SUBE: Continúa la Tarifa Social sin necesidad de trámites de renovación

A diferencia de otros subsidios que requieren validaciones anuales, este beneficio de Tarifa Social se mantiene activo de forma automática y no tiene fecha de vencimiento, siempre y cuando el usuario mantenga su condición de elegibilidad ante la ANSES. Esto significa que el descuento del 55% para viajes en trenes y colectivos seguirá impactando en el saldo de la tarjeta SUBE en cada viaje, brindando previsibilidad y ahorro a millones de argentinos en todo el territorio nacional.

Quiénes pueden acceder al beneficio de la Tarifa Social Federal

La Tarifa Social Federal está diseñada para acompañar a los sectores más vulnerables de la sociedad y a aquellos que forman parte de programas de asistencia o previsión social. El universo de beneficiarios es amplio y abarca diversas situaciones socioeconómicas.

Actualmente, pueden gozar de este descuento:

Jubilados y pensionados: Aquellos que perciben sus haberes a través de la ANSES.

Personal de Trabajo Doméstico: Trabajadores y trabajadoras registradas en el régimen especial.

Veteranos de la Guerra de Malvinas: En reconocimiento a su servicio a la patria.

Monotributistas Sociales: Pequeños contribuyentes que buscan formalizar su actividad.

Beneficiarios de asignaciones y programas: Incluye a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Programa PROGRESAR y Seguro por Desempleo.

Programas de empleo y acompañamiento: Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades, Programa Volver al Trabajo y Programa Acompañamiento Social.

Pensiones No Contributivas (PNC): En todas sus modalidades.

Cómo gestionar la Tarifa Social Federal por primera vez

Si pertenecés a alguno de los grupos mencionados pero aún no contás con el descuento, el proceso para obtener la Tarifa Social Federal es sencillo y se realiza de manera digital. No es necesario acudir a oficinas gubernamentales, ya que el sistema está integrado con la base de datos de Mi ANSES.

Paso a paso para la activación:

Generación del PIN: Ingresar a «Mi ANSES» con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En el apartado “Programas y beneficios”, generar el PIN SUBE. Registro de tarjeta: Es obligatorio que la tarjeta esté a nombre del beneficiario. Esto se realiza en la web oficial argentina.gob.ar/SUBE. Acreditación del beneficio: Una vez vinculado el PIN, se debe apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS). También se puede hacer desde la app SUBE, seleccionando la opción “Ver saldo”, siempre que el celular tenga sistema Android 6 o superior y tecnología NFC.

Ventajas y diferencias con los atributos locales

La mayor de las ventajas de la Tarifa Social Federal es su carácter nacional. Esto implica que un beneficiario de Hurlingham o Ituzaingó puede utilizar su descuento tanto en el Tren Sarmiento como en un colectivo en Mar del Plata o Mendoza, siempre que la localidad cuente con sistema SUBE.

Es importante no confundir este beneficio con los atributos locales. Estos últimos son otorgados por autoridades provinciales o municipales (como el Boleto Estudiantil o descuentos para residentes específicos). En estos casos, las reglas cambian: los beneficios locales sí pueden requerir renovación periódica o trámites adicionales en cada jurisdicción. Por ello, se recomienda a estudiantes y beneficiarios municipales consultar las condiciones de vigencia en sus respectivos centros de atención.

Impacto en la economía del usuario

El ahorro que genera la Tarifa Social Federal es significativo. En un esquema donde el pasaje de colectivo tiene un costo base elevado, pagar menos de la mitad del valor oficial permite que trabajadores informales y jubilados puedan desplazarse para cumplir con sus obligaciones médicas, laborales o personales sin que el transporte represente una barrera infranqueable.

Para más información, los usuarios pueden consultar la web oficial o seguir los canales de comunicación en redes sociales (X, Facebook e Instagram) bajo el usuario oficial de SUBE. La transparencia y el acceso automático a estos derechos son pilares para un sistema de transporte más justo e inclusivo.