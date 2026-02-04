Muerte del granadero Rodrigo Gómez: Las deudas y el drama detrás del disparo en la residencia presidencial

Muerte del granadero Rodrigo Gómez. Ocurrió el 16 de diciembre de 2025, causó una gran conmoción en Argentina debido al lugar donde se produjo: la Quinta de Olivos, residencia oficial del Presidente de la Nación.

¿Quién era Rodrigo Gómez?

Edad y origen: Tenía 21 años y era oriundo de Gobernador Roca, Misiones .

Tenía y era oriundo de . Rango y unidad: Se desempeñaba como soldado voluntario en el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo .

Se desempeñaba como en el . Función: Al momento de su fallecimiento, cumplía tareas de seguridad interna y vigilancia dentro del predio presidencial.

Detalles del suceso

El hallazgo: Su cuerpo fue encontrado en la madrugada del martes 16 de diciembre en uno de los puestos de guardia por un compañero de armas. Presentaba una herida de bala provocada por su arma reglamentaria, un fusil FAL.

en uno de los puestos de guardia por un compañero de armas. La principal hipótesis: Si bien la justicia inició una investigación bajo la carátula de «muerte por causas dudosas» , la hipótesis principal es el suicidio .

Si bien la justicia inició una investigación bajo la carátula de , la hipótesis principal es el . La carta de despedida: Se encontró una carta escrita por el joven y dirigida a su familia y compañeros. En ella, Gómez detallaba que atravesaba una angustiante situación económica y mencionaba deudas financieras que superaban los dos millones de pesos.

Estado de la investigación

La causa quedó a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Entre las medidas tomadas se encuentran:

Pericias caligráficas: Para confirmar que la carta fue escrita de puño y letra por el soldado. Autopsia y dermotest: Para verificar de forma técnica las circunstancias del disparo. Investigación del entorno: Se analiza si existió falta de contención psicológica o preparación adecuada por parte del Ejército, dado que Gómez llevaba pocos meses en la fuerza y fue asignado rápidamente a la custodia presidencial.

El Gobierno Nacional, a través de la Vocería Presidencial, expresó sus condolencias a la familia, y el presidente Javier Milei rindió homenaje a los integrantes de las fuerzas fallecidos en servicio poco después del incidente.

Aquí tienes la información actualizada sobre los avances judiciales y el debate que este hecho generó en el inicio de 2026.

Avances en la Causa Judicial (Febrero 2026)

La investigación, liderada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ha avanzado sobre los peritajes técnicos para cerrar el caso bajo la figura de suicidio, aunque se mantienen estrictos protocolos debido al lugar del hecho:

Resultados de la Autopsia: Confirmaron que el deceso se produjo por un único disparo de fusil FAL con orificio de entrada en la zona craneal, compatible con una maniobra de autolesión. No se hallaron signos de defensa ni participación de terceros en la escena.+1

Confirmaron que el deceso se produjo por un único disparo de fusil con orificio de entrada en la zona craneal, compatible con una maniobra de autolesión. No se hallaron signos de defensa ni participación de terceros en la escena.+1 Pericia Caligráfica: Los expertos confirmaron que la carta hallada en el puesto de guardia fue escrita por Rodrigo Gómez. En ella, el joven detallaba una deuda de aproximadamente 2 millones de pesos , presuntamente vinculada a préstamos de aplicaciones financieras y deudas bancarias que no podía afrontar con su salario de soldado voluntario .

Los expertos confirmaron que la carta hallada en el puesto de guardia fue escrita por Rodrigo Gómez. En ella, el joven detallaba una deuda de aproximadamente , presuntamente vinculada a préstamos de aplicaciones financieras y deudas bancarias que no podía afrontar con su salario de . Análisis del Entorno: La Justicia tomó testimonio a sus compañeros del Escuadrón Chacabuco. Se investiga si existieron señales de alerta que la cadena de mando ignoró y por qué un soldado con tan poco tiempo de antigüedad y presuntos problemas personales estaba asignado a un puesto crítico de seguridad con armamento letal.

El Debate sobre Salud Mental en las Fuerzas

El caso de Gómez no fue aislado. Durante la última semana de diciembre de 2025 y enero de 2026, se reportaron otros dos fallecimientos de efectivos en Mendoza y Corrientes, lo que encendió las alarmas:

Presión Económica: Se ha puesto el foco en el bajo salario de los soldados voluntarios, que en muchos casos los empuja a tomar créditos usureros (o «gota a gota» digitales) para subsistir o ayudar a sus familias en el interior. Protocolos de Ingreso: Se cuestiona la rigurosidad de los exámenes psicotécnicos actuales. Diversos sectores piden que el Ejército Argentino implemente un sistema de monitoreo de salud mental más frecuente y no solo limitado al ingreso. Postura Oficial: Mientras el Gobierno ha ratificado su apoyo a las fuerzas, sectores de la oposición y organismos de DD.HH. critican la falta de presupuesto destinado específicamente a programas de prevención del suicidio dentro de los cuarteles.

Casos de impacto reciente (Diciembre 2025)

En una misma semana de diciembre de 2025, el Presidente Milei rindió homenaje a tres efectivos fallecidos en circunstancias trágicas, lo que encendió el debate sobre la salud mental en las fuerzas:

Rodrigo Gómez: Soldado voluntario de 21 años, hallado muerto en la Quinta de Olivos . Dejó una carta mencionando deudas asfixiantes.

Soldado voluntario de 21 años, hallado muerto en la . Dejó una carta mencionando deudas asfixiantes. Juan Pereira: Suboficial del Ejército hallado sin vida en el cuartel de Monte Caseros, Corrientes . También se investiga como suicidio.+1

Suboficial del Ejército hallado sin vida en el cuartel de . También se investiga como suicidio.+1 Diego Matías Kalilec: Gendarme de 21 años, encontrado muerto en Santiago del Estero . Su caso incluyó una investigación por un contexto de violencia doméstica previo.

Gendarme de 21 años, encontrado muerto en . Su caso incluyó una investigación por un contexto de violencia doméstica previo. Mauro Ramírez: escasean los datos porque se alteró la escena del crimen.

Cifras de bajas y deserción

Más allá de los fallecimientos, los informes presentados por la Jefatura de Gabinete al Congreso (como el Informe 144) muestran una «sangría» histórica de personal por motivos económicos y de servicio: