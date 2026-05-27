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La Universidad de Morón se posicionó en Expodent Buenos Aires 2026

A través de su Escuela Superior de Ciencias de la Salud, la UM se posicionó como universidad de referencia en innovación educativa, inteligencia aumentada y desarrollo de habilidades blandas en el evento más importante del sector dental en el país.

Por Aldana Farinelli

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Universidad de Morón

La Universidad de Morón (UM) se hizo presente en una nueva edición de Expodent Buenos Aires, el evento más importante del sector dental en el país, realizado del 20 al 23 de mayo en el Pabellón Verde de La Rural y organizado por la Cámara Argentina del Comercio e Industria Dental (CACID).

Del evento participaron 84 empresas expositoras, 5 salas de conferencias, 4 salas comerciales, más de 100 conferencistas entre odontólogos y técnicos dentales y 17 conferencistas internacionales. Por la UM, se hizo presente Juan Carlos Ortega, decano de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud.

Universidad de Morón

Allí, Ortega brindó una conferencia orientada a los profesionales del sector donde habló de la inteligencia aumentada y el aprendizaje de habilidades blandas, destacando su rol clave en el desarrollo y el éxito profesional en el campo de la salud.  “En un contexto de transformación acelerada, la universidad tiene la responsabilidad de acompañar a los profesionales de la salud no solo con conocimiento técnico, sino con las competencias que hoy exige el mercado», expresó.

Universidad de Morón

La casa de estudios se posicionó como una universidad de referencia en la implementación de nuevas tecnologías educativas, con propuestas que incluyen el uso de inteligencia artificial, microcredenciales, programas de habilidades blandas y formaciones desarrolladas junto a plataformas globales líderes.

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Dentro del campo de Ciencias de la Salud, la institución cuenta con la siguiente oferta académica:

  • Carreras de Pregrado
    • Instrumentador Quirúrgico
    • Tecnicatura Universitaria En Cardiología
    • Tecnicatura Universitaria En Emergencias Médicas
    • Tecnicatura Universitaria En Gerontología – A Distancia
    • Tecnicatura Universitaria En Prótesis Dental
  • Diplomaturas y seminarios
    • Diplomatura Superior Universitaria En Armonización Orofacial
  • Carreras de Grado
    • Licenciatura En Enfermería
    • Licenciatura En Gerontología – A Distancia
    • Licenciatura En Instrumentación Quirúrgica
    • Licenciatura En Instrumentación Quirúrgica – Ciclo De Complementación Curricular – A Distancia
    • Licenciatura En Kinesiología Y Fisiatría
    • Licenciatura En Nutrición
    • Licenciatura En Obstetricia
    • Licenciatura En Producción De Bioimágenes – Ciclo De Complementación Curricular
    • Medicina
  • Posgrado
    • Doctorado En Ciencias De La Salud
    • Especialización En Ortodoncia Y Ortopedia Funcional De Los Maxilares

Cabe destacar que la propuesta académica de la UM incluye los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales, desarrolladas junto a Coursera.

La presencia en Expodent Buenos Aires 2026 refleja el vínculo estrecho que la Universidad de Morón mantiene con el sector productivo y profesional.

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