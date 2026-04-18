Deportivo Morón dio un golpe de autoridad en el Nuevo Francisco Urbano, venció con claridad a Colón por 2 a 0 y volvió a lo más alto de la Zona A de la Primera Nacional, en una jornada que puede marcar un antes y un después en su campaña. El equipo de Walter Otta fue superior de principio a fin, manejó los tiempos del partido y dejó sin respuestas a un rival que llegaba como líder.

Acá te dejamos los dos golazos de un partidazo. Te leemos en los comentarios.

Morón podría haber hecho dos más. Qué pasó? ✅​✅​✅​👇:

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Un dominio que se construyó con inteligencia

El arranque mostró a dos equipos ordenados, pero fue Deportivo Morón el que asumió la iniciativa desde el primer minuto. Con paciencia y control, el “Gallo” fue inclinando la cancha y empezó a generar peligro. La primera situación clara llegó a través de Franco Fagundez, quien obligó a intervenir a Tomás Paredes tras una jugada individual.

Ese aviso fue el anticipo del gol. A los 18 minutos, Gonzalo Berterame filtró una asistencia precisa para Franco Fagundez, que definió con categoría en el mano a mano y puso el 1 a 0 que reflejaba el desarrollo del juego.

Expulsión y control absoluto

El partido terminó de inclinarse a los 36 minutos, cuando Matías Muñoz vio la tarjeta roja en Colón tras una agresión. Con un hombre más, Deportivo Morón manejó el cierre del primer tiempo sin sobresaltos y anuló cualquier intento de reacción del conjunto santafesino, que apenas inquietó con un remate aislado de Ignacio Antonio contenido por Julio Salvá.

Gol tempranero y partido liquidado

Deportivo Morón dio un golpe final y se quedó con la punta. Pero ahora habrá que trabajar para saber cómo sigue la historia.

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El segundo tiempo arrancó con un golpe letal. A los pocos segundos, Ezequiel Bulacio apareció sin marca para empujar la pelota tras una nueva asistencia de Gonzalo Berterame y estableció el 2 a 0 definitivo. A partir de ahí, el equipo de Walter Otta administró la ventaja con autoridad.

El local estuvo más cerca del tercero que la visita del descuento, con chances claras como un remate de Gastón González que dio en el palo y una gran corrida de Santiago Kubiszyn que exigió otra vez a Tomás Paredes.

Un triunfo que lo pone en lo más alto

Deportivo Morón dio un golpe y festejó a rabiar en su cancha

La victoria no solo significó tres puntos clave, sino también una reafirmación futbolística tras la caída ante San Miguel. Deportivo Morón mostró carácter, juego y contundencia, y se posiciona como serio candidato en la pelea por el ascenso.

Así quedó la tabla – Zona A Primera Nacional

El triunfo no solo devolvió a Deportivo Morón a la cima, sino que dejó una tabla extremadamente apretada, donde varios equipos siguen a tiro en la Zona A. En ese contexto, el próximo partido ante Racing de Córdoba aparece como una prueba determinante: ganar puede consolidarlo arriba, mientras que un tropiezo podría volver a comprimir la pelea en los primeros puestos.

1) Equipo Puntos 1) Dep. Morón 17 2) Colón 17 3) Def. de Belgrano 14 4) Godoy Cruz 14 5) Los Andes 13 6) San Miguel 13 7) Dep. Madryn 12 8) Racing (Cba) 11 9) Ciudad Bolívar 10 10) Acassuso 10 11) All Boys 10 12) Ferro 9 13) Central Norte 9 14) San Telmo 9 15) Estudiantes (BA) 9 16) Mitre (SE) 8 17) Almirante Brown 8 18) Chaco For Ever 5

La Zona A está completamente abierta, con Deportivo Morón y Colón en la cima y varios equipos a pocos puntos. En este contexto, el duelo ante Racing de Córdoba será clave para sostener el liderazgo o volver a meter a todos en la pelea.

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Síntesis del partido

Deportivo Morón: Julio Salvá; Leonel Cardozo, Brian Salvareschi, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Maximiliano González, Mariano Bíttolo; Juan Manuel Olivares; Gonzalo Berterame y Franco Fagundez. DT: Walter Otta

Colón: Tomás Paredes; Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Conrado Ibarra; Ignacio Antonio; Federico Lértora, Ignacio Lago, Lucas Cano; Matías Muñoz y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán

Goles: Franco Fagundez (18’ PT, MOR); Ezequiel Bulacio (inicio ST, MOR)

Expulsado: Matías Muñoz (36’ PT, COL)

Lo que viene: un examen clave para sostener la cima

El triunfo ante Colón reconfiguró el escenario, pero el verdadero desafío para Deportivo Morón aparece en la próxima fecha, cuando reciba a Racing de Córdoba en el Nuevo Francisco Urbano. Ya no será un partido más: el “Gallo” pasó de perseguidor a líder y ahora deberá defender esa condición ante un rival que, sin estar en la cima, se mantiene competitivo y con aspiraciones de meterse en la pelea grande.

Desde lo futbolístico, el equipo de Walter Otta llega en su mejor momento en cuanto a funcionamiento colectivo. La solidez defensiva, el equilibrio en el mediocampo y la contundencia ofensiva fueron claves ante Colón, pero sostener ese nivel es el gran interrogante. El desafío no será repetir el rendimiento, sino adaptarse a un contexto distinto, donde probablemente deba asumir el protagonismo desde el inicio.

En ese sentido, el partido ante Racing de Córdoba puede presentar un guión diferente. A diferencia del “Sabalero”, que intentó disputar la tenencia, el conjunto cordobés podría apostar a cerrarse y salir de contra. Ahí será clave la paciencia de Deportivo Morón, la circulación de la pelota y la capacidad para romper líneas sin desordenarse, evitando caer en la ansiedad que suele generar jugar con la obligación de ganar.

Otro factor determinante será el aspecto anímico. La victoria reciente no solo devolvió la punta, sino que también reforzó la confianza del plantel tras el traspié frente a San Miguel. Sin embargo, ese envión puede transformarse en presión si el equipo no logra encauzar el partido rápidamente. La madurez para gestionar esos momentos será tan importante como el juego mismo.

Por último, el contexto de la tabla obliga a no relajarse. Con varios equipos agrupados en pocos puntos, cada fecha puede modificar drásticamente las posiciones. Para Deportivo Morón, el objetivo inmediato será claro: hacer valer la localía, sostener la regularidad y consolidarse definitivamente como candidato. La próxima jornada no definirá el torneo, pero sí puede empezar a marcar quién está realmente preparado para pelear arriba hasta el final.

Deportivo Morón dio un golpe que lo llevó a la punto pero todavía no se aleja

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Claves que explican lo que viene para Deportivo Morón

El triunfo ante Colón no solo devolvió a Deportivo Morón a la cima, sino que reconfiguró el escenario de la próxima fecha. El equipo de Walter Otta recibirá a Racing de Córdoba en el Nuevo Francisco Urbano, en un partido que ya aparece como uno de los más determinantes de este tramo del torneo. El contexto es claro: el “Gallo” pasó de perseguir a defender la punta, y eso modifica por completo las exigencias y la presión.

En términos de tabla, la situación es tan favorable como frágil. Deportivo Morón comparte la cima con Colón con 17 puntos, pero llega con mejor impulso futbolístico tras el triunfo directo en el enfrentamiento entre ambos. Ese dato no es menor: más allá de los números, el equipo mostró una superioridad que puede pesar en lo anímico de cara a lo que viene.

La racha reciente también aporta contexto. Más allá de la caída previa ante San Miguel, el equipo sostuvo una línea de rendimiento competitivo, con solidez defensiva y eficacia en momentos clave. Esa irregularidad controlada —una derrota aislada en medio de buenos resultados— marca que no se trata de un líder circunstancial, sino de un equipo que viene construyendo.

En cuanto a los antecedentes, el cruce ante Racing de Córdoba suele ser parejo y disputado, sin grandes diferencias estructurales entre ambos. Ese historial obliga a Deportivo Morón a no confiarse, incluso jugando en casa, ya que el rival ha demostrado capacidad para complicar en escenarios adversos.

Lo que está en juego excede los tres puntos. Una victoria le permitiría a Deportivo Morón consolidarse en la cima y empezar a marcar una diferencia en la Zona A, mientras que un empate o una derrota volvería a comprimir la tabla y reabrir la pelea. En un torneo largo pero muy parejo, este tipo de partidos empieza a definir no solo posiciones, sino también candidatos reales al ascenso.

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