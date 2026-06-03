Pérez Esquivel inició un ayuno en protesta por la situación social y económica del país

La actividad fue presentada en un acto frente a la Casa Rosada junto a referentes sociales y miembros de la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común.

Allí, Pérez Esquivel aseguró que la sociedad atraviesa una situación de gran vulnerabilidad y llamó a la unidad para enfrentar los problemas sociales. «La única forma de revertir esto es unirnos, no desde la violencia, sino desde la conciencia y la participación», expresó.

La protesta se extenderá durante toda la semana bajo la consigna de ayunar para denunciar el hambre, reunirse para defender la vida y sostener la esperanza a través de la oración y el encuentro comunitario.

La iniciativa también se replicó en distintas plazas del interior del país, donde organizaciones sociales, ecuménicas y de derechos humanos realizaron actividades para debatir sobre el crecimiento de la pobreza, la exclusión y el deterioro de las condiciones de vida.

Durante su intervención, Pérez Esquivel cuestionó los recortes en áreas como salud, educación y asistencia social, y sostuvo que el objetivo del ayuno es generar reflexión sobre la situación actual. Además, alentó a que estos espacios de debate se multipliquen en distintos sectores de la sociedad.

La jornada contó también con la participación del músico de folklore Peteco Carabajal, quien acompañó la actividad con su guitarra y sus canciones.

El referente de derechos humanos también se refirió al contexto internacional. Advirtió sobre los riesgos de una escalada de conflictos en el mundo y cuestionó el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que hoy responde a los intereses de un grupo reducido de países.

Las actividades continuarán hasta el próximo martes e incluirán encuentros con jubilados, estudiantes, organizaciones sociales, pueblos originarios y grupos de mujeres. Según los organizadores, el objetivo es ampliar el debate sobre la situación social y los derechos humanos tanto en Argentina como en otros países de la región.

En ese marco, Pérez Esquivel llamó a recuperar los derechos y conquistas sociales que, según su visión, se están perdiendo, y volvió a expresar duras críticas hacia el presidente Javier Milei y al mandatario estadounidense Donald Trump.

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