Extorsión, Estado y Silencio: la trama oculta detrás de la empleada municipal detenida por la muerte del soldado en Olivos

Extorsión, Estado y Silencio. La investigación por el suicidio del soldado Rodrigo Gómez (21) en la Quinta de Olivos reveló una trama de extorsión que no solo operaba desde las cárceles, sino que tenía involuntariamente vínculos con el Estado. Una de las detenidas es Karen Yael Cufré, empleada municipal de Morón que trabajaba en la Central de Monitoreo Descentralizada de Plaza Alsina, en Villa Sarmiento.

Esta fue la primer día que se dio a conocer la noticia, el 16 de diciembre, un golpe durísimo para la familia.

Sin embargo, tras el suicidio, lo que en un principio parecía un caso más de extorsión digital terminó revelando una red con ramificaciones en dependencias estatales aún desconocidas, flujos de dinero difíciles de rastrear y un detalle estremecedor que, hasta ahora, había pasado inadvertido en el expediente: La maniobra era quirúrgica. Perfiles falsos en aplicaciones de citas captaban a jóvenes, en su mayoría varones, muchos de ellos miembros de fuerzas de seguridad o con empleo formal. Tras un intercambio inicial, llegaban fotos íntimas, reales o simuladas. Luego, la amenaza.

Desde los penales de Magdalena y Olmos partían los llamados que simulaban provenir de “comisarías” o “fiscalías”. Se les exigía dinero para frenar una supuesta causa por corrupción de menores o difusión de imágenes. El miedo hacía el resto.

Pero necesitaban algo más: cuentas bancarias, extracción de efectivo, logística y coordinación externa. Ahí aparece el nombre de Karen Yael Cufré.Y toda la política de Morón mira al Movimiento Evita de Vanina Moro y Santiago Muñiz que hicieron entrar a la joven al municipio.

La pieza inesperada: una empleada en Seguridad

Karen Yael Cufré trabajaba en la Secretaría de Seguridad del Municipio de Morón, en la Central de Monitoreo Descentralizada de Plaza Alsina. Ingresó en septiembre de 2025, mes electoral, justo ¿no?, como personal temporario sin antecedentes penales y recomendada por el Movimiento Evita.

El Movimiento Evita en plena campaña por José Maraía Ghi. En los círculos su principal referente, Vanina Moro, y Karen Yael Cufré.

Lamento que esto roce al Movimiento Evita, también al Estado Municipal, pero alguién tiene que ser franco y anticiparse a esta información. Acaso pensaban que el periodismo de Morón tarde o temprano no vincularía a Karen Yael Cufré con el hecho y luego a Karen Yael Cufré con el Estado Municipal. Esto es parte de la subestimación de los medios regionales. A partir de la nota publicada el lunes por Diario Anticipos, ayer, martes, explotó la nota en todos los medios. Más aún siendo feriado y con pocos insumos para llenar horas de televisión y radios y páginas de diario.

Nueva Comunicación como siempre falló juntos a sus amigos de APERA. No aprendieron y son gente grande. Lo mejor es adelantar los hechos. Acá se optó por ocultarlos. Y ahora muchos se preguntan, ¿en manos de quién estamos?

Se sospecha que Karen Yael Cufré participaba en tareas de apoyo logístico: recepción de transferencias, coordinación de extracciones y eventual provisión de información. Y en sus ratos libres, trabajaba en la Central de Monitoreo Descentralizada cuidando a los vecinos de Morón. Una genialidad.

Tomás Francavilla, el principal sospechoso

El dato que genera mayor inquietud es otro: en el expediente hay indicios técnicos que ubicarían parte de los llamados extorsivos dentro del radio de la dependencia municipal donde trabajaba (y me agarro la cabeza). No se trata de una afirmación concluyente, pero sí de una línea investigativa abierta que podría escalar en gravedad institucional.

Desde la Municipalidad informaron que, tras ser notificados, dispusieron su cesantía inmediata y ratificaron su colaboración con la Justicia. Y justo ahí, conferencia de prensa y todo aclarado. Pero no. Ocultamiento.

El dinero invisible

Las transferencias se realizaban a cuentas a nombre de mujeres vinculadas a la organización. Luego el dinero era retirado en efectivo y redistribuido. El esquema buscaba fragmentar las trazas financieras para dificultar el seguimiento.

Una fuente judicial describió el mecanismo como “un modelo de tercerización criminal”: los presos organizaban, los perfiles falsos seducían, las cuentas captaban y los apoyos externos garantizaban circulación.

El expediente también analiza si hubo filtraciones de datos personales de víctimas. No está acreditado, pero investigadores no descartan que parte del éxito de la banda radicara en conocer con rapidez la condición laboral o el entorno familiar de quienes extorsionaban.+

La jueza a cargo, Sandra Arroyo Salgado, que se tomó muy en serio el suicidio y a partir de la carta dejó el soldado llegó a desenmascarar toda la causa, dijo que se trató de una «PyME del delito».

Sandra Arroyo Salgado, la jueza que investigó el caso y se lo tomó en serio hasta descubrir toda la trama

La carta que encendió la alarma

En conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado confirmaron que en la carta que dejó Rodrigo había una referencia directa a la aplicación de citas y a supuestos policías que lo presionaban.

“Quien diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas”, escribió.

Su padre, Juan Carlos Gómez, relató que el hostigamiento comenzó el 15 de diciembre al mediodía y se intensificó hasta la madrugada del 16. “No le dieron una salida”, dijo.

Iara Cosentino, Mauricio Duarte Areco (novio de Karen Cufré) y justamente Karen Cufré, tres detenidos del caso

Pero hay un detalle temporal que ahora es materia de análisis: los picos de llamados coincidirían con franjas horarias específicas en las que el monitoreo de comunicaciones carcelarias registró actividad inusual.

Lo que todavía no se contó

Fuentes cercanas a la causa afirman que la banda habría intentado replicar el esquema con otras víctimas en el conurbano oeste, aunque no todos los casos llegaron a consumarse.

Además, peritajes digitales analizan si desde dispositivos externos se coordinaban listas de potenciales objetivos. La hipótesis es que la organización no elegía al azar.

La presencia de una empleada municipal en el engranaje agrega una dimensión política e institucional que aún no terminó de desplegarse. No hay, hasta el momento, pruebas de responsabilidad de otros funcionarios, pero la investigación continúa.

El caso ya no es solo una historia de sextorsión. Es una radiografía incómoda sobre cómo las estructuras del delito pueden infiltrarse en espacios públicos y operar con apariencia de normalidad.

Rodrigo Gómez tenía 21 años. La banda tenía un método. Y ahora, la Justicia intenta determinar hasta dónde llegaba la red y quiénes sabían —o miraban hacia otro lado— mientras el hostigamiento avanzaba.

¿Quién era Karen Yael Cufré?

Karen Yael Cufré es una joven de nacionalidad argentina de 25 años que fue detenida en febrero de 2026, acusada de integrar una organización criminal investigada por realizar estafas y extorsiones a través de perfiles falsos en aplicaciones de citas. La causa tomó fuerte relevancia pública porque, según la Justicia, la maniobra estaría vinculada con el suicidio del soldado Rodrigo Gómez, ocurrido en diciembre de 2025 en la Quinta de Olivos.

Cufré trabajaba como empleada municipal en la Secretaría de Seguridad de Morón, donde cumplía funciones en la Central de Monitoreo Descentralizada de Plaza Alsina, en Villa Sarmiento. Había ingresado en septiembre de 2025 como personal temporario y no registraba antecedentes penales. Tras conocerse su detención, fue cesanteada de manera inmediata.

Quién era esta joven, de dónde salió, qué hizo, sabrá que terminó con la vida de un pibe que sólo intentaba ser honrado?

En el expediente judicial se la investiga por presunta colaboración con una banda que operaba desde cárceles bonaerenses, utilizando perfiles falsos para contactar a víctimas y luego extorsionarlas mediante amenazas, en algunos casos haciéndose pasar por supuestas autoridades. Según surge de escuchas y otras medidas de prueba, se la señala por aportar logística, colaborar en la gestión de cuentas y líneas telefónicas, y facilitar datos que habrían sido utilizados para construir identidades falsas en las maniobras de estafa.

En el plano personal, Cufré, vecina de Barrio Carlos Gardel, era pareja de Mauricio Duarte Areco, quien ya se encontraba detenido en una unidad penitenciaria bonaerense al momento en que se investigaron las extorsiones. De acuerdo con lo publicado, estaba alojado en la Unidad Penitenciaria N°36 de Magdalena tras haber sido condenado por robo y registrar antecedentes por encubrimiento desde su adolescencia. Los investigadores lo señalan como uno de los presuntos organizadores de las maniobras que se habrían coordinado desde prisión.

