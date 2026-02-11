EconomíaNacionalesNoticias destacadas

Inflación de enero: el IPC fue de 2,9% y se mantiene la tendencia alcista

La inflación de enero fue del 2,9%, según el INDEC, y confirmó la persistencia de la suba de precios en Argentina. El IPC acumula ocho meses consecutivos en alza y vuelve a tensionar la estrategia económica del Gobierno.

Por Andres Llinares

El IPC fue de 2,9% y se mantiene la tendencia alcista. El dato oficial volvió a mostrar una aceleración de los precios y acumuló ocho meses consecutivos de suba. La decisión de frenar el nuevo índice del Indec y la salida de Marco Lavagna reabrieron cuestionamientos sobre la estrategia económica del Gobierno.

La inflación de enero fue del 2,9%, según informó el INDEC, y confirmó una nueva suba en la evolución de los precios en Argentina. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor se mantiene en alza, en un contexto de creciente presión sobre la política económica oficial.

El IPC volvió a acelerarse y quedó cerca del 3%

El registro de enero se ubicó apenas una décima por debajo del 3%, un umbral que el Gobierno buscó evitar por su impacto político y comunicacional. En las semanas previas, el Ministerio de Economía había intentado transmitir una señal de desaceleración inflacionaria, aunque el dato final mostró una dinámica más persistente de los aumentos.

Inflación vayas donde vayas, también en el mayorista y comprando en cantidades
Caputo había anticipado una inflación menor a la informada

Días antes de la publicación oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado que la inflación de enero se ubicaría en torno al 2,5%. Finalmente, el resultado fue casi medio punto superior, lo que generó incomodidad dentro del propio Gobierno y obligó a recalibrar el mensaje oficial.

Por qué se frenó la publicación del nuevo índice de precios

En paralelo al dato de inflación, el Ejecutivo decidió no avanzar con la publicación del nuevo índice de precios, una actualización metodológica que había sido anunciada con antelación. Según estimaciones privadas reveladas previamente, el nuevo indicador proyectaba una inflación de enero superior a la que finalmente se informó.

Inflación en los pequeños comercios de barrios y en los grandes supermercados
La salida de Marco Lavagna y el impacto en el Indec

La decisión de frenar el nuevo índice derivó en la salida de Marco Lavagna y volvió a poner bajo la lupa la credibilidad del organismo estadístico. Analistas y exfuncionarios señalaron que la actualización metodológica era clave para reflejar con mayor precisión el peso de los servicios en la canasta de consumo.

Analistas advierten que el nuevo índice habría arrojado un dato más alto

Especialistas en inflación coincidieron en que la mayor ponderación de los servicios —uno de los rubros con mayores aumentos en los últimos meses— habría presionado al alza el resultado final. En ese sentido, el 2,9% registrado con el índice vigente reforzó las advertencias sobre la persistencia de la suba de precios.

Ocho meses consecutivos de suba en la inflación

Con el dato de enero, la inflación encadena ocho meses consecutivos de incremento, una tendencia que complica el objetivo oficial de mostrar una desaceleración sostenida. La evolución del IPC se mantiene como uno de los principales factores de preocupación social y económica.

La Inflación pesadilla de Milei, una vez jugamos a las escondidas, los números oficiales mientan y la estabilidad es falsa
El desafío del Gobierno para sostener la estrategia antiinflacionaria

El Gobierno de Javier Milei enfrenta ahora el desafío de sostener su estrategia económica en un escenario en el que la inflación continúa mostrando resistencia a la baja. En los próximos meses, el comportamiento de los precios será clave para evaluar la efectividad de las medidas implementadas.

El cuadro del INDEC muestra el corte por el que optó Toto Caputo, 2,9, dejando afuera cinco rubos que hubieran llevado la inflación a casi cuatro puntos
