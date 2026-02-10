Municipales de Morón: alertan por la creciente necesidad de los trabajadores

Alertan por la creciente necesidad de los trabajadores. A horas de asumir como secretario general del Sindicato Municipal, Gustavo Sanz puso el foco en el salario de los trabajadores municipales de Morón, cuestionó que el básico inicial sea de $300.000 y aseguró que el gremio reclamará mejoras y defenderá la planta de personal.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa en el Salón Le Parc, ubicado sobre Mitre al 1000, donde Sanz estuvo acompañado por el secretario adjunto Carlos Enrique Rodríguez, la histórica dirigente Nancy Peredo, quien asumió como secretaria de la Mujer y la Familia; Paula Scarafia, secretaria de Acción Social; y Carlos Alberto Rodríguez, secretario de Organización de la Federación de Sindicatos Municipales de Buenos Aires.

También participó el dirigente mercantil Hugo Pintos, tesorero del Sindicato de Comercio.

El salario no alcanza y no se corrige

“Está claro que el salario mínimo no acompaña lo que necesita un trabajador para adquirir los productos de la canasta básica alimentaria. Eso no está en discusión, pero a pesar de no discutirse, no se corrige”, afirmó Sanz al iniciar la conferencia.

Nancy Peredo, Omar Sergio Rodríguez, Gustavo Saenz, Paula Scarafia y Carlos Sergio Rodríguez

En ese marco, remarcó que el salario mínimo inicial para un trabajador municipal que recién ingresa en Morón es de $300.000, una cifra que consideró insuficiente frente al costo de vida actual.

“El diagnóstico es claro: hace años que no vemos tanta necesidad en los trabajadores”, sostuvo.

Horas extras y el conflicto de diciembre

Sanz explicó que el municipio utiliza un sistema de horas extras para sostener los servicios, especialmente luego de la reducción de la jornada laboral a 35 horas durante 2024.

“Así el trabajador completa el salario que necesita, aunque tampoco responde completamente a las necesidades que estamos planteando”, señaló.

En ese contexto, recordó el conflicto ocurrido el 30 de diciembre, cuando el municipio tomó una decisión unilateral y no abonó las horas extras.

“Muchos trabajadores fueron a cobrar y se encontraron con que no tenían la totalidad del sueldo depositado. Eso se solucionó recién el 2 de enero de 2026. Puede parecer poco tiempo, pero en el medio estuvieron las fiestas y ese dinero era necesario para pasarla con la familia de manera digna”, explicó.

Acá podés ver la protesta del 30 de diciembre. A nosotros nos sumas que mires el video, te suscribas al canal y le pongas un like. Acá te lo dejamos. Contamos con vos ❌​❌​❌​👇​.

Diálogo con el Ejecutivo y reclamo salarial

El secretario general indicó que el sindicato mantiene un diálogo abierto con el Departamento Ejecutivo, a través de Guillermo Pascuero, secretario de Planificación de la gestión municipal.

“El diálogo es fluido y responsable. Nunca lo vamos a cerrar porque los reclamos son justos”, aseguró, aunque advirtió que los cambios aún no se reflejan en el bolsillo de los trabajadores.

Entre los principales reclamos, Sanz destacó la necesidad de avanzar hacia la igual remuneración por igual tarea, y anticipó que ese será uno de los ejes centrales del año.

Presupuesto sin tratar y margen para planificar

Sanz recordó que el Presupuesto Municipal debía tratarse el 30 de diciembre, pero la sesión fue suspendida a raíz del conflicto con los trabajadores y el proyecto aún no fue votado.

“Mientras no haya presupuesto aprobado, hay tiempo para hacer una buena planificación. Si se planifica bien, el Gobierno local puede pagar más y adecuar los salarios a una cifra coherente con el costo de vida”, afirmó.

Defensa de la planta de personal

Consultado sobre los cuestionamientos a la cantidad de empleados municipales, el dirigente rechazó esa mirada y explicó que el municipio presta servicios que Provincia y Nación ya no brindan, como salud descentralizada, educación inicial y mayor presencia territorial.

“La planta se ajusta a los servicios que se prestan. Puede ser materia de debate, pero no se puede decir livianamente que hay personal de más”, sostuvo.

Nancy Peredo, Omar Sergio Rodríguez, Gustavo Saenz, Paula Scarafia y Carlos Sergio Rodríguez

Posdata:

Reforma laboral e interna política

En el cierre, Sanz confirmó el rechazo del sindicato a la reforma laboral y el acompañamiento al reclamo de la CGT Regional Morón, al considerar que se trata de una iniciativa que quita derechos a los trabajadores.

Acá podés ver un análisis de Ernesto Tenembaum sobre la Reforma Laboral. A nosotros nos sumas que mires el video, te suscribas al canal y le pongas un like. Acá te lo dejamos. Contamos con vos ❌​❌​❌​👇:

Respecto de la interna del Partido Justicialista de Morón, aclaró que el gremio no participa como institución.

“Puede haber decisiones personales de algún dirigente, pero no del sindicato. La prioridad es el trabajador y la defensa de sus derechos”, concluyó.