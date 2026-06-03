El sector textil y su crisis más profunda: la producción cayó más de 30% frente a 2023

La industria textil y de la indumentaria sigue mostrando señales de fuerte deterioro. La caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo, la menor generación de empleo y el avance de las importaciones continúan afectando a la producción nacional, en un contexto en el que las empresas enfrentan crecientes dificultades para sostener su actividad.

Según un informe de la Fundación Pro Tejer, la producción textil registró en marzo una caída del 23,3% respecto del mismo mes del año pasado y quedó 31,3% por debajo de los niveles de 2023. En tanto, la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió 8,9% interanual y se ubicó 19% por debajo de los valores de hace dos años.

La baja actividad también se refleja en el uso de la capacidad instalada. En promedio, durante el primer trimestre, casi siete de cada diez máquinas permanecieron sin funcionar.

Desde Pro Tejer señalaron que las ventas continúan débiles y no logran impulsar una recuperación de la actividad. Como ejemplo, mencionaron el desempeño del Hot Sale de mayo, cuyas ventas registraron una caída cercana al 10% en términos reales frente al mismo período del año anterior.

La entidad atribuye esta situación a la combinación de salarios rezagados, mayor precarización laboral y un aumento del peso de los servicios básicos dentro del presupuesto de las familias. A esto se suma una creciente oferta de productos importados, favorecida por medidas de apertura comercial y reducción de impuestos y costos vinculados al comercio exterior.

A pesar de la crisis, los precios del sector continúan aumentando por debajo de la inflación general. En abril, los precios de prendas de vestir y calzado subieron 12,7% interanual, muy lejos del incremento del 32,4% registrado por el índice general de precios.

Desde diciembre de 2023, el rubro acumuló una suba de 125,4%, mientras que la inflación general alcanzó el 221,6%. Según Pro Tejer, muchas empresas no logran trasladar sus costos a los precios debido al bajo consumo y a la competencia de los productos importados. Incluso, algunas compañías venden por debajo de sus costos para obtener liquidez y reducir el stock acumulado.

En los primeros cuatro meses del año ingresaron al país 107.000 toneladas de productos textiles e indumentaria por un valor de USD 571 millones. Aunque el volumen total importado cayó respecto del año pasado, creció con fuerza el ingreso de productos terminados, mientras disminuyeron las compras de insumos y materias primas destinadas a la producción local.

Particularmente, las importaciones de indumentaria marcaron un récord histórico: aumentaron 79% en cantidades y 48% en dólares, alcanzando 23.482 toneladas por USD 333 millones.

La inversión también muestra signos de retroceso. Durante el primer cuatrimestre, las importaciones de maquinaria y bienes de capital para la cadena textil e indumentaria sumaron apenas USD 26 millones, con una caída del 43% respecto del año anterior y del 65% frente a 2023.

Pro Tejer advirtió que, de mantenerse esta tendencia, 2026 podría convertirse en uno de los peores años para la inversión del sector.

El impacto también se refleja en el empleo. De acuerdo con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en febrero el sector textil, de confecciones, cuero y calzado registró la mayor caída del empleo privado formal entre todas las actividades relevadas. Desde diciembre de 2023 se perdieron 22.156 puestos de trabajo, equivalente a una baja del 18%.

La cantidad de empresas también disminuyó. En ese mismo período dejaron de operar 803 establecimientos productivos registrados, una reducción del 13%, con especial impacto en los segmentos de indumentaria, cuero y calzado.

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“La continuidad de esta situación pone en riesgo capacidades productivas, empleo calificado e inversiones que luego demandan años para recuperarse”, señalaron desde Pro Tejer.

Por su parte, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) informó que las ventas cayeron 7% interanual en el último bimestre. El sector acumula más de dos años de retrocesos: de los últimos 14 bimestres, 13 registraron resultados negativos y los seis más recientes mostraron caídas consecutivas.

Además, nueve de cada diez empresas aseguran que no logran trasladar ni siquiera la mitad de los aumentos salariales a sus precios de venta.

La acumulación de stock es otro de los problemas que enfrenta la actividad. Mientras que en el segundo bimestre de 2025 el 24% de las empresas declaraba tener niveles excesivos de mercadería, actualmente ese porcentaje asciende al 52%.

Ante este escenario, muchas compañías continúan reduciendo personal. Las medidas más frecuentes son no reemplazar trabajadores que renuncian, una decisión adoptada por el 30% de las firmas, y los despidos, aplicados por el 20%.

En cuanto a las perspectivas para los próximos meses, predominan las expectativas moderadas. Más de la mitad de las empresas considera que la situación seguirá siendo regular, mientras que apenas el 13% espera una mejora de la actividad.

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