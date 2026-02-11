EconomíaGremialesNacionales

Tensión en el Congreso: represión durante la protesta por la Reforma Laboral

Escenas de extrema violencia y cruces entre manifestantes y fuerzas de seguridad marcaron la jornada en las inmediaciones del Congreso mientras se debate la polémica reforma.

Por Andres Llinares

Tensión en el Congreso. El debate por la Reforma Laboral se trasladó a la calle y terminó en represión. Frente al Congreso de la Nación Argentina, la protesta escaló con corridas, gases y un fuerte operativo policial que marcó la jornada.

Mientras dentro del recinto avanzaba el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei, afuera crecía la presión en las calles. Sindicatos y organizaciones sociales denunciaron que la iniciativa implica una pérdida de derechos laborales, en una jornada que combinó consignas, empujones y un amplio despliegue de fuerzas federales.

Desde las primeras horas de la tarde, columnas de trabajadores y agrupaciones políticas se concentraron en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Con banderas y cánticos contra la iniciativa oficial, los manifestantes cuestionaron lo que consideran una flexibilización del mercado laboral y una reducción de garantías históricas.

La Movilización antes de los disturbios
La Movilización antes de los disturbios

Operativo policial, corridas y uso de gases en el Congreso

El Ministerio de Seguridad montó un operativo con vallados perimetrales y efectivos de distintas fuerzas federales para custodiar la zona. Según testigos, los incidentes comenzaron cuando un grupo intentó avanzar sobre el cordón de seguridad dispuesto frente al Parlamento.

Un hombre con gas en los ojos es asistido por otros manifestantes
Un hombre con gas en los ojos es asistido por otros manifestantes

En ese contexto se registraron empujones, corridas y el uso de gases para dispersar a los manifestantes. Las imágenes difundidas muestran escenas de tensión mientras el debate legislativo continuaba puertas adentro.

Hasta el momento no se difundió un parte oficial detallado sobre eventuales detenidos o heridos. Sin embargo, organizaciones convocantes denunciaron excesos en el accionar policial y reclamaron una investigación sobre lo ocurrido.

Reforma Laboral: un proyecto que profundiza la división política

La Reforma Laboral constituye uno de los ejes centrales del programa económico del Gobierno nacional. Desde el oficialismo sostienen que los cambios buscan fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad y modernizar el sistema laboral.

En la oposición y en sectores sindicales, en cambio, advierten que las modificaciones podrían debilitar la protección de los trabajadores y consolidar un esquema de mayor precarización.

Militantes se escudan tras una pancarta ante el avance de las fuerzas de seguridad
Militantes se escudan tras una pancarta ante el avance de las fuerzas de seguridad

El clima en las calles reflejó la fuerte polarización que atraviesa el debate político. Mientras dentro del recinto se discutían los artículos del proyecto, afuera miles de personas expresaban su rechazo bajo una marcada presencia policial.

La discusión parlamentaria continuará en las próximas horas, en un escenario atravesado por la tensión social y la expectativa sobre el resultado de la votación en el Congreso.

Uno de los tantos focos de fuego alrededor del Congreso de la Nación
Uno de los tantos focos de fuego alrededor del Congreso de la Nación

