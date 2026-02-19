Golpe al bolsillo: Todo sobre el nuevo aumento del pasaje de colectivos

Los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires amanecieron hoy con una noticia que impacta directamente en sus presupuestos mensuales. Tras la resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación, se autorizó una suba del 31,35% en el pasaje de colectivos en el AMBA, llevando el boleto mínimo a los $650 para aquellos pasajeros que cuenten con su tarjeta SUBE debidamente registrada.

Esta medida no es un hecho aislado, sino que forma parte de un esquema de actualización tarifaria que contempla dos etapas consecutivas. La primera entró en vigencia este miércoles 18 de febrero, mientras que la segunda ya tiene fecha confirmada para el lunes 16 de marzo. Con este cronograma, el pasaje de colectivos en el AMBA acumulará un incremento superior al 70% en menos de treinta días, situando el costo del viaje inicial en los $700 hacia finales del próximo mes.

Tarifas actuales y la importancia de la SUBE registrada

El nuevo cuadro tarifario establece una brecha significativa entre quienes tienen sus datos validados y quienes no. A partir de hoy, el pasaje de colectivos en el AMBA para el tramo de 0 a 3 kilómetros pasa de los $494,83 anteriores a los actuales $650. Sin embargo, para los usuarios que no han registrado su tarjeta, el costo se dispara por encima de los mil pesos, alcanzando los $1.033,50.

Es fundamental destacar que el sistema mantiene los beneficios de la Tarifa Social, que otorga un 55% de descuento a grupos vulnerables, y la Red SUBE para quienes realizan combinaciones. No obstante, el aumento del pasaje de colectivos en el AMBA se sentirá con fuerza en los tramos más largos. Por ejemplo, recorrer más de 27 kilómetros dentro de la jurisdicción nacional ya tiene un costo de $891,16, una cifra que obliga a muchos trabajadores a recalcular sus gastos de movilidad diarios.

Líneas nacionales y el segundo tramo del pasaje de colectivos en el AMBA

La normativa alcanza a las 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Líneas troncales y de gran concurrencia como la 60, la 166 (que recorre el Metrobus Oeste), la 152 o la 129 se encuentran dentro de este nuevo esquema. El objetivo oficial es reducir los subsidios estatales, trasladando parte del costo operativo al valor del pasaje de colectivos en el AMBA.

El segundo golpe al bolsillo llegará el 16 de marzo. En esa fecha, se aplicará un ajuste adicional del 41,46% sobre la base anterior. Esto significa que el pasaje de colectivos en el AMBA para la sección mínima escalará hasta los $700. Para quienes no tengan la tarjeta registrada, el panorama será aún más complejo, ya que el boleto mínimo ascenderá a $1.113, representando uno de los saltos tarifarios más bruscos de los últimos tiempos.

Cuadro Tarifario: Pasaje de colectivos en el AMBA (Febrero y Marzo 2026)

Para que puedas organizar tus gastos, aquí tenés el detalle de los nuevos valores del pasaje de colectivos en el AMBA según la distancia recorrida:

Tarifas vigentes desde el miércoles 18 de febrero

Distancia Recorrida Con SUBE Registrada Sin SUBE Registrada 0 a 3 km $650,00 $1.033,50 3 a 6 km $724,09 $1.151,30 6 a 12 km $779,87 $1.239,99 12 a 27 km $835,71 $1.328,78 Más de 27 km $891,16 $1.416,94

Tarifas previstas desde el lunes 16 de marzo

Distancia Recorrida Con SUBE Registrada Sin SUBE Registrada 0 a 3 km $700,00 $1.113,00 3 a 6 km $779,78 $1.239,85 6 a 12 km $839,86 $1.335,38 12 a 27 km $899,99 $1.430,98 Más de 27 km $959,71 $1.525,94

Este nuevo esquema tarifario busca equilibrar las cuentas del sector transporte en un contexto de alta inflación. Se recomienda a todos los usuarios verificar el estado de su tarjeta en la web oficial de SUBE para evitar pagar el recargo por falta de registro, que hace que el pasaje de colectivos en el AMBA sea casi un 60% más caro para el usuario no identificado.