconocimiento, corrección de fuego de artillería y ataques directos con explosivos.

Su presencia es central tanto en la Guerra ruso-ucraniana como en la Guerra Israel-Hamás, donde han redefinido el combate táctico.

4. Misiles y sistemas de precisión

Incluyen misiles balísticos, misiles de crucero y bombas guiadas. Son utilizados principalmente por Estados con capacidad tecnológica avanzada.

Estos sistemas permiten ataques a larga distancia contra infraestructura estratégica.

5. Explosivos improvisados (IED)

En conflictos irregulares, los artefactos explosivos improvisados siguen siendo una de las armas más letales. Son frecuentes en escenarios como el Conflicto en Irak y la Guerra civil siria.

6. Blindados y tanques

Siguen siendo relevantes en guerras convencionales entre Estados. Su uso ha sido visible en la Guerra ruso-ucraniana, aunque su vulnerabilidad frente a drones y misiles antitanque ha cambiado su rol táctico.