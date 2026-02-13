Arrancó la megaobra que promete reducir a la mitad el viaje entre Belgrano y la Costanera

Arrancó la megaobra. El norte porteño empezó a cambiar para siempre: ya arrancó la construcción del “Anillo La Pampa”, una megaobra que promete reducir a la mitad el tiempo de viaje entre Belgrano y la Costanera, atravesando por debajo de Lugones y las vías del tren con un túnel de 540 metros y sumando un puente circular que será visible desde el aire.

Cuando no hay plata, está claro que no hay plata para el conurbano. La Ciudad de Buenos Aires, eje económico del país, no tiene reparos en gastar. Esta obra saldrá 57.440 millones de pesos. Leíste bien.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha la construcción del “Anillo La Pampa”, un proyecto de infraestructura que incluye un túnel vehicular de 540 metros y un puente peatonal y ciclista con forma circular que conectará el Bajo Belgrano con la Costanera Norte y el Aeroparque Jorge Newbery. Según el anuncio oficial, la obra permitirá reducir a la mitad los tiempos de viaje en una de las zonas más congestionadas del norte porteño.

La intervención busca resolver una desconexión histórica entre la trama urbana y el Río de la Plata, provocada por la presencia de la Autopista Leopoldo Lugones, la Autopista Arturo Illia, la avenida Cantilo y las vías del Ferrocarril Belgrano Norte. La obra es impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño y ejecutada por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).

El túnel se desarrollará bajo la calle La Pampa, en el cruce con Lugones, las vías ferroviarias y la Illia. Tendrá cuatro carriles de circulación —dos por sentido— y una altura libre superior a los cuatro metros, lo que permitirá el paso de colectivos y vehículos de gran porte. El objetivo es descomprimir un nodo clave que hoy concentra tránsito proveniente de la Ciudad Universitaria, el estadio de Club Atlético River Plate, el Parque de la Innovación y la Costanera.

La inversión prevista asciende a 57.440 millones de pesos y el plazo estimado es de 20 meses, con inauguración proyectada para fines de 2027. Los trabajos preliminares ya comenzaron con el cercado del área, la instalación del obrador y la realización de cateos para verificar la ubicación de redes de servicios subterráneos y minimizar riesgos de roturas.

En paralelo, se informó que entre fines de febrero y principios de marzo se cerrará la calle La Pampa entre Lugones y Figueroa Alcorta para habilitar nuevos frentes de obra. Esto implicará el cierre de la salida de Lugones hacia La Pampa y ajustes en los accesos, en coordinación con otras intervenciones en la zona. También está prevista la construcción de una nueva salida desde la Illia hacia La Pampa en sentido a la Costanera, lo que facilitará la conexión directa con el aeroparque para quienes circulan desde el centro.

El elemento más distintivo del proyecto será el puente peatonal elevado en forma de anillo. Tendrá 140 metros de diámetro y un recorrido total de 440 metros. La estructura metálica cruzará por encima de autopistas y vías ferroviarias, permitiendo una circulación continua y segregada del tránsito vehicular. Incorporará una bicisenda y espacios de permanencia en su interior, pensados como puntos de encuentro y recreación.

Desde el Gobierno porteño sostienen que la separación de flujos reducirá siniestros viales y mejorará la seguridad en un sector históricamente conflictivo. Además, el diseño busca consolidar la integración con el frente costero y reforzar la movilidad sustentable mediante la conexión con la red de ciclovías existente.

La obra abarca más de 10.000 metros cuadrados y supone un desafío técnico considerable, ya que el túnel deberá atravesar múltiples infraestructuras en funcionamiento permanente. De cumplirse los plazos previstos, hacia fines de 2027 el Bajo Belgrano y la Costanera quedarán vinculados por un nuevo corredor vial y peatonal que aspira a convertirse en un ícono urbano del norte porteño.