Con Alberto Descalzo al frente, el PJ Ituzaingó definió su nueva conducción

El PJ Ituzaingó definió su nueva conducción. Ya oficializó la conformación de su nueva conducción y dejó definido el esquema de autoridades que liderará el espacio en el distrito. Con referentes territoriales, dirigentes históricos y nuevos nombres en la estructura partidaria, el armado busca consolidar la unidad interna y posicionarse frente al nuevo escenario político local.
Quedó oficialmente conformada la lista de unidad del Partido Justicialista de Ituzaingó, encabezada por el compañero Alberto Descalzo, en un armado que busca consolidar la cohesión interna y fortalecer la estructura partidaria en el distrito. Lo acompañan dirigentes y militantes con amplia trayectoria dentro del peronismo, quienes asumirán la responsabilidad de conducir el PJ local con el compromiso de sostener las banderas históricas de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, en línea con el legado de Perón y Evita, manifestaron.
La lista completa, es la siguiente.
PRESIDENTE: DESCALZO ALBERTO DANIEL
VICEPRESIDENTE: ALONSO GABRIELA MARISA
SEC. GENERAL: NADAL MARCELO RAFAEL
SEC. ADMINISTRATIVO Y DE ACTAS: BURICO DANIELA NOEMI
SEC. DE ORGANIZACIÓN: ALVAREZ LUNA JUAN MANUEL
SEC. DE FORMACIÓN POLITICA: CERNADAS JAVIER
SEC. DE DESARROLLO HUMANO: MOYANO MONICA ROXANA
SEC. DE RELACIONES: ALEGRE CARLOS RUBEN
SEC. DE FINANZAS: REY SANDRA ELIZABETH
SEC. CULTURA Y COMUNICACIÓN: ODDOS ADRIAN FAVIO
SEC. DE LA MUJER: LAURENZA MARIA SANTINA
SEC. ASUNTOS GREMIALES: LOPEZ JUAN CARLOS
SEC. DE LA JUVENTUD: LOPEZ KUNIKOWSKI MATIAS ADOLFO
SEC. DE DERECHOS HUMANOS: BAZAN YAMILA FLORENCIA
SEC. TECNICO PROFESIONAL: SGRO DAMIAN HERNAN
SEC. DE DISCAPACIDAD: GUTIERREZ VALERIA CONCEPCION
VOCALES TITULARES: VALDEZ MARIANA SOLEDAD, BERARDO DAMIAN ESTEBAN, CORIA JULIETA SOLEDAD, VOLONTE MARIANA LUCILA
VOCALES SUPLENTES: PALACIOS SANTIAGO DAVID, FERNANDEZ MELANY VIVIANA, ARIAS MARCELO OSCAR, LUGOS MIRIAM BEATRIZ, PACIELLO BERNARDI PABLO EDUARDO, LOPEZ DIEGUEZ BRISA NAZARENA, SUAREZ ROBERTO JORGE, GOMEZ GLORIA ELBA, RESINO ENZO ARIEL, TORRES DANIELA VANINA
CONGRESALES TITULARES: DESCALZO PABLO CATRIEL, GERLACH MUÑOZ ELIZABETH PAOLA, ALMEIDA ALFREDO FRANCISCO, CARRIZO PAMELA JESICA SOLEDAD, PIANA PABLO ANDRES, VARGAS GLORIA ESTHER, GONZALEZ GUSTAVO FABIAN, SANCHEZ MONICA CRISTINA.
CONGRESALES SUPLENTES: CATALDO JOSE SANTOS, VILLANUEVA CALUDIO OMAR, SEGURA MIRTA SUSANA, GARNICA JIMENA NICOLE