Cardiopatías congénitas: detectarlas a tiempo salva vidas y garantiza el derecho a la educación

Cardiopatías congénitas. Cada año, miles de niños y niñas nacen con una cardiopatía congénita, la malformación más frecuente al nacimiento y la principal causa de muerte en el primer año de vida. Detectarla a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, pero el desafío no termina en el quirófano: garantizar controles médicos, acompañamiento y el derecho a la educación es clave para que quienes tienen un corazón diferente puedan crecer, aprender y desarrollarse plenamente.

14 de febrero – Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas

Por Jimena mamá de Guillermina

En el marco del Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, la convocatoria es a informarse, concientizar y acompañar para que cada niño y niña con una condición cardíaca tenga acceso a la salud, a la educación y a una vida plena.

El corazón es el primer órgano en formarse durante la gestación y comienza a latir antes del día 20. Sin embargo, para muchos niños y niñas ese primer latido llega acompañado de una cardiopatía congénita, es decir, una alteración en la estructura o el funcionamiento del corazón que se produce durante la vida fetal.

Las cardiopatías congénitas constituyen la malformación congénita más frecuente al nacimiento. Se estima que 1 de cada 100 recién nacidos presenta algún tipo de esta patología. En la Argentina, nacen aproximadamente 4.000 niños y niñas por año con diagnóstico de cardiopatía congénita, según datos del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas del Ministerio de Salud de la Nación.

Diagnóstico precoz y detección oportuna

La cardiopatía congénita es la principal causa de muerte en el primer año de vida vinculada a malformaciones. La detección temprana resulta clave para mejorar el pronóstico. Puede diagnosticarse durante el embarazo mediante el ecocardiograma Doppler color fetal, alrededor de la semana 20 de gestación, o en las primeras horas de vida a través de la oximetría de pulso, una prueba sencilla y de bajo costo que permite identificar cardiopatías graves que pueden resultar letales sin tratamiento oportuno.

Las Principales Cardiopatías se ven siguiendo la dirección de las flechas que indican como se desvía la sangre o cómo fluye

Condiciones complejas y seguimiento de por vida

Existen cardiopatías congénitas complejas y poco frecuentes, como el Síndrome de Corazón Izquierdo Hipoplásico (HLHS), las heterotaxias complejas, los ventrículos únicos, la atresia pulmonar y la atresia tricúspide, que requieren seguimiento médico permanente y múltiples intervenciones a lo largo de la vida. En estos casos no existe una cura definitiva: se trata de condiciones crónicas que demandan controles continuos, cirugías y tratamientos especializados. Por ello, el niño o niña que nace con una cardiopatía congénita será, en la mayoría de los casos, un adulto con cardiopatía congénita.

Salud y educación: un abordaje integral

Gracias a los avances médicos, cada vez más niños y niñas con cardiopatías congénitas complejas sobreviven y alcanzan la adolescencia y la adultez. No obstante, suelen atravesar hospitalizaciones prolongadas, tratamientos frecuentes, fatiga crónica y períodos de inasistencia escolar que pueden impactar en los procesos de aprendizaje, la atención, la memoria y la continuidad de sus trayectorias educativas.

En este contexto, especialistas y organizaciones subrayan la necesidad de un abordaje integral que no se limite a la dimensión sanitaria, sino que garantice también el derecho a la educación. Esto implica promover adecuaciones pedagógicas, entornos escolares accesibles, regímenes académicos flexibles y prácticas institucionales basadas en la empatía, el respeto y la prevención de situaciones discriminatorias.

JuntosXGuille: una historia de vida y reclamo por inclusión

Guillermina, oriunda de Castelar, tiene 13 años y nació con una cardiopatía congénita compleja: Síndrome de Corazón Izquierdo Hipoplásico (HLHS), una condición poco frecuente que afecta aproximadamente a 2 de cada 10.000 nacidos vivos. Fue diagnosticada antes de nacer y debió someterse a su primera cirugía a corazón abierto a los tres días de vida. A los siete meses atravesó una segunda intervención, precedida por un cateterismo. Desde entonces ha tenido internaciones prolongadas y múltiples procedimientos médicos.

Su historia tomó estado público en 2015, cuando la campaña solidaria “JuntosXGuille” permitió que pudiera continuar su tratamiento en Boston, ciudad a la que regresa anualmente para controles y seguimiento especializado.

Sin embargo, los desafíos no se limitaron al plano médico. Su familia denuncia que también enfrentaron situaciones de discriminación en el ámbito educativo. “Siempre nos costó encontrar espacios que aceptaran la situación de Guillermina”, señalaron. Según relatan, a los 8 años fue apartada de su grupo de pares en una institución religiosa y, al momento de iniciar la escuela secundaria, se le negó la matrícula en varios colegios de la zona, en su mayoría de gestión privada.

Estos episodios, advierten, vulneran el derecho a la educación y a la inclusión. El caso expone que, además de afrontar cirugías e internaciones, muchos niños y niñas con cardiopatías congénitas complejas deben superar barreras sociales y educativas que requieren respuestas claras por parte de las instituciones y de las autoridades, con un enfoque basado en la garantía efectiva de derechos.

Qué fue JuntosXGuille

JuntosXGuille fue una campaña solidaria impulsada en 2015 para acompañar el tratamiento médico de Guillermina, una niña de Castelar nacida con Síndrome de Corazón Izquierdo Hipoplásico (HLHS), una cardiopatía congénita compleja y poco frecuente.

La iniciativa surgió con el objetivo de reunir fondos y visibilizar su situación para que pudiera continuar su atención especializada en Boston, Estados Unidos, donde realiza controles y seguimiento anual con equipos médicos especializados en cardiopatías congénitas complejas.

Con el tiempo, JuntosXGuille se convirtió también en un espacio de concientización sobre las cardiopatías congénitas, la importancia del diagnóstico temprano y la necesidad de garantizar derechos —como el acceso a la salud y a la educación— para niños y niñas que viven con estas condiciones crónicas.

Existen más de 30 tipos principales de cardiopatías congénitas, con múltiples variantes anatómicas y combinaciones entre sí. En términos médicos, se clasifican según la alteración estructural y su impacto en la circulación sanguínea (simples, moderadas o complejas; cianóticas o no cianóticas).

Un listado de las cardiopatías congénitas más frecuentes y reconocidas:

Defectos del tabique (comunicación entre cavidades)

Comunicación Interventricular (CIV) Comunicación Interauricular (CIA) Defecto del Septo Auriculoventricular (canal AV)

Alteraciones valvulares

Estenosis Pulmonar Estenosis Aórtica Atresia Pulmonar Atresia Tricuspídea Anomalía de Ebstein

Alteraciones en los grandes vasos

Coartación de Aorta Transposición de las Grandes Arterias (TGA) Tronco Arterioso Común Retorno Venoso Pulmonar Anómalo Total

Cardiopatías complejas

Tetralogía de Fallot Síndrome de Corazón Izquierdo Hipoplásico (HLHS) Ventrículo Único Doble Salida del Ventrículo Derecho Heterotaxias complejas

Otras anomalías estructurales

Conducto Arterioso Persistente (CAP) Foramen Oval Permeable Miocardiopatías congénitas Cardiopatías asociadas a síndromes genéticos (como síndrome de Down)

🔎 Importante:

Algunas cardiopatías son leves y pueden resolverse espontáneamente o requerir un seguimiento simple, mientras que otras necesitan cirugías múltiples y control de por vida. Gracias a los avances médicos, hoy más del 85 % de los niños con cardiopatías congénitas llega a la edad adulta.

Cardiopatías congénitas en cifras