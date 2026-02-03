Crisis en el INDEC: Renunció Marco Lavagna tras el veto oficial al nuevo índice de inflación

Crisis en el INDEC. La salida de Marco Lavagna de la presidencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha desatado un escándalo político y económico. El detonante fue la negativa del Poder Ejecutivo a publicar los resultados obtenidos bajo la nueva metodología de medición, la cual arrojó una inflación del 3,4% para el mes de enero, cifra que contradice el discurso oficial de desaceleración de precios.

El conflicto por la metodología

Según fuentes consultadas, Lavagna se negó a postergar la implementación del nuevo sistema de medición. Este cambio metodológico buscaba equilibrar el peso de los servicios públicos dentro de la canasta básica, permitiendo una visión más fidedigna del gasto de los argentinos. Pero a pesar de que el organismo ya estaba técnicamente preparado para la transición, el Gobierno nacional ordenó frenar la difusión de los datos para no afectar el «relato de la desinflación».

La confesión de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, confirmó públicamente en una entrevista con Radio Rivadavia que la orden de no innovar provino directamente de la cúpula del Ejecutivo.

«Con el Presidente Javier Milei siempre tuvimos la visión de que había que implementar el cambio una vez que el proceso de deflación esté totalmente consolidado», admitió el ministro confesando de esta manera que sabían que la inflación era mayor a la publicada por el Estado Nacional.

Caputo justificó la decisión alegando que «no hay necesidad de cambiar ahora el índice», aunque cayó en contradicciones al afirmar simultáneamente que la diferencia entre ambos sistemas era de apenas unas «décimas». Esta postura generó fuertes críticas entre analistas, quienes comparan la situación con un médico que decide tomar la temperatura del paciente solo cuando la fiebre ya ha bajado.

Riesgos legales y el fantasma de Guillermo Moreno

La transparencia de Caputo al admitir la manipulación de los tiempos estadísticos ha encendido alarmas en el sector financiero. Expertos advierten que esta confesión podría desencadenar una catarata de juicios por parte de los tenedores de bonos que ajustan por inflación (CER). El escenario evoca la intervención del INDEC durante la gestión de Guillermo Moreno, que derivó en millonarias demandas internacionales contra el Estado argentino.

El sucesor y el futuro del INDEC

Tras la salida de Lavagna —quien se retira cuestionado por técnicos del organismo por haber «rifado su prestigio» durante su gestión—, el Gobierno ha designado a su reemplazante. Se trata de Pedro Lines, quien hasta ahora se desempeñaba como segundo de Lavagna.

Lines, un funcionario considerado «dócil» y con antecedentes en la gestión de Mauricio Macri, asumirá la conducción con la misión de mantener el índice actual de forma indefinida, cumpliendo con la premisa de Caputo: «No hay fecha para el cambio».

Quién es Marco Lavagna

Perfil y Trayectoria

Vínculo Familiar: Es hijo de Roberto Lavagna , el exministro de Economía que pilotó la salida de la crisis de 2001 y fue candidato presidencial. Esta herencia política le otorgó un perfil de «economista de consenso» desde el inicio de su carrera.

Es hijo de , el exministro de Economía que pilotó la salida de la crisis de 2001 y fue candidato presidencial. Esta herencia política le otorgó un perfil de «economista de consenso» desde el inicio de su carrera. Carrera Legislativa: Antes de llegar al INDEC, fue Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires (2015-2019), representando al Frente Renovador de Sergio Massa . En el Congreso, Marco Lavagna fue una voz activa en temas de presupuesto y finanzas.

Antes de llegar al INDEC, fue por la Ciudad de Buenos Aires (2015-2019), representando al Frente Renovador de . En el Congreso, fue una voz activa en temas de presupuesto y finanzas. Gestión en el INDEC: Asumió la dirección del instituto en diciembre de 2019, al inicio del gobierno de Alberto Fernández. Su principal misión fue mantener la credibilidad y profesionalismo del organismo tras la intervención sufrida durante el kirchnerismo (la época de Guillermo Moreno).

Asumió la dirección del instituto en diciembre de 2019, al inicio del gobierno de Alberto Fernández. Su principal misión fue mantener la del organismo tras la intervención sufrida durante el kirchnerismo (la época de Guillermo Moreno). Continuidad con Milei: Fue uno de los pocos funcionarios de la gestión anterior que el presidente Javier Milei decidió mantener en su cargo en diciembre de 2023, buscando dar una señal de estabilidad institucional en las estadísticas oficiales.

Su rol en el conflicto actual

Lavagna pasó de ser un garante de la transparencia a quedar en el centro de la tormenta por dos motivos principales según la información reciente:

Cuestionamientos técnicos: Se le reprochó internamente haber dilatado la actualización de la metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que seguía utilizando una canasta de consumo del año 2004, totalmente desfasada de la realidad actual. La ruptura final: Su renuncia se produce cuando, tras haber finalizado el nuevo índice (que pondera más los servicios públicos), el Gobierno de Milei y el ministro Luis Caputo decidieron vetar su publicación porque el resultado (3,4%) era superior al que arrojaba la medición vieja, rompiendo la narrativa de deflación rápida.