Revelan cuántas horas extras cobraba la empleada de Morón detenida por la muerte del soldado

cuántas horas extras cobraba la empleada de Morón detenida por la muerte del soldado. Revelaron que la empleada municipal de Morón detenida por la muerte del soldado en Olivos había cobrado 157 horas extra en los meses previos al hecho, un dato que ahora quedó bajo la lupa de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades y reconstruir lo ocurrido.

Según informaciones judiciales, Rodrigo Andrés Gómez, el soldado que se suicidó mientras cumplía funciones de guardia en la Quinta de Olivos, era oriundo de la provincia de Formosa, en el norte de Argentina, por lo cual estaba solo acá en Buenos Aires.

Sí, según los reportes judiciales a los que tiene acceso Diario Anticipos, Karen Yael Cufré, la empleada municipal de la Secretaría de Seguridad, fue detenida en los primeros días de febrero de 2026, en el marco de la causa que investiga a la organización de extorsión vinculada con la muerte del soldado Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos.

De todos modos no queda claro porque también figura en el expediente que su cesantía y la detención ocurrieron a comienzos de febrero, unos 40 días después de que el soldado se quitara la vida el 16 de diciembre de 2025.

Lo cierto es que la noticia se confirmó cuando este medio dio a conocer la detención de Karen Yael Cufré el 9 de febrero. Antes se optó por el silencio.

La Justicia la acusa de integrar una organización dedicada a extorsionar a través de perfiles falsos en aplicaciones y presuntas amenazas, vinculada con la banda que operaba desde prisiones como la de Magdalena y Olmos, y que terminó con el suicidio del soldado Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos.

157 horas extras por mes

¿Cómo y porqué ganaba 157 horas extras mensuales tiene solo una explicación? A parte de su horario habitual, Karen Yael Cufré trabajaba después de las 19:00 horas y los sábados y domingos. Sino, es imposible sumar esas horas. Así y todo, trabajaba 6 en la Central de Monitoreo Descentralizada, supongamos que de 08.00 a 14.00. Y luego de 19.00 a 04.00 AM, para llegar a cumplir esa cantidad enorme de horas. Esto sin contar los sábados y domingos. Ahora, al menos este medio, es el primer trabajador que conoce que gana 157 horas extras al 100%.

El recibo de Karen Yael Cufre con 157 horas extras al 100% para cobrar

El recibo dice en su último ítem D5025/NNN/HE Horas Extras 100/157. Esto significa según nos explicaron que cobraba al 100% un total de 157 horas extras y que eso se logra con años de antigüedad que Karen Cufre no tenía o con acomodo que sí tenía y lo hechó a perder de manera abrupta con un joven muerto de por medio.

Su sueldo básico, como se puede leer es de 279.599,76 pesos. Y con horas extras incluidas por un valor de 787.176,34 pesos y otros ítems llegaba a ganar por mes 1.145.346,05. Y este monto lo obtuvo el 28 de enero según consta en el recibo. Días después cayó presa.

Ahora bien, la frase que todo lo justifica es que le pidieron y presentó el Certificado de Antecedentes Penales. Y? Listo. Me lavo las manos? Me parece muy fácil. Esto hay que tomarlo como un aviso. Aquel que trabaje en la Secretaría de Seguridad debería presentar más data sobre su vida, estudios, formación. Porque con la excusa que se tiene que sentar frente a una PC y vigilar Morón, con solo el certificado ya es apta. Y una persona que tiene que, por caso, abrir un geriátrico, le piden hasta las huellas dactilares de sus tatarabuelos. Digo, que es más importante: detener un asesinato en avance o cuidar un abuelo. Pensemos bien qué gente sumamos. Y en todo caso, pidamosle a todos el Certificado de Antecedentes Penales. Seguramente va a ver varias sorpresas.

El Cerficado de Antecedentes Penales de Karen Cufre le dio negativo, en qué se metió esta joven ahora detenida, encarcelada y rumbo a enfrenar un juicio con un muerto en su conciencia

Por otro lado, qué hizo prensa? Practicó el negacionismo. Esa es la palabra. Siga, siga. No pasa nada. No, pasa, y algo grave. Cuál hubiera sido el problema de llamar a Conferencia de Prensa, presentar el caso, decir «nos sentimos decepcionados» y listo. ¿Cuál hubiera sido el problema? Lo pienso todos los días y no le encuentro respuesta salvo la mediocridad de la gente de prensa que no para un pelotazo porque justamente todo es susurro, secreto y negacionismo en el Palacio Municipal. Esto, así, no termina bien. La historia lo dice y lo volverá a decir.

Según la investigación judicial:

estaba implicada como parte del apoyo logístico y recaudador del grupo fuera de la cárcel, coordinando desde la zona oeste del conurbano bonaerense.

del grupo fuera de la cárcel, coordinando desde la zona oeste del conurbano bonaerense. en las escuchas se detectaron intercambios con miembros de la banda sobre el uso de terceros para comunicaciones, gestión de cuentas virtuales y otras maniobras vinculadas a la extorsión.

Estas estrategias formaban parte del entramado que presuntamente llevó a que el soldado transfiriera dinero bajo coacción antes de quitarse la vida.

Según los informes tras su arresto en febrero de 2026, dispuesto por la División Homicidios de la Policía Federal Argentina en el marco de la causa que investiga la extorsión vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, Karen Yael Cufré permanece detenida bajo custodia de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades y roles dentro de la presunta organización criminal.

Por esta causa que recayó en la Justicia Federal, puede terminar en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza o en alguna unidad del Servicio Penitenciario Federal según disponibilidad y criterio judicial.

Sus «socios» para el delito:

🔹 Tomás Francavilla (22): uno de los líderes de la organización, detenido en la Unidad 36 de Magdalena, señalado como cabecilla de parte de la banda que operaba desde el penal.

🔹 Mauricio José Duarte Areco: otro de los jefes dentro de la banda, también detenido en la cárcel de Magdalena y pareja de Karen Yael Cufré en la vida civil; se lo vincula con la coordinación de maniobras extorsivas e implementación de perfiles falsos.

🔹 Kevin Manuel Sandoval: preso en la Unidad 26 de Olmos, también identificado como miembro de la organización que operaba desde el interior de un penal.

Además de estos tres presos líderes, la investigación judicial menciona que hubo otros seis o siete sospechosos indagados por la Justicia, entre quienes hay colaboradores fuera de los penales que ayudaban con logística, creación de perfiles falsos y recepción de pagos digitales.

La causa judicial por la que se investiga la banda de extorsionadores vinculada con el suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez —y en la que está detenida Karen Yael Cufré, tramita en el fuero federal en lo criminal y correccional. Específicamente, la investigación está a cargo del Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, bajo la conducción de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Sandra Arroyo Salgado, la jueza que investigó el caso y se lo tomó en serio hasta descubrir toda la trama

¿Quién es Karen Yael Cufré?

Karen Yael Cufré es una joven de nacionalidad argentina de 25 años que fue detenida en febrero de 2026, acusada de integrar una organización criminal investigada por realizar estafas y extorsiones a través de perfiles falsos en aplicaciones de citas. La causa tomó fuerte relevancia pública porque, según la Justicia, la maniobra estaría vinculada con el suicidio del soldado Rodrigo Gómez, ocurrido en diciembre de 2025 en la Quinta de Olivos.

Cufré trabajaba como empleada municipal en la Secretaría de Seguridad de Morón, donde cumplía funciones en la Central de Monitoreo Descentralizada de Plaza Alsina, en Villa Sarmiento. Había ingresado en septiembre de 2025 como personal temporario y no registraba antecedentes penales. Tras conocerse su detención, fue cesanteada de manera inmediata.

Quién era esta joven, de dónde salió, qué hizo, sabrá que terminó con la vida de un pibe que sólo intentaba ser honrado?

En el expediente judicial se la investiga por presunta colaboración con una banda que operaba desde cárceles bonaerenses, utilizando perfiles falsos para contactar a víctimas y luego extorsionarlas mediante amenazas, en algunos casos haciéndose pasar por supuestas autoridades. Según surge de escuchas y otras medidas de prueba, se la señala por aportar logística, colaborar en la gestión de cuentas y líneas telefónicas, y facilitar datos que habrían sido utilizados para construir identidades falsas en las maniobras de estafa.

En el plano personal, Cufré, vecina de Barrio Carlos Gardel,era pareja de Mauricio Duarte Areco, quien ya se encontraba detenido en una unidad penitenciaria bonaerense al momento en que se investigaron las extorsiones. De acuerdo con lo publicado, estaba alojado en la Unidad Penitenciaria N°36 de Magdalena tras haber sido condenado por robo y registrar antecedentes por encubrimiento desde su adolescencia. Los investigadores lo señalan como uno de los presuntos organizadores de las maniobras que se habrían coordinado desde prisión.

Los integrantes de la banda

Iara Cosentino es una joven argentina que fue detenida e imputada en una causa judicial vinculada a una banda de estafadores y extorsionadores que operaba desde prisiones bonaerenses y cuya investigación terminó tras el suicidio en diciembre de 2025 de un soldado del Ejército Argentino en la Quinta de Olivos.

Cosentino es pareja de Tomás Francavilla , uno de los presuntos líderes de esa organización delictiva.

, uno de los presuntos líderes de esa organización delictiva. Fue identificada por la Justicia como una de las personas encargadas de recibir y “recaudar” dinero extorsionado a víctimas, gestionando cuentas y billeteras vinculadas a la red.

a víctimas, gestionando cuentas y billeteras vinculadas a la red. Parte de los pagos que el soldado realizó bajo presión fueron enviados a una cuenta ligada a su familia, lo que la implicó directamente en la causa.

Este caso es parte de una investigación de la Policía Federal Argentina y la Justicia federal por una red de engaños y extorsiones que operaba contactando a víctimas a través de aplicaciones de citas y luego exigiendo pagos bajo amenazas falsas.

Iara Cosentino, Mauricio Duarte Areco y Karen Cufré (pareja en la vida civil), tres detenidos del caso

Tomás Francavilla es un joven argentino vinculado a una banda delictiva que operaba estafas y extorsiones desde el interior de prisiones bonaerenses. La Justicia federal lo identificó como el líder o “capo” de esa organización tras una investigación relacionada con el suicidio en diciembre de 2025 de un soldado del Ejército Argentino, Rodrigo Andrés Gómez (†), quien se habría visto presionado por la banda para realizar pagos bajo engaños antes de quitarse la vida.

Según las causas judiciales:

Francavilla tiene unos 22 años y es oriundo de San Justo , en el partido de La Matanza, Buenos Aires.

y es , en el partido de La Matanza, Buenos Aires. Desde 2024 cumple una condena de tres años y diez meses por robo a mano armada , con antecedentes previos por el mismo delito.

, con antecedentes previos por el mismo delito. La investigación lo señala como quien coordinaba una red de estafas que contactaba a víctimas a través de aplicaciones de citas y luego los extorsionaba haciéndose pasar por policías u otras autoridades para exigir dinero.

El caso se volvió de gran visibilidad mediática por el desenlace trágico del soldado y por la manera en que la banda operaba desde dentro de los penales.