La colonia municipal de Hurlingham cerró la temporada 2026 con una multitudinaria fiesta

El intendente Damián Selci participó de la fiesta de cierre de la colonia municipal de Hurlingham, un evento multitudinario que marcó el final de la temporada 2026 con propuestas recreativas, un desfile temático y una celebración que reunió a familias, docentes y vecinos de la comunidad.

“Es un orgullo que toda la comunidad haya disfrutado de este espacio de encuentro aprovechando al máximo el verano juntos en Hurlingham”, expresó Selci al finalizar la jornada, que se desarrolló al aire libre y contó con actividades pensadas para todas las edades.

Más de 3.000 vecinos participaron de la colonia municipal de Hurlingham

Durante la temporada de verano, la colonia municipal de Hurlingham recibió a más de 3.000 inscriptos y contempló una amplia franja etaria: niños de 4 a 12 años, adolescentes de 13 a 18, adultos mayores y personas con discapacidad, en ambos turnos.

Las actividades incluyeron piletas, talleres deportivos y juegos recreativos con un enfoque didáctico e inclusivo. “Maravillosa”, fue la palabra que eligió Mateo, de ocho años, para describir su experiencia cuando los profesores le pidieron resumir lo vivido durante el verano.

La fiesta de cierre tuvo como eje temático a los “villanos”, y contó con la participación de vampiros, momias, brujas y pequeños monstruos que bailaron al ritmo de la música. Las familias acompañaron el evento alentando a los participantes y compartiendo una tarde de celebración comunitaria.

A lo largo de enero, la colonia también fue escenario de diversas actividades especiales, como la tradicional visita de los Reyes Magos, competencias interbandos, una Feria Latinoamericana y la denominada “Fiesta del Agua”.

Obras en escuelas y puesta en valor de edificios educativos

En paralelo al desarrollo de la colonia municipal de Hurlingham, la gestión local avanzó con tareas de mantenimiento y puesta en valor en 25 establecimientos educativos del distrito, entre ellos la Escuela Especial y el Jardín N°920.

Los trabajos realizados incluyeron limpieza de techos y desagües, sellado y reparación de filtraciones, colocación de puertas y refacción de paredes. Según informaron desde el Municipio, una segunda etapa de obras comenzará en febrero y alcanzará a otros 20 establecimientos, con el objetivo de intervenir en el 40% de las escuelas del distrito.

De este modo, el cierre de la colonia 2026 se dio en un contexto de fuerte presencia del Estado local, combinando políticas de inclusión, recreación y mejora de la infraestructura educativa en Hurlingham.