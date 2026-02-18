La CGT convoca a una huelga de 24 horas contra la reforma laboral del Gobierno

Huelga de 24 horas contra la reforma laboral. La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 24 horas para este jueves 19 de febrero en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La medida coincidirá con el debate del proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y anticipa una jornada con transporte paralizado, bancos cerrados y fuerte impacto en los servicios en todo el país.

Recuerdan esto? A nosotros nos sirve y mucho, que mires los videos de nuestro Canal de YouTube, les des un like y te suscribas. Acá te dejamos el video del día en que se difundió la terrible noticia. Contamos con vos. Gracias. Acá el video 🎥​​​✔️​👇:

Los motivos del paro: rechazo a la reforma laboral

Desde la CGT sostienen que el proyecto oficial implica una “regresión de derechos” y cuestionan especialmente los cambios en el régimen de indemnizaciones, las modificaciones en convenios colectivos, la ampliación de períodos de prueba y las limitaciones al derecho de huelga. También apuntan contra artículos vinculados a licencias y enfermedades laborales, que —según denuncian— reducirían la protección salarial en determinados casos.

Para la central sindical, la reforma “vulnera principios constitucionales y normas internacionales de protección del trabajo”, al tiempo que denuncian una “flexibilización encubierta” que, aseguran, afectará la estabilidad y las condiciones laborales de millones de trabajadores.

Mañana otro paro y marcha de la CGT y un operativo de contensión que seguramente no va a terminar bien

Quiénes adhieren a la medida

La huelga contará con el respaldo de los principales gremios del transporte y de sectores industriales y estatales. Entre ellos se encuentran la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Unión Ferroviaria, y el sindicato de maquinistas La Fraternidad. También manifestaron su adhesión la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

En el ámbito estatal, se sumará la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), junto a otros gremios de la administración pública. Además, sectores nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos y las dos CTA anticiparon medidas de protesta en el marco del debate parlamentario.

La CGT marcha mañana contra la Reforma Laboral, se espera un operativa monumental que puede terminar en cualquier cosa

Quiénes conducen la CGT y los gremios clave

La CGT es conducida actualmente por un triunvirato integrado por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello. En tanto, la UTA es encabezada por Roberto Fernández, la Unión Ferroviaria por Sergio Sasia, y La Fraternidad por Omar Maturano.

Estos dirigentes fueron quienes confirmaron la adhesión plena de sus organizaciones, lo que anticipa un fuerte impacto en la circulación y en los servicios esenciales.

En esta infografía se sintetizamos que actividades paran en protesta de la Reforma Laboral

¿Habrá marcha al Congreso?

La CGT definió que el paro general se realizará sin una movilización centralizada convocada por la conducción nacional. No obstante, algunos gremios y agrupaciones sindicales podrían realizar concentraciones o protestas frente al Congreso mientras se desarrolle el debate legislativo.

Cómo funcionará el transporte y los servicios

De acuerdo con lo anunciado por los gremios del sector, no habrá colectivos, trenes ni subtes durante la jornada de protesta. La adhesión de la UTA y de los sindicatos ferroviarios anticipa una paralización casi total del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en distintas ciudades del país.

En el sector aerocomercial también se prevén cancelaciones y demoras, debido a la adhesión de gremios vinculados a la actividad aeroportuaria. Asimismo, podrían verse afectados servicios estatales, bancos, escuelas y la atención en organismos públicos.

Una de las tantas marchas de la CGT presionando al Congreso de la Nación

Un nuevo capítulo en el conflicto laboral

La convocatoria al paro general marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical. Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para “modernizar el mercado laboral y fomentar el empleo”, la CGT sostiene que se trata de un retroceso en materia de derechos adquiridos.

La jornada del jueves no solo será clave en el Congreso, sino también en las calles y en el funcionamiento cotidiano del país, en una pulseada que vuelve a colocar al debate laboral en el centro de la agenda política argentina.

Sindicato Secretario General Afiliados (estimado / dato disponible) Unión Tranviarios Automotor (UTA) Roberto Fernández No hay cifra oficial reciente pública; históricamente decenas de miles en la rama del transporte colectivo en todo el país y AMBA. Unión Ferroviaria Sergio Sasia No hay dato oficial públicamente actualizado; es uno de los principales gremios ferroviarios del país. La Fraternidad Omar Maturano No hay cifra reciente publicada, pero tradicionalmente agrupa a maquinistas de trenes de todo el país. Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) Omar Maturano (referente principal) Agrupa ~18 sindicatos del transporte (colectivos, trenes, taxis, aerocomerciales, marítimos). Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) Juan Carlos Schmid (referencia histórica / conducción) Organización federal de gremios del transporte; no hay dato actualizado público de afiliados. Asociación Trabajadores del Estado (ATE) No hay secretario general específico publicado recientemente No hay cifra oficial actual, pero es uno de los gremios estatales más grandes junto a UPCN. Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) No hay dato actualizado público Tradicionalmente centenares de miles de estatales; no hay cifra oficial reciente. Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) No hay dato de líder único este año 116.200 afiliados (dato provincial Buenos Aires) — fuente histórica. Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) No hay dato de secretario general específico de la rama hoy ~500.000 afiliados (dato histórico aproximado, antes de 2024). Asociación Bancaria (La Bancaria) Sergio Palazzo (líder conocido) No hay cifra pública reciente, gremio con fuerte presencia en el sector financiero.

Notas importantes: