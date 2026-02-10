Hurlingham: El plan de infraestructura escolar para el inicio de clases

Con la mirada puesta en el comienzo de clases, el municipio de Hurlingham ha intensificado las tareas de mantenimiento y refacción en los establecimientos públicos del distrito. En este sentido, se está llevando adelante un plan de infraestructura escolar para el inicio de clases 2026, utilizando fondos municipales para garantizar que los edificios estén en óptimas condiciones.

Durante todo el receso de verano, las cuadrillas de trabajo se han desplegado por diferentes barrios, priorizando arreglos estructurales, pintura, impermeabilización y, sobre todo, la accesibilidad para los alumnos con discapacidad. Según las autoridades locales, el objetivo es que cada chico de Hurlingham pueda estudiar en un ambiente seguro, cómodo y funcional.

Inversión en jardines: La base del plan de infraestructura escolar para el inicio de clases 2026

El nivel inicial ha sido uno de los grandes protagonistas de estas intervenciones. El intendente recorrió varios jardines provinciales para verificar que las obras avancen según los plazos previstos. En el Jardín N° 915 «Merceditas», por ejemplo, se realizó un recambio completo de los tanques de agua, además de tareas de pintura y la reparación de paneles de durlock. Estas mejoras son fundamentales para asegurar la higiene y la salud de los más pequeños.

Por otro lado, en el Jardín N° 904, los trabajos fueron aún más integrales. Allí se instalaron seis aires acondicionados para combatir las altas temperaturas, se impermeabilizaron los techos y se renovaron las luminarias exteriores. Una obra clave en este establecimiento fue la conexión de todo el sistema de cámaras a la red de cloacas, una mejora invisible pero esencial para el correcto funcionamiento del edificio. Este enfoque en la calidad de vida dentro del aula es el eje central del plan de infraestructura escolar para el inicio de clases 2026 que se está ejecutando en toda la ciudad.

Escuelas Especiales: Accesibilidad y dignidad en el centro de las obras

Un punto destacado de este programa municipal es la intervención en las Escuelas de Educación Especial. El municipio entendió que no puede haber un inicio de clases justo si no se eliminan las barreras arquitectónicas. En la Escuela Especial N° 502, el plan de infraestructura escolar para el inicio de clases 2026 incluyó la reparación de baños y, por primera vez, su adaptación para el uso de sillas de ruedas. También se nivelaron 800 metros cuadrados de parque y se repararon puertas y fisuras en las paredes.

En la misma línea, en la Escuela Especial N° 503 se sumó otro baño adaptado y se trabajó en el sellado de filtraciones en los techos. Estos arreglos permiten que la inclusión deje de ser un discurso y se convierta en una realidad palpable. Selci destacó que aprovechar el receso escolar es vital para «no perder ni un día de clases» una vez que comience el ciclo lectivo oficial, asegurando que las familias de Hurlingham tengan la tranquilidad de enviar a sus hijos a escuelas renovadas.

Más jardines renovados: Del Jardín 908 al 920

El recorrido por las obras públicas de educación también incluyó el Jardín N° 908, donde se realizó el cegado de un pozo ciego que corría riesgo de desmoronamiento, una obra de seguridad urgente para la comunidad educativa. En el Jardín N° 914, las reformas fueron de gran escala: se unificaron aulas para crear un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM), se construyó una nueva escalera hacia el segundo piso y se instaló un extractor industrial en la cocina para mejorar el servicio de comedor.

Finalmente, en el Jardín N° 920 se realizaron tareas de limpieza profunda de desagües y reparación de paredes. El trabajo articulado entre el municipio y el Consejo Escolar ha permitido que el plan de infraestructura escolar para el inicio de clases 2026 llegue a casi todos los rincones del distrito. Invertir en escuelas y jardines es invertir en el futuro, y en Hurlingham, esa prioridad parece estar clara para el inicio de este nuevo año lectivo.