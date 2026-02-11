Ley de Reforma Laboral: punto por punto, qué se debate hoy y por qué genera tensión

Ley de Reforma Laboral. El Congreso debate hoy la Ley de Reforma Laboral, un proyecto que propone cambios clave en el régimen de trabajo argentino y reaviva la tensión entre el Gobierno, los sindicatos y el sector empresario. Salarios, indemnizaciones y nuevas formas de contratación están en el centro de la discusión.

Fin de la indemnización tradicional y nuevo fondo de cese laboral

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la posibilidad de reemplazar la indemnización por despido por un sistema de fondo de cese, similar al que rige en la construcción. Según el texto, el empleador realizaría aportes mensuales y, ante la desvinculación, el trabajador cobraría ese fondo acumulado. Para el Gobierno, la medida reduce la litigiosidad; para los gremios, debilita la protección ante despidos arbitrarios.

Cambios en el período de prueba

La iniciativa amplía el período de prueba, permitiendo que las empresas desvinculen empleados sin indemnización durante más tiempo. El oficialismo sostiene que esto incentivaría nuevas contrataciones, especialmente en pymes. Desde el sindicalismo advierten que podría fomentar la rotación permanente de trabajadores sin estabilidad.

Nuevas reglas para la registración laboral

El proyecto incorpora un esquema de regularización del empleo no registrado, con reducción de multas para empleadores que blanqueen trabajadores. La medida busca atacar la informalidad, uno de los principales problemas del mercado laboral argentino, aunque genera críticas por considerar que “premia” a quienes incumplieron la ley.

Limitaciones a la ultraactividad de los convenios colectivos

Otro eje clave es la modificación de la ultraactividad de los convenios, es decir, que los acuerdos vencidos sigan vigentes hasta que se firme uno nuevo. La reforma propone que, una vez vencido el plazo, ciertas cláusulas pierdan validez. Para las empresas, esto flexibiliza la negociación; para los sindicatos, debilita su poder de presión.

Regulación del derecho a huelga y servicios esenciales

El texto también introduce cambios en la definición de servicios esenciales, ampliando los sectores que deberían garantizar prestaciones mínimas durante medidas de fuerza. El Gobierno argumenta que busca proteger a los usuarios; los gremios denuncian un intento de restringir el derecho constitucional a huelga.

Flexibilización de modalidades de contratación

La reforma habilita nuevas formas de contratación, con esquemas más flexibles en jornadas, tareas y duración del vínculo laboral. El oficialismo sostiene que esto moderniza el sistema y lo adapta a la economía actual. Las centrales obreras alertan sobre una posible precarización del empleo.

Impacto fiscal y en el costo laboral

Si bien el eje es laboral, el proyecto tiene un capítulo con impacto tributario, al reducir costos asociados a juicios laborales y sanciones. El Gobierno asegura que esto mejorará la competitividad; los críticos advierten que el ajuste recae sobre los derechos de los trabajadores.

Un debate que trasciende el Congreso

La discusión de la Reforma Laboral no se limita al recinto: anticipa conflictos sindicales, movilizaciones y negociaciones políticas. Lo que se vote marcará un punto de inflexión en el modelo de relaciones laborales en la Argentina y tendrá efectos de largo plazo en el empleo y los salarios.

El Análisis

Milei negocia cambios de último momento para asegurar la votación en el Senado

El gobierno de Javier Milei activó una estrategia más pragmática para garantizar la aprobación de la Reforma Laboral en el Senado. En una jugada de último momento, la Casa Rosada aceptó introducir modificaciones clave para sumar respaldo de la oposición dialoguista y asegurar el quórum en una sesión que se anticipa decisiva.

La definición se cerró en la quinta reunión política del año en Balcarce 50, horas antes del debate. El objetivo es claro: blindar el corazón del proyecto aun a costa de concesiones parciales.

Caputo destraba el acuerdo con cambios en Bienes Personales

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien terminó de destrabar la negociación. Avaló la postergación del artículo 191, que modificaba el esquema de Bienes Personales para sociedades, un reclamo directo de gobernadores aliados preocupados por el impacto fiscal.

En paralelo, el Ejecutivo analiza aplicar de forma gradual la quita del Impuesto a las Ganancias. La medida genera inquietud en las provincias por su efecto en la coparticipación. Aun así, el oficialismo prioriza asegurar los votos necesarios para superar el piso de 37 senadores y consolidar una mayoría estable.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que ya se consensuaron 28 cambios y que el Gobierno cuenta con acuerdos de hasta 44 senadores.

Gestos hacia la CGT y tensión sindical

La negociación también incluyó señales hacia la Confederación General del Trabajo. Aunque el discurso oficial mantuvo un tono duro, se incorporaron modificaciones en puntos sensibles para el sindicalismo.

Entre ellos, el financiamiento de las obras sociales y la redefinición de actividades esenciales, que limita el derecho a huelga. En el Gobierno destacan que la central obrera haya optado por una movilización frente al Congreso en lugar de convocar a un paro general.

Kicillof encabeza la oposición política en la calle

Mientras tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se posiciona como el principal referente opositor contra la reforma. Encabezará una columna del Movimiento Derecho al Futuro en la movilización convocada por la CGT y las CTA frente al Congreso.

Kicillof calificó la iniciativa como “repugnante” y tomó distancia de mandatarios peronistas dialoguistas que acompañaron el proyecto en el Senado.

El informe de la Provincia advierte “pérdida de derechos”

La provincia de Buenos Aires formalizó su rechazo con un informe técnico de más de 50 páginas. El documento advierte sobre una “pérdida de derechos laborales” y mayores niveles de precarización.

Entre los puntos cuestionados figuran:

La derogación de principios protectores del trabajo

La flexibilización de despidos

La transferencia de competencias de control a la Nación

El impulso a la tercerización

La reducción de licencias

La eliminación de garantías como la reversibilidad del teletrabajo

El texto sostiene que la reforma altera el equilibrio histórico del derecho laboral argentino.

Fuerte operativo de seguridad y advertencia por cortes

De cara a la sesión, el Ministerio de Seguridad desplegará un operativo reforzado con Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA bajo el Protocolo Antipiquetes.

Habrá controles en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y un vallado especial en el Congreso para contener la movilización sindical. Las autoridades recomiendan evitar la zona por posibles cortes, demoras y concentración de organizaciones sociales, políticas y gremiales.

La votación promete no solo un debate parlamentario, sino también una fuerte pulseada en la calle que marcará el clima político de las próximas semanas.