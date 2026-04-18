La Sinfónica Morón tiene más de 55 años de prestigiosa trayectoria, desarrolló una prolífica labor en favor de la Cultura en el Municipio de Morón, ofreciendo conciertos en teatros, la Plaza San Martín, la Catedral de Morón, clubes, instituciones de bien público y escuelas y el viernes 24 de abril a las 19:00 horas ejecutara un repertorio en el Colegio Ward ubicado en Héctor Coucheiro 599, Villa Sarmiento.

Su presencia también ha trascendido los límites del partido, actuando como embajada cultural en lugares emblemáticos como la Usina del Arte, el Salón Dorado del Teatro Colón, el Ciclo de Grandes Conciertos en la Facultad de Derecho y Radio Nacional Clásica.

La Sinfónica Morón posa en los jardines del Colegio Ward

Cabe destacar su valioso aporte educativo a través de conciertos y espectáculos didácticos en escuelas, acercando la música popular y sinfónica a las nuevas generaciones. Su variado repertorio abarca desde obras académicas latinoamericanas hasta arreglos de música popular, con especial énfasis en el tango, el folklore y el jazz.

En 2022, la Agrupación Sinfónica Municipal de Morón creó un certamen destinado a cantantes moronenses de diversos géneros, tanto populares como líricos. En la actualidad transita su segunda edición. Como premio, las y los ganadores se presentan como solistas junto a la Agrupación Sinfónica Municipal de Morón.

A lo largo de su historia, ha compartido escenario con destacados artistas como Leopoldo Federico, Guillermo Fernández, Yamila Cafrune, Opus Cuatro, Leo Maslíah, Canticuénticos, Ataque 77, La Bersuit y Los Pericos.

El programa en esta ocasión estará compuesto por obras de Leonard Bernstein – Obertura de Candide; George Gershwin – Rhapsody in Blue (solista Mariano Manzanelli); Igor Stravinsky – Suite Pájaro de Fuego.

¿Quién es Pablo Bocchimuzzi?

Pablo Bocchimuzzi dirige la Sinfónica Morón desde 2025 desparramando cultura por todo Morón

Es el director titular de la Agrupación Sinfónica Municipal de Morón, regente de la Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y director musical de la Orquesta TAM del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde su asunción en Morón en 2025 ha impulsado la incorporación de nuevo repertorio, con estrenos locales como la Fantasía sobre un tema de Paganini de James Barnes, el concierto para trompeta de Alexander Arutiunian y Abya Yala para tuba solista, además del concierto para charango y banda de Roberto Pintos y Guillo Espel.

Entre los momentos más destacados del último año se encuentran la realización de dos sinfónico-corales: Carmina Burana de Carl Orff y la Misa Criolla de Ariel Ramírez, presentados con una catedral colmada, así como espectáculos para infancias como En la Ciudad de la Música y la colaboración con Canticuénticos.

¿Quién es Mariano Manzanelli?

En 1924, George Gershwin estrenó en Nueva York Rhapsody in Blue y solista que acompañará la obra será el pianista Mariano Manzanelli

Es licenciado en artes musicales egresado de la Universidad Nacional de las Artes, donde fue alumno del maestro Manuel Massone.

Se perfeccionó como músico de cámara con Pierre Blanchard en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, como pianista de orquesta en la Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín dirigida por Mario Benzecry y en música de cámara vocal con el maestro Guillermo Opitz en la Fundación de Música de Cámara. Asistió a clases magistrales con Roberto Urbay, Frederic Chiu, Mirabella Dina, Luca Chiantore, Ewa Poblocka, Alan Weiss, Jura Margulis, Lilya Zilberstein, Lyda Chen Argerin, Adrián Kreda, Julian Martin, Carmen Piazzini, Daniel Rivera, Henri Sigfridsson y Sebastián Colombo.

En el año 2012 obtuvo la beca Martha Argerich Presents Project para realizar estudios de perfeccionamiento en piano y música de cámara con reconocidos maestros del ámbito musical europeo.

Como cierre de dichas actividades se presentó en el festival Progetto Martha Argerich realizado en la ciudad de Lugano, Suiza.

Durante el mismo año, el programa Teachers del Norte-Pianists del sur le otorgó una beca de estudios en New York, ciudad en la que audicionó en prestigiosas universidades y fue aceptado en Manhattan School of Music y en University of Hartford.

En el año 2016 obtuvo los primeros premios en el Concurso Lumen Artis de Interpretación de Música de Cámara para Canto y Piano y en el Concurso de Intérpretes de Música Clásica Doctor Tilo Rajneri.

A su vez, sus compromisos internacionales lo han llevado a distintos países como Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Estados Unidos, Suiza, Noruega, Italia, Alemania, Tailandia y Singapur.

En el año 2022 fue convocado por la University of Florida para ofrecer una gira de conciertos por Argentina y posteriormente por Estados Unidos junto a los profesores Jonathan Helton y Steven Thomas. Junto a ellos conformó un trío dedicado a la música de Astor Piazzolla, ofrecieron alrededor de veinte conciertos y grabaron su material en Ovation Studios en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Como solista ha actuado con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín y la Academia Orquestal del Teatro Colón.

En el año 2023 fue distinguido como Solista Revelación en los Premios Nacional Clásica.

Actualmente es director del Coro de Jóvenes Lagun Onak y docente de la Universidad Nacional de las Artes y del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

La infografía exhibe como se distribuyen los instrumentos en una orquesta sinfónica

El programa completo

Bajo el nombre de «Modernidades del siglo XX: Leonard Bernstein, George Gershwin e Igor Stravinsky«, ejecutarán:

La Obertura Candide, de Leonard Bernstein, abre la opereta estrenada en Broadway en 1956 basada en la sátira de Voltaire. Brillante y enérgica, es hoy una de las oberturas más populares del repertorio orquestal y refleja el talento de Leonard Bernstein para unir tradición clásica y teatro musical.

En 1924, George Gershwin estrenó en Nueva York Rhapsody in Blue, una obra que unió el mundo del jazz con la tradición sinfónica. Con su célebre inicio de clarinete y su espíritu vibrante, se convirtió en uno de los grandes símbolos de la vida musical estadounidense del siglo XX. El solista que nos acompaña en esta oportunidad es el célebre pianista argentino Mariano Manzanelli.

Compuesta para los Ballets Rusos de Serguéi Diaghilev, El Pájaro de Fuego de 1910 marcó el primer gran reconocimiento internacional de Igor Stravinsky. Inspirada en una leyenda del folclore ruso, su música combina misterio, lirismo y un despliegue orquestal deslumbrante.

El concierto propone un recorrido por distintas formas de modernidad musical a lo largo del siglo XX. Desde el color orquestal y la fuerza rítmica del ballet ruso, pasando por la energía urbana del jazz sinfónico, hasta el brillo teatral del musical norteamericano, tres obras emblemáticas muestran cómo la música del siglo pasado transformó el lenguaje orquestal.