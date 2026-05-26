La funcionaria de Morón que vende cocaína sigue prófuga

La ex Directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, Luna Suyai Ortigoza, continúa prófuga luego de los ocho allanamientos realizados en Castelar y Merlo por los cuales se desarticuló una banda que vendía sustancias ilegales a través de delibery.

Por la mañana supuestamente atendía casos de mujeres golpeadas, entre otros, y por la noche envenenaba al barrio con cocaína. Alta funcionaria para un Morón en decacencia.

La Policía Federal encontró más de medio kilo de cocaína en la casa de Luna Suyai Ortigoza, en Castelar Sur. La causa también involucra a su pareja, Ángel Daniel Paz, sobre quien pesa también un pedido de captura.

En la causa se los acusa de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

La joven tiene 27 años y se desempeñaba como Directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón aunque el Gobierno Municipal la desvinculó el mismo día de los allanamientos.

La causa comenzó investigarse en marzo de este año tras una denuncia anónima. A partir de esa presentación, la Fiscalía N° 9 de Morón, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, ordenó distintas tareas de inteligencia y vigilancia y confirmaron la información.

Había ocho puntos de ventas entre Castelar y Merlo. Como resultado de los allanamientos, la Policía Federal secuestró un total de 1 kilo 717 gramos de cocaína, 241 gramos de marihuana, dos balanzas de precisión, tres teléfonos celulares, un revólver calibre .32, municiones de distintos calibres y documentación considerada de interés para la investigación, entre ella anotaciones vinculadas a presuntas ventas y movimientos de dinero.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó