Rody Rodríguez suma otro logro. El viernes 24 de abril de 2026 a las 18.30, el Club El Retiro abrirá sus puertas para la presentación de “Hurlingham, democracia, autonomía y después”, el nuevo libro del periodista Rody Rodríguez, una obra que se propone revisar con profundidad y mirada crítica más de cuatro décadas de historia política, social e institucional del distrito.

Un recorrido desde la democracia hasta los “locos años ’20”

En “Hurlingham, democracia, autonomía y después”, el punto de partida es 1983, con el regreso de la democracia en la Argentina, un momento que marcó la reconfiguración del sistema político y el renacer de la participación ciudadana. Desde allí, el autor avanza sobre los procesos que atravesó Hurlingham, hasta llegar al presente, al que define como los “(otra vez) locos años ’20”. En ese recorrido, la idea de que Rody Rodríguez suma otro logro aparece como síntesis de una trayectoria sostenida en el tiempo.

El camino hacia la autonomía y la consolidación del municipio

El libro reconstruye con detalle el período en que Hurlingham formaba parte del partido de Morón, con menciones a las gestiones de Norberto García Silva y Juan Carlos Rousselot, y describe el proceso político que culminó en la autonomía municipal en 1994. A partir de ese hito, analiza las distintas administraciones locales, deteniéndose en los gobiernos de Juan José Álvarez, Luis Emilio Acuña, Juan Zabaleta y Damián Selci, en un recorrido que combina datos, contexto y mirada analítica, donde nuevamente se confirma que Rody Rodríguez suma otro logro dentro del periodismo local.

En el centro de la foto con su amplia sonrisa que lo caracteriza, Rody Rodríguez durante la presentación de su anterior libro Retratos

Identidad, cultura y hechos que marcaron a la comunidad

Uno de los aportes centrales de “Hurlingham, democracia, autonomía y después” es la reconstrucción de la identidad de Hurlingham a través de sus procesos culturales y sociales. El libro no elude los episodios más sensibles de la historia reciente, como el Caso Candela y el Caso Grassi, abordados desde una perspectiva periodística que busca comprender su impacto en la memoria colectiva. También dedica un espacio relevante a la creación de la Universidad Nacional de Hurlingham, como parte del crecimiento institucional del distrito, en una obra que refuerza la idea de que Rody Rodríguez suma otro logro en su carrera.

Un análisis del presente con oficio periodístico

Lejos de limitarse a una reconstrucción del pasado, “Hurlingham, democracia, autonomía y después” se adentra en el terreno más complejo: el análisis de un tiempo todavía en desarrollo. El trabajo se apoya en la experiencia de Rody Rodríguez, quien acumula más de cuatro décadas en el periodismo, especialmente en el ámbito local, lo que le permite narrar los hechos con conocimiento directo, fuentes propias y una mirada construida desde el territorio. En ese sentido, no resulta exagerado afirmar que Rody Rodríguez suma otro logro con una obra que dialoga con el presente.

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La mirada de Mario Oporto sobre la obra

El prólogo, a cargo del ex ministro de Educación bonaerense Mario Oporto, aporta una clave de lectura sobre el enfoque del libro. Allí sostiene: “El ambicioso trabajo de Rody Rodríguez transita por la tensa y no siempre clara frontera entre el presente y el pasado; entre la política y la historia”, y agrega: “lo hace con oficio de periodista, curiosidad de historiador, sensibilidad de analista político y narrador costumbrista de su aldea”, destacando la combinación de miradas que atraviesan la obra.

Un documento con datos, archivos y protagonistas

Con más de 400 páginas y unas 800 fotografías, “Hurlingham, democracia, autonomía y después” se estructura en 26 capítulos y suma anexos documentales que refuerzan su valor como fuente de consulta. Incluye los textos de las leyes de autonomía municipal y de creación de la universidad, el detalle de las votaciones, los resultados electorales en Hurlingham entre 1995 y 2025 y la nómina completa de los más de 100 concejales que formaron parte del Concejo Deliberante desde la creación del municipio.

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Una radiografía viva de Hurlingham

En el cierre, Mario Oporto apela a una imagen literaria para sintetizar el espíritu del libro: “Robándole irrespetuosamente una imagen a Gabriel García Márquez, me atrevo a decir que políticos y periodistas, músicos y escritores, docentes y empresarios, curas y profesionales, vecinos ilustres y fomentistas; todas ‘las criaturas de aquella realidad desaforada’ nos muestra Rody de su amada Hurlingham”.

La presentación en el Club El Retiro, ubicado en Crucero General Belgrano 915, retoma además un espacio que ya había sido escenario del primer volumen de esta investigación, “Hurlingham desde el comienzo”, consolidando así un proyecto que busca documentar, interpretar y discutir la historia reciente del distrito.