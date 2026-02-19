Fernando Espinoza sobreseído: La Justicia cerró la causa por abuso sexual

El intendente de La Matanza, quedó desvinculado de la acusación que pesaba sobre él. La noticia de Fernando Espinoza sobreseído se dio a conocer tras la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 de la Ciudad de Buenos Aires, el cual declaró extinguida la acción penal que se seguía en su contra.

El caso, que había generado un fuerte impacto mediático y político, se centraba en una denuncia por presunto abuso sexual y desobediencia.

Sin embargo, el fallo actual no analiza si los hechos ocurrieron o no, sino que se apoya en una cuestión procesal técnica: la falta de impulso de la parte querellante. Al quedar Fernando Espinoza sobreseído bajo estos términos, el proceso se interrumpe antes de llegar a la instancia de debate en un juicio oral, lo que implica su libertad de cargos en esta instancia específica.

Los motivos detrás del fallo que dejó a Fernando Espinoza sobreseído

La causa contra el jefe comunal se inició en el año 2021, a raíz de una presentación realizada por su entonces secretaria privada, Melody Jacqueline Rakauskas. La denunciante sostenía que había sido sometida a una situación de abuso durante una reunión de índole laboral.

Con el correr del tiempo, la situación judicial se complicó y el funcionario llegó a estar procesado, una medida que incluso fue ratificada por la Cámara del Crimen. No obstante, el escenario cambió drásticamente al llegar a la etapa del tribunal oral.

Para entender por qué se llega a Fernando Espinoza sobreseído, es clave observar el rol de la querella y la fiscalía. En los delitos de instancia privada, el impulso de la víctima o su representación legal es fundamental para sostener el proceso. Según consta en la resolución judicial, la denunciante quedó sin representación legal y fue apartada de su rol como querellante. Ante este vacío, y sumado a que la fiscalía ya había manifestado previamente que no contaba con elementos probatorios suficientes para elevar la acusación en un juicio, los jueces determinaron que no había camino jurídico para continuar. Así, el dictamen se convirtió en la salida formal del tribunal.

Un cierre procesal sin análisis de fondo

Es fundamental aclarar que el hecho de ver a Fernando Espinoza sobreseído no significa que la Justicia haya declarado la inexistencia de los hechos denunciados o la inocencia absoluta basada en pruebas de descargo. El derecho penal establece que, si quien acusa deja de hacerlo o no cumple con los pasos procesales necesarios, el Estado no puede seguir adelante con la persecución penal en ciertos tipos de delitos.

En este sentido, el tribunal fue taxativo: el cierre del caso se debe exclusivamente a la falta de impulso acusatorio. La defensa del intendente siempre mantuvo la postura de que las acusaciones formaban parte de una maniobra política, mientras que la querella enfrentó diversas dificultades durante la instrucción del caso.

Al quedar Fernando Espinoza sobreseído, se levantan también las medidas cautelares y las restricciones que pesaban sobre su persona, como la imputación por desobediencia a una orden de restricción de acercamiento que también formaba parte del paquete judicial original.

El impacto político

La desvinculación penal del intendente de La Matanza tiene una lectura inmediata en el mapa político de la provincia de Buenos Aires. Como referente del distrito más poblado del país, la situación judicial de Espinoza era un flanco abierto para la oposición.

La resolución implica que el funcionario ya no debe enfrentar el juicio oral que estaba previsto. Sin embargo, el debate social sobre la denuncia original persistirá en ciertos sectores, desde el punto de vista estrictamente legal, el expediente ha sido archivado y la acción penal extinguida.

De esta forma, la Justicia da por terminada una de las causas más sensibles que involucraban a un mandatario municipal en ejercicio, permitiéndole retomar plenamente su agenda pública sin el condicionamiento de una causa penal activa en su contra.